الزهراء محمود تكتب: السرداب

اضطرتني الظروف لدخول السرداب أكثر من ثلاثين مرة، فزوجي ظل معتقلاً لمدة عامين زرت خلالهما السرداب الكائن أسفل محكمة المنشية بالإسكندرية. يتبع

الزهراء محمود-مدوِنة مصرية

اضطرتني الظروف لدخول السرداب أكثر من ثلاثين مرة، فزوجي ظل معتقلاً لمدة عامين زرت خلالهما السرداب الكائن أسفل محكمة المنشية بالإسكندرية، والمخصص لحجز المساجين القادمين من السجون أو الأقسام لحين عرضهم علي المحكمة.

اكتشفت خلال هذه الفترة عالماً جديداً لم أعرفه من قبل وكنت سأظل جاهلة به مهما حدث؛ لو لم يقدر الله لي دخوله.

أول مرة وطأت قدماي السرداب كانت بعد شهرين من اعتقال زوجي الحبيب تعسفياً في سجون الانقلاب بلا جريمة أو ذنب، فاعتقال الشباب وحتي البنات صار عادة مقيته تتكرر كل يوم.

حاولت طوال عمري الحفاظ علي روح خفيفة مرحة لا تقف كثيراً أمام منغصات الحياة، ولا يحمل قلبي عادة ضغينة أو بغضا لأحد.

حياتي كانت تسري بخفة وحماسة مُعاصرة لثورة ومُشاركة فيها، ولكم تمنيت أن تتحقق آمالي في مصر حرة تتمتع بالعدل والإنسانية، وتحفظ لنا الحقوق والكرامة، حتي جاء هذا الانقلاب البغيض وقلب الحياة رأساً علي عقب.

عانيت في بداية الانقلاب العسكري الذي وقع على أول رئيس انتخبه في حياتي، مشاعر ألم ووجع لفقد أصحابي بعدما رأيتهم جثثاً هامدة كحصاد لمجزرة مروعة.

أعقب فض رابعة والنهضة مطاردات أمنية لأسرتي الصغيرة، حتي انتهى بي المطاف وحيدة بطفلين في مواجهة الحياة، بعد اختطاف زوجى وتعذيبه …

زوجي محبوس خلف جدران سجون الوطن.. لم أتصور أن أعيش ألماً مثل ذلك، فمنذ فقد والدي في سن مبكرة من حياتي لم يحل محله في قلبي سوى هذا الزوج الحنون، الذى بات مصدر أماني وحمايتي أنا وأطفالنا الصغار.

وبعد اعتقاله أصبحت مسئولة عن دعمه وتثبيته حتي نستطيع معاً عبور المحنة.. وما بين مظهر خارجي متسم باللطف والبشاشة، وداخلي مليء بالإصرار والقوة، خضت تجربة من أقصى تجارب عمري القصير، متسلحة بالحب، وبرائحة دماء أصدقائي الشهداء.

بعد أيام طوال جاءت أولى جلسات محاكمة زوجي، كانت في محكمة المنشية بمدينة الإسكندرية، رأيته لأول مرة بعد اعتقاله في السرداب الذي يحوى زنازين حجز المحكمة.

ارتفع صوت خفقان قلبي للغاية وأنا أنزل تلك الدرجات المتهالكة، ثلاث درجات متصلة ثم واحدة أخيرة علي حافتها الباب، وكأن الزمن يتوقف وصوت الدقات يتضخم، أواجه لأول مرة هذا الموقف الرهيب.

أحبس أنفاسي وأطلب من المخبر الذي تحول في ذهني فجأة لصورة وحش كاسر أو شيطان خارج من الجحيم ليحول بيني وبين رؤية الحبيب "ممكن أشوف معتقل سياسي اسمه كذا كذا؟" فيرد الشيطان الهارب من الجحيم "مينفعش يا أبلة"

أتمهل قليلاً، ثم بيد مرتعشة غير معتادة علي دفع الرشاوي أظُهر العشرين جنيهاً التي أمسكها في يدي، فيجيب "طب ثواني اسمه ايه؟" ويذهب إلى إعماق "السردااااب" لينادي عليه.

مرت 5 دقائق كأنها الدهر ليفتح لي في النهاية باب السرداب ذي الصرير المرتفع والصدأ الذي يغطيه بشكل شبه كامل، أشاهد لأول مرة ذلك العالم المجهول الذي حطم كل تخيلاتي و ذهب بها ادراج الرياح من بشاعته.

خطت قدمي الدرجة الحجرية الأخيرة بعد أن دفعت العشرين الأخرى للمخبر الجالس خلف الباب، دخلت لغرفة صغيرة مساحتها لا تتجاوز الـ 3×6 بها ثلاثة مكاتب متهالكة ملتصقة ببعضها البعض بينها فتحة صغيرة تكفي بالكاد لخروج أو دخول شخص.

الغرفة بها مخرجين، مخرج يؤدي إلى سرداب به زنازين ضيقة للغاية، ومخرج آخر يؤدي إلى دورات المياه التي تملأ رائحتها المكان.. الإضاءة الخافتة ورائحة الرطوبة والجدران المنشعة بالماء أهم ما يميز المكان .

بعد عشر دقائق.. قابلت زوجي في زاوية الغرفة خلف الباب المكسو بالصدأ.. وتهرب الكلمات حين يلتقي الأحباء في تلك الأماكن، تتداخل المشاعر وتتزاحم حتي يفقد اللسان قدرته علي النطق.

كانت صدمتي الأولي أن حبيبي مضطر إلى الجلوس في هذا المكان لساعات طويلة بينما أنا لا أطيق الوقوف لدقائق.. أصوات الضجيج تملأ المكان.. صياح المخبرين والأمناء مع المسجونين الجنائيين الذاهبين من السرداب إلى الحمام والعكس.. والصراخ المصاحب لقدوم أي مجموعة من السجناء من الأعلى من قاعات المحكمة.. والسباب اللفظي الذي لا يتوقف…

كل تلك الاشياء جعلتني أوشك على السقوط مغشياً عليَّ في نوبة من عدم تصديق أنني هنا حقا أقف مع حبيبي كي أراه لدقائق ثم أتركه وأرحل.. ربما بعد مرور عامين على تلك اللحظة، واضطراري الجلوس في السرداب لساعات طويلة أكاد أجزم أنني اعتدت المكان ولم أعد أهابه.. وللحديث بقية…

الزهراء محمود

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