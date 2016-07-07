ماهر عدنان قنديل يكتب: الأحداث السياسية الأخيرة في تركيا

هذه الأحداث لا يمكن قراءتها،وتحليلها، عند الجانب التركي، إلّا في إطار تسلسلي مُتصل لا يُمكن فصل أيٍ منها عن الآخر. يتبع

جاءَت الأيام الماضية، حافلةً بالأحداث الهامة التي ألقت بظلالها على الساحة السياسية التركية، وكلُّها وقعت في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، وهذا ما بين "البريكسيت"، مرورًا بعودة العلاقات مع إسرائيل، وروسيا، وصولًا إلى انفجارات مطار أتاتورك.

هذه الأحداث لا يمكن قراءتها،وتحليلها، عند الجانب التركي، إلّا في إطار تسلسلي مُتصل لا يُمكن فصل أيٍ منها عن الآخر.

وهنا يُمكن الرجوع الى بداية هذه الأحداث، بالعودة إلى الاستفتاء البريطاني الأخير حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو حدث دولي وأوروبي هام، لا يمُكن فصله عن جُلَّ اهتمامات السياسة التركية، خصوصًا، أن تركيا كانت حاضرة بقوة خلال الحملة الانتخابية في بريطانيا.



فمن تابع خطاب الساسة البريطانيين، عند الطرفين، الموالي للبقاء، والمعارض له، سيلاحظ اهتمامهم المستفيض بتركيا، وتركيزهم في كل مرة على التأثير السلبي الذي قد تجنيه بريطانيا في حال دخول "البعبع" التركي إلى الفضاء الأوروبي، وما لذلك من تبعات وتراكمات سلبية لا تريد بريطانيا تحملها حسبهم، ما جعل ديفيد كاميرون يقابل هذه التخويفات من انضمام تركيا، بردةِ فعلٍ حاول من خلالها إخفات أصوات معارضيه بتصريحه بأنَّ تركيا لن تنضم الى الاتحاد الأوروبي قبل عام 3000″.

ولا يُمكن فصل تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، عن التوجهات الجديدة في العلاقات التركية الخارجية مع إسرائيل وروسيا، فالجانب التركي، تصرف وكأنه بدأ يفتقد الثقة في إمكانية استمرار الاتحاد الأوربي قويًا بعد الخروج البريطاني، وهذا الإحساس اتجاه الاتحاد الأوربي، وصل إلى درجةٍ، اضمحلت معها قليلًا الرغبات التركية، التي كانت قوية سابقًا للانضمام إليه، وهذا رغم فتح فصل جديد (الفصل رقم 16 من أصل 33 فصل من معايير كوبنهاغن) من المفاوضات التركية-الأوربية مؤخرًا، بتاريخ (30 يونيو/ حزيران 2016).

هذا الانفتاح الجديد من الاتحاد الأوربي تجاه تركيا يأتي في إطار المحاولات لإيجاد دليل قوي لبريطانيا، هذه الرغبة الأوربية الجديدة، يُمكن ملاحظتها خصوصًا عند بعض الأطراف الفاعلة،كألمانيا، من خلال تصريحات المستشارةالألمانية "أنغيلاميركل" الأخيرة، عندما عبّرت صراحة عن انفتاح بلادها مجددًا على المفاوضات التركية-الأوربية، وأوضحت أنها لا تزال تنتهج سياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين، وعبرت عن استعدادها لاستقبال مزيد منهم، وانتقدت بعض القادة الأوروبيين الذين ينتقدونها على ذلك. وهذه التصريحات تأتي مُخالفة لتلك التي تبنتها "ميركل" من قبل (بتاريخ: 16 آذار/مارس 2016) عندما صرحت أن انضمام تركيا للاتحاد الأوربي ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

وعلى النهج نفسه سارت المرأة الإيطالية القوية "موغيريني" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وأفادت أنه "على تركيا والاتحاد الأوربي القيام بخطواتٍ جادةٍ وهامةٍ في سبيل تسريع محادثات انضمام أنقرة إلى عضوية الاتحاد الأوربي". هذه العزيمة الأوربية الجديدة لم تعد تقابلها الحماسة التركية السابقة، وهذا ما يُمكن ملاحظته على تصريحات أردوغان، مثلًا، عندما أعلن مؤخرًا (بتاريخ: 23 يونيو/ حزيران 2016)، أنه ينوي إقامة استفتاء شعبي مشابه للاستفتاء البريطاني حول الانضمام للاتحاد الأوربي، وهذا ما يؤكد أن موازين القوى في المفاوضات التركية-الأوربية بدأت تنقلب شيئًا، باتجاه الأفضلية للطرف التركي هذه المرة.

