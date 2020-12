ماجدة العرامي تكتب: نحن البشر.. ألم يأن لنا أن نسأل بعد؟

لخص أستاذي حديثه بدعوتي للتساؤل قائلا إن الشك طريق اليقين، وأن ربنا يدعونا أيضا للاجتهاد والبحث، ومن دون البدء بسؤال سنعجز عن سلك طريق الاجتهاد.. يتبع

ماجدة العرامي ـ صحفية تونسية

أذكر ذاك اليوم حين دعاني أحد أستاذتي الذي كرمه الله بعلم وحكمة لشرب كأس شاي في مكان سياحي اسمه سيدي بوسعيد يطل على بحر ساحر شمال تونس. جلست حينها بنظر معلق في زرقة البحر، وعقل مركز مع حديث أستاذي إيمانا بمقولة "جالس العلماء بعقلك".. بعد طلب الشاي طلب مني أستاذي أن أسأل عن شيء أو بالأحرى أن أبحث عن ذرة شك في أمر يخص ديننا وأطرحه عليه للإجابة.

شعرت حينها أن لا عقلي ولا لساني قادران على الشك في شيء يخص ديننا أو يخص ربنا، فلا شيء يحيرني بخصوص ديني الحنيف الذي خلقت عليه، وأنعم الله به عليا وعلى أبوي، فلم أجرؤ لحظة البحث عن مثقال ثغرة في أسسه.

بالنسبة لي هذا إثم عظيم، ومن المستحسن أن أبقى بعيدة عنه، ربما دافع نقل رسالة العلم والحكمة من أستاذي استوجبت عليه أن يعرف مزيدا عن تفكير تلميذته وهذا طبعا من دلائل حكمته.

دلائل الحكمة تستوجب عدم الأخذ بالمسلمات حتى في أمور الدين

إلا أن ارتباكي وعدم إيجادي لسؤال جعلني اقف على خاصية ربما اشترك بها مع غالب البشر وهي أني أستطيع أن أجادل وأشكك كل المواضيع إلا موضوع الدين فهذا خط أحمر، بالنسبة لي ولمجتمعي.

بعد لحظات معدودات لخص أستاذي حديثه بدعوتي للتساؤل قائلا إن الشك طريق اليقين، وأن ربنا يدعونا أيضا للاجتهاد والبحث، ومن دون البدء بسؤال سنعجز عن سلك طريق الاجتهاد.

لا أنكر أنه نجح بعد فترة قصيرة في اقناعي أن التساؤل في أمر يخص ديننا أو خالقنا ليس كفر، بل هو إعادة تحديث الآلية لعقل تعود على الأخذ بالمسلمات في كل شيء.

صحيح أن أنعم الله لا تحصى ولا تعد، ومن دلائل نعمه الإسلام، لكن دلائل الحكمة تستوجب عدم الأخذ بالمسلمات حتى في أمور الدين، وهذه هي مشكلة مجتمعاتنا اليوم تعيش على المسلمات التي تلقفتها مما يهدد الأصل والبنيان العقائدي.

نجد أن الذي اعتنق الدين حديثا بحث قبل اعتناقه، أما المسلم بالفطرة إن صح التعبير، فيكتفي بإسلامه

فلا مجال لأن ننكر أن المسلمات تضعف الاجتهاد والبحث في الشيء.

لنأخذ عينة بسيطة من مجتمعنا مسلم بالفطرة وأخر أعلن إسلامه حديثا، نجد أن الذي اعتنق الدين حديثا بحث قبل اعتناقه، أما المسلم بالفطرة إن صح التعبير، فيكتفي بإسلامه، وقليلا ما يبحث أكثر في دينه وهذا مثال بسيط وقفت عليه حتى لا أقع في فخ التعميم.

قضية التساؤل عن أسس الدين الإسلامي والدعوة للمسلم وغير المسلم للسؤال، يطرحها عالم الرياضيات الامريكي "جيفري لانغ " في كتابه "Even Angels ask : a journey of Islam to America " .." حتى الملائكة تسأل : رحلة الإسلام إلى امريكا " فحتى من لم يطلع على الكتاب بعد سيفهم من عنوانه ما يدعو إليه؛ حيث يقول "لانغ " أن الملائكة، هذه المخلوقات المعصومة من الخطأ، استفسرت المولى في بعض الأمور، وهذا موثق في آيات كريمات.

عندها يؤدي رسالة كتابه عالم الرياضيات الشهير، ويسأل كيف لنا نحن البشر الخطاؤون ان نهرب من السؤال والاستفسار عن ديننا، والبحث فيه ليلا نهارا، خوفا من أن يساء فهمنا؛ وتنهال علينا التهم بأننا نشك ولا نقتنع بديننا، فالأغلبية فهموا الدين على أنه مجموعة مسلمات لا بد أن نرضخ تحت طائلها .

