عز الدين دويدار يكتب: مقعد البديل الفارغ

يمكننا أن نرفض ونسخر، ونهاجم أيضا مسعى عصام حجي ومشروع الفريق الرئاسي، فالفكرة كلها تتناقض مع المسلمات المبدئية لفكرة واستحقاقات الثورة. يتبع

يمكننا أن نرفض ونسخر، ونهاجم أيضا مسعى عصام حجي ومشروع الفريق الرئاسي، فالفكرة كلها تتناقض مع المسلمات المبدئية لفكرة واستحقاقات الثورة.

لكن ..

لو نظرنا بتجرد .. سنجد بشكل واضح إنه ولأول مرة هناك من يفكر وعمل على تقديم بديل لتركيبة النظام الحالية:

– برنامج وإستراتيجية إصلاح تعتمد على تطوير التعليم والصحة.

– فريق رئاسي يسعون أن يكون ممثلا لمكونات التيار العلماني بجناحيه اليساري والليبرالي.

– تشكيلة حكومة موازية بتضم كفاءات المفروض أنها قادرة على تنفيذ الرؤية التي يقدمها المشروع .

بغض النظر عن أن كل هذا لا يعالج اشتباكات ومعضلات مصر المتأزمة مثل مسائل:

– العدالة الاجتماعية.

– القصاص والعدالة الانتقالية.

– ترتيب العلاقات المدنية العسكرية.

– التشابكات المصرية مع الأزمات الإقليمية.

لكن الشاهد هنا أنهم تنبهوا لأن هناك فراغ في مقعد بديل النظام .. وسواء كان دورهم هذا بدعم وترتيب أو إيعاز من قوى غربية أو من أجهزة داخلية .. لكنهم في ظل غياب البديل والمشروع الثوري المبدئي الحقيقي . فسيكون مشروعهم هو البديل الوحيد .. وسيجد تأييدا واسعا من القطاعات التي تميل للتغيير الآمن، أو المتعلقين نفسيا بفكرة حكم التكنوقراط والدولتية، وكل القطاعات التي ليس لها ثأر مباشر مع حكم العسكر .. وهي شرائح كبيرة بالمناسبة.

ولو وصلنا لنقطة كيف يجد هذا المشروع طريقه للنفاذ . فسنجد أنهم اختاروا طريق الانتخابات الرئاسية في 2018 وهو ليس تاريخ بعيد بالمناسبة .. هذا الطريق رغم أنه في رأيي اغتيال واضح لمشروع الثورة الجزرية وشهادة وفاة لمشروع وروح وفكرة 25 يناير، إلا أنه يتناسب مع قطاعات كبيرة من المصريين كفرت بتجربة الثورة والتظاهر ومقاومة الميادين، وتعتقد أنها تملك فرصة في التغيير تحت مظلة النظام العسكري وبآلياته.

المخرج من هذا:

هو البدأ في بناء مشروع بديل حقيقي ومقنع ليعبر عن معسكر الثورة، مكوناته :

– برنامج أو رؤية واستراتيجية تضع حلولا لمشكلات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، ويفكك معضلات العلاقات المدنية العسكرية و كذلك رؤيه لتحقيق القصاص والعدالة الانتقالية.

– صياغة تركيبة حكم بديلة تتعامل مع مسألة الشرعية والتنوع الأيدولوجي لمعسكر الثورة.

– حكومة ظل كاملة بتشكيلة معلنة تضم كفاءات علمية وسياسية محلية ودولية وتعبر عن التنوع في الحالة المصرية وتستطيع جذب تأييد شرائح واسعة من المصريين وتوفر لهم حالة الإلهام الكافية.

– والمهم في كل ذلك وضع رؤية لكيفية ووسيلة إنفاذ هذا المشروع على الواقع.. فإذا كنا نرفض مبدئيا مسار الانتخابات التي تشرعن لمسار الانقلاب العسكري، فإن مشروع الثورة يحتاج لطرح بديل مقنع وليس من الضروري أن يكون آمنا أو أن يعتمد على الشرائح التقليدية السلبية من المصريين، فإن كانت الثورة تملك شريحة طليعة ثورية كافية، فإن في النهاية كبديل يجب أن تحدد تلك الخيارات التي ترى أن باتخاذها ستتمكن الثورة من إنفاذ مشروعها في ظل وجود مشاريع بديلة أكثر أمانا وأقل كلفة أو هكذا يراها البعض.

عز الدين دويدار

مخرج مصري

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها