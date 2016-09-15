هدى التوابتي تكتب: "سيزيف" في مواجهة العسكر

عقوبة سيزيف تمثلت في تكرار العقوبة، وتكرار الفعل فهو في مكان لا يبارحه للأبد يسعى لعمل لا يستطيع إنهاءه، فتوقف الزمن وتوقفت الحياة من أجل صخرة لا يصل بها لموضعها.. يتبع

هدى التوابتي ـ كاتبة ومدون مصرية

ثلاث سنوات قضتها مصر في انقلاب عسكري، لا نبالغ إن قلنا إن ضرره أصاب الأخضر واليابس، وأصبح الجميع من كان مصفقًا له، ومرحبًا به، ومن واجه بطشه من أول يوم على قناعة أن رحيله ضرورة لإنقاذ مصر، إلا أن الجميع أيضًا يصر على اتباع خطى العذاب الأبدي لسيزيف، والتمسك في مواجهة الانقلاب بتحركات ثابتة رتيبة لا تتغير ربما تشبع غرورًا لدى البعض بأنهم على خطى المقاومة ومواجهة الظلم فحسب.

هل بإمكان سيزيف التمرد على وضعه الحالي ؟ وهل يريد أصلا بالتمرد أم هو سعيد بهذا الوضع ؟

و"سيزيف أو سيفيوس" هو أحد أبرز ابطال الميثولوجيا الأغريقية الذي أوصله خداعه، وخبثه لعقوبة أبدية فرضها كبير الآلهة زيوس عليه، تتمثل في إعادة رفع صخرة لقمة الجبل فتتدحرج لدى وصولها وتعود حيث كانت، ليعود ويرفعها، وتتدحرج، وتتكرر القصة في عذاب أبدي كُتب عليه".

تمثلت عقوبة سيزيف في تكرار العقوبة، وتكرار الفعل فهو في مكان لا يبارحه للأبد يسعى لعمل لا يستطيع انهاءه، فتوقف الزمن وتوقفت الحياة من أجل صخرة لا يصل بها لموضعها، أو هي كما يراها الفيلسوف ألبير كام بأنها جزء من فلسفة العبث.

تلك الفلسفة التي تناقش الهدف والمغزى من حياة الإنسان، ويستخدمها "كامو"، ويصل منها لبعض الأسئلة الوجودية، مثل هل بإمكان سيزيف التمرد على وضعه الحالي ؟ وهل يريد أصلا بالتمرد أم هو سعيد بهذا الوضع ؟

في مصر يصر الجميع على أن يعودوا إلى حيث بدأوا كل يوم، وكل عام، وفي كل ذكرى مؤلمة كانت أم سعيدة، يستطيع أي كاتب سيناريو أن يرسم لك بدقة ما سيحدث

تساؤلات مهمة تُطرح ليس فقط في مجال فلسفة العبث، والمغزى من حياة الإنسان، ولا تتطلب الإيمان بسيفزيوس ولا بكبير الآلهة زيوس، ولا الموافقة على نتائج فلسفة العبث، ولكنها بالطبع تحمل الإيمان بأن الصخرة ودحرجتها المستمرة، دون أن تحقق أي نتيجة، وذاك العقاب الأبدي واقع نعاني منه في مصر الآن من خلال الأنشطة عديمة الهدف أو اللامتناهية، أو كما يسميها البعض الأنشطة السيزيفية ، والتي تحولت لتصبح عقوبة أبدية لا نستطيع الفكاك منها.

ثلاثة أعوام في مصر هي عمر الانقلاب العسكري، وهو العمر الذي قضاه الآلاف بين السجون دون سبب واضح إلا الظلم، وهو نفسه العمر الذي بدأت فيه عمليات القتل والخطف والاعتقال، ومحاربة الحريات دون محاسبة، وهي نفسها الأعوام التي كشفت تنامي العبث والأنشطة السيزيفية بين كافة مكونات المشهد المصري.

في مصر يصر الجميع على أن يعودوا إلى حيث بدأوا كل يوم، وكل عام، وفي كل ذكرى مؤلمة كانت أم سعيدة، يستطيع أي كاتب سيناريو أن يرسم لك بدقة ما سيحدث، من سيصدر بيانًا، ومن سيتجاهل، من سيتهم من، ومن سيدافع عن نفسه، وكيف سيستقبل الجميع الذكرى، وكيف سيتعامل الأمن، وكيف سينتهي اليوم باعتقال أو قتل، في نزيف مستمر متكرر يمثل بالفعل قمة العبث، والفشل في الإتيان بجديد، والخروج من دائرة الفشل وحماية الأنفس والأرواح.

لن تصلوا، ولن تتوقف سلسلة العبث والفوضى مالم تجيبوا على تلك الاسئلة وتعملوا بمقتضاها

فلسفة العبث، أو الفلسفة السيزيفية في مواجهة الانقلاب في مصر، أصبحت هي السمة الأبرز، والجامعة بين هؤلاء بين من يقولون لا عسكر ولا إخوان ، وبين من يقولون التجربة الديمقراطية، والشرعية، وإسلامية إسلامية، الكل يحدد مطالبه بتوسع، يصر على الصمود، والثبات ويتغافل كيف يصل لمطالبه، وهل وسائله كافية، وهل تكرار المشهد مرة واثنتين وثلاثة كل عام هو السبيل الأبرز، وكأن الصمود يكفي للخروج من الأزمة دون العمل.

في مصر نسي الإخوان والقوى المعارضة لحكم العسكر الأسئلة الأهم، وأستعير تلك التساؤلات من أحد رموز تلك القوى، والذي كتبها معترضًا على تدهور أوضاعها :" أين نقف ؟ وكيف وصلنا إلى هنا ؟ وأين نريد الوصول ؟ وكيف سنصل ؟"

لن تصلوا، ولن تتوقف سلسلة العبث والفوضى مالم تجيبوا على تلك الاسئلة وتعملوا بمقتضاها، وستظل تلك الدائرة تنتج نفس الإجابات الخاطئة من معتقلين، وضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم ظنوا أنهم صامدون في منظومة لا تنتج سوى الفشل.

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هدى التوابتي – كاتبة ومدونة مصرية

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