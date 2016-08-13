طارق حسام الدين يكتب: سلخانة التعذيب

لم تمر سوى بضعة دقائق عندما كنت واقفا بشارع الطيران منتظرا سيارة تقلني إلى عملي لتقلني بدلا منها سيارة المباحث إلى مقر قسم مدينة نصر ثان لأجد نفسي بالدور الثاني بغرفة صغيرة. يسمونها "التلاجة". يتبع

"مش أنت دكتور؟! أنا كمان دكتور في شغلي .. ولعلمك أنا معنديش مشكلة أعمل فيك أي حاجة، وأضيع مستقبلك، دا أصلا شغلي اللي باخذ عليه فلوس آخر الشهر، فأنت لازم تجيب لي شغل". كانت تلك كلمات (أ.س) معاون مباحث قسم ثان مدينة نصر، بينما كنت أنا واقفا أمامه بعد تعريتي من جميع ملابسي معصوب العينين، مكتوف اليدين والقدمين، بعد وصلة من الضرب على وجهي، وصعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي، ولا أدري ماذا يريد مني؟!

لم تمر سوى بضعة دقائق عندما كنت واقفا بشارع الطيران منتظرا سيارة تقلني إلى عملي لتقلني بدلا منها سيارة المباحث إلى مقر قسم مدينة نصر ثان لأجد نفسي بالدور الثاني بغرفة صغيرة يسمونها "التلاجة" لتبدأ رحلة المهانة والضرب والتعذيب لأعترف بأمر لا أعلمه ولا يعلمه من يعذبونني!، فقط لأني ملتحٍ ولأن شكلي لم يعجب الباشا، فلا مانع من إهانتي وتعذيبي لعل عندي ما يفيد الباشا في عمله ويصنع من ورائي قضية تملأ عليه فراغ عمله!

بين غرفة (أ.س) معاون المباحث، وغرفة (م. ص) رئيس المباحث كنت أتنقل بين الحين والآخر يتسلون بإهانتي وتعذيبي، وبغرفة رئيس المباحث تم تعليقي من يدي وقدمي بعد تعريتي تماما من جميع ملابسي وصعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي لأعترف بأمر لا يعلمونه هم! يقول لي (م .ص) " احنا عايزين أي شغل "، واستمر هذا الأمر لمدة ثلاثة أيام بين " التلاجة " وغرفتي (أ س) ، و(م.ص) حتى تأكدوا أنه ليس عندي ما يريدون!

من الواضح أننا انتقلنا من مرحلة محاربة الإرهاب المحتمل إلى مرحلة ملء فراغ العمل، والتلذذ بتعذيب الناس وتحليل المال الذي يأخذونه آخر الشهر بالتفنن في إهانة الناس وفتنتهم في دينهم والبحث عن قضايا من الفراغ لعلها تنفع الباشا في ترقياته، ولا مشكلة أبدا طالما أن شكلي لا يعجب الباشا فلا مانع من القيام بعمله الذي يتقاضى عليه أجرا آخر الشهر، والذي هو من وجهة نظر الباشا تعليق الناس عراة وإهانتهم وضربهم وصعقهم بالكهرباء.

لقد آذوني وأهانوني إهانة لم أتعرض لها في حياتي، تمكنوا من جسدي لكنهم – وبفضل من الله – لم يتمكنوا من قلبي ولم يتمكنوا من عقلي، لم أندم على موقف وقفته للحق، ولو عاد بي الزمان لفعلت مثلما فعلت، لأني وقفته لله ويقيني أن الله يسمع ويرى، يمهل الظالمين وهو ليس بغافل عنهم، وما حدث لي ليس بشئ بجانب ما حدث لأهل الحق السابقين والمعاصرين، وليس هذا ما يجعلنا نحيد عن الحق، بل هو والله يزيدنا إيمانا، وليس هذا ما يجعلنا نهاب أن نقول كلمة الحق، بل هو سيجعلنا نقولها وإن كانت آخر كلمة.

طارق حسام

مدون مصري

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