كل هذه الأحداث، لا يُمكن إغفالها عند البحث عن الأسباب، والدوافع، التي جعلت من تركيا تتجه نحو إعادة علاقاتها مع كل من إسرائيل، وروسيا، بعدما كانت متوترة ومتدهورة لدرجة كبيرة. فتركيبة العقل السياسي التركي تختلف عن تركيبة العقل السياسي العربي الذي يرتكز في استراتيجياته على خُطط مُعينة، وبوصلة واحدة غرسها حتى في القواميس الاجتماعية والشعبية إلى درجة جعلت الساسة والقادة يرفضون الكثير من التنازلات السياسية حتى وإن توافقت أحيانًا مع مصالح بلادهم الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية، وأحيانًا أخرى يتم قبولها لكن بصورة غير رسمية، وتبقى خافية حتى لا تظهر للعيان من المتابعين، بسبب الرفض الاجتماعي والشعبي لها.

وهذا ما جعل الكثير من العرب مندهشين لعودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل بين ليلة وضحاها، وانتقد الكثير منهم التوجه التركي الجديد نحو إسرائيل.

لكن بالنسبة للتركي الذي يرى الأمور من جوانب تنم عن تركيبة سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصادية مُختلفة، لا يزال يجهلها العقل العربي، فإن إسرائيل دولة مُعادية سياسيًا (خصوصًا منذ التوجه لسياسة التحول نحو الشرق التي تبناها حزب العدالة والتنمية)، لكن، لا مانع لديهم من التعامل معها في إطار لغة المصالح، وفي حدود سياسية معقولة لا تتعدى بعض الخطوط الحمراء التي حددتها تركيا فيما يخص القضية الفلسطينية.

وتبدو تركيا مُرتاحة في التحرك مع الإسرائيلي لأنه ليس لديها مانع شعبي واجتماعي أو إعلامي حتى، يمنعها أو يحرجها من ذلك، كما هو الحال عند العرب.

وفي هذا الصدد لا يُمكن فهم لغة المصالح التركية، هذه المرة، بالانفتاح الذي حصل على إسرائيل على أنه مُجرد منافع اقتصادية فقط، بل هي في مداولاتها الأعمق سياسية كذلك، تستطيع تركيا من خلالها، إن عرفت استغلالها، تحقيق تقدم مهم في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي.

فالمعلوم عن الحكومة اليمينية في إسرائيل التي يترأسها "نتنياهو" أنها تتميز بعلاقات باردة ومُتشنجة مع الاتحاد الأوربي، وكثيرًا ما نسمع انتقادات من نتنياهو لسياسات الاتحاد الأوربي المزدوجة في التعامل مع حكومته ومع اليهود داخل أوربا، وهنا يجب التفريق والتمييز في كون سياسات الاتحاد الأوربي المتشنجة ليست مع إسرائيل كدولة وكمشروع سياسي، بل هي مجرد احتكاكات بسيطة مع بعض الممارسات لحكومة نتنياهو اليمينية، ولا يخفى عن أحد، أن جُلَّ الدول الأوربية مُنفردة تدعم سياسات إسرائيل بقوة وبدون تردد.



لكن هذه التشنجات البسيطة لأوروبا مع نتنياهو تبدو في صالح الحكومة التركية مرحليًا يُمكن لها استغلالها خلال مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، لذلك تبدو عودة العلاقات التركية-الإسرائيلية مُزعجة للاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، قبل أي جهةٍ دولية أخرى، سواء كانت أمريكا أو روسيا أو بريطانيا.

ونفس الاستنتاج يُمكن التوصل إليه، وملاحظته، في ما يخص عودة العلاقات التركية-الروسية بعد أشهر من الانقطاع، وفي هذه النقطة يبدو كذلك الاتحاد الأوربي هو المُنزعج الأول لعودة هذه العلاقات، فالأوربي كان يُريد مزيدًا من الخناق السياسي على روسيا، في مُحيطها الحيوي، الذي يمتد غربًا من أوكرانيا وبولندا إلى تركيا، بعد الخناق الاقتصادي الذي فرضه عليها من خلال تمديده للعقوبات عليها لمدة ستة أشهر أخرى، بداية من تاريخ 21 يونيو/حزيران 2016.

ويُمكن القول إن إعادة تركيا لعلاقاتها مع روسيا يأتي في إطار انتهاج سياسة "صفر مشاكل" جديدة في محاولة للتحول نحو الشرق بمفهومه الأوسع الذي قد يشمل مناطق آسيا الوسطى والشرقية.

كما أن تفجيرات مطار أتاتورك المأساوية التي تبناها رسميًا تنظيم الدولة، قد قام بتنفيذها عناصر ينتمي جلهم إلى دول آسيا الوسطى (أوزبكستان، روسيا والشