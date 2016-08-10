محمود صفوت يكتب: الفقراء يدخلون الجنة قبل الجميع

مع كل فجر جديد يبدأ كل شخص عمله وأمله فى نهاية اليوم أن يعود بقوت يومه إلى أهله ليشارك معهم لحظات من السعادة المؤقتة. يتبع

غالبا ما يكون الانتظار مملاً فى بعض الأحيان ولكن أن يكون بعد هذا الانتظار الطويل سعادة بالغه فهذه لم تكن فى الحسبان. والأمل أن اليوم سيكون أفضل حالا من الأمس.

مع كل فجر جديد يبدأ كل شخص عمله وأمله فى نهاية اليوم أن يعود بقوت يومه إلى أهله ليشارك معهم لحظات من السعادة الموقتة، لحظات لن تدوم بمجرد نفاد الطعام الذى يتشاركونه سويا.

هل جال بخاطر أحد أن يفكر ولو لدقائق أن ينظر الى هؤلاء الناس الذين يعملون فى مهن كل ما أستطيع قوله عليها أنها مهينة ولا ترقى للإنسانية في شيء؟ كيف يأكلون ويشربون كل يوم مع ملاحظة ارتفاع أسعار الطعام والشراب كل فترة، إذا سألت احدهم ماذا تفعل بعد أن ينفد مخزون الطعام والشراب لديك، يكون الرد فى ثقة لنا رب لا ينسى عبيده. وعندما تخاطب صاحب العمل عن أوضاع هؤلاء يكون الرد فى منتهى الاستفزاز أن ليس هناك أحد فى هذا الكون ينام دون عشاء. يا لهؤلاء القوم الذين يظنون أنه بمجرد أن أحدا يعمل فى مهنة ما أنه سعيد فى حياته ولا ينظرون من الجهة الاخرى أنه ليس مسؤولا عن أسرة فقط بل عائلة بأكملها. فالمسؤولية هنا ليست فى هؤلاء ولكن المسؤولية تقع بأكملها علينا جمعيا، فنحن سمحنا أن يستغل أصحاب المصالح الخاصة حاجة هؤلاء الناس الملحة للعمل في أن يفرضوا عليهم عدد ساعات أكثر ومجهودا أكبر لأنهم يعلمون تمام العلم أنه لن يعترض أحد على هذا، ولا يأبه أحد بما يحدث لهم.

هل فكر أحد أن يضع نفسه مكان هؤلاء الناس ولو للحظات يعيش فيها بعض آلامهم؟ بالطبع لا. قليل جداً من فكر فى هذا.

لن يستغرب أحد عندما يصبح هؤلاء البسطاء لصوصا أو قطاع طرق، يفعلون ذلك لأنهم فى أشد الحاجة إلى المال، ولكن لا يعرفون أنها ستكون عادة لديهم كلما احتاجوا إلى المال سيرجعون للسرقة مره أخرى.

ونحن فى أيام مباركة دائما ما نبحث عن الرحمة والعدل بين الناس جميعا، فكما تفكر فى أهلك فكر ولو لحظات فى هؤلاء الناس من حولك.

إنها فعلا معادلة صعبة تلك التي نعيشها فى عصرنا هذا، القوى يدوس بقدمه على الضعيف وصاحب المال الجشع يفكر دائما فى كيفية زيادة ماله بأي طريقة ممكنه حتى ولو ضحى بالعاملين لديه فى سبيل تحقيق الربح السريع.

صدق من قال: الفقراء "يدخلون الجنة قبل الجميع".

مدون مصري

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