محمد نور يكتب: بلداننا المسلمة عربية أم عجمية؟

حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل! كانوا يقولون لنا في المدارس أنه شعار يسعى الصهاينة لتحقيقه وأن حكامنا المقاومون الخالدون هم من يعرقله. يتبع

حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل! كانوا يقولون لنا في المدارس إنه شعار يسعى الصهاينة لتحقيقه، وإن حكامنا المقاومين الخالدين هم من يعرقله.

جاءت الثورات لتكشف لنا أن إسرائيل من الفرات إلى النيل هو أمر واقع حقيقةً منذ عقود، وأن بلادنا العربية من الفرات إلى النيل إن لم نقل من المحيط إلى الخليج هي تحت احتلال جيوش وقادة أسمائهم عربية وولاءاتهم وأفعالهم عبرية.

فالسلاح الذي كان آباؤنا ومن قبلهم أجدادنا يدفعون ثمنه من قوت يومنا تبيّن أنه لقتلنا وسحقنا وحرقنا إن ثرنا وليس لحمايتنا كما حلمنا، عندما كان يستشهد شبابنا كنا نظن أن دماءهم الزكية هي إحدى وسائل الدفاع عن الأرض والعِرض يلجأ إليها القادة في الأزمات والشدائد، ولم نكن ندري أن إراقة دمائهم كانت ورقة "يسمسر" بها حكامنا.

عندما كنا نرى ما يفعله الصهاينة بإخوتنا في فلسطين أيام الانتفاضة كنا نحزن ونتألم ويراودنا شعور عابر بالخوف أن يفعل الصهاينة بنا ما يفعلونه بهم إن احتلوا أرضنا؛ ولكن سرعان ما يتبدد هذا الخوف ونتذكر أن لدينا جيوشاً تحمينا وتدافع عنا على عكس إخواننا الفلسطينيين ولم يخطر ببالنا أنه سيحل بنا أسوأ بكثير مما حل بهم ولكن بأيدي من ثرثروا لعقود أنهم حماة الديار.

لأحقابٍ من الزمن صدقنا خدعة أن فلسطين فقط تحت الاحتلال، وإذا بالأحداث والسنين العجاف تُثبت لنا أن كل بلادنا تحت الاحتلال والفارق أن فلسطين محتلة علناً ونحن سراً وأن إخوتنا في فلسطين يعرفون عدوهم ويستطيعون مقاومته ونحن لا نعرف من يحتلنا ومحرومون من مقاومته.

إن كل ما فعله الصهاينة من إجرام في فلسطين ورغم بشاعته أصبح نقطة في بحر إجرام الجيوش التي كانت تدعي حمايتنا، كان مغتصبو السلطة في بلادنا يُظهرون الإصلاح ويُبطنون الإفساد، يعلنون المقاومة ويخفون العمالة بل ويتهمون معارضيهم بها ليقتلوهم ويسجنوهم، جاءت الثورات وتغير الحال، أصبحوا يجهرون بالعمالة والإفساد وبات الصهاينة رسمياً هم الأصدقاء ومن يعادونهم هم الخونة العملاء! لماذا؟ لأن حكامنا عرفوا أن أقصى ما يمكن أن يقوم به الشعب هو الثورة التي لم تعد تخيفهم كما حدث أول مرة فقد امتصوا صدمة المفاجأة والارتباك واستعادوا زمام المبادرة بكل مكر ومؤامرة.



عرفوا أنهم متفوقون بالسلاح، وأن قوى الشر كلها معهم، وأن الشعب إن واجههم سلمياً أو عسكرياً هو الخاسر عملياً، وهذا الحال ينطبق على معظم بلادنا المسلمة عربية وأعجمية.

محمد نور

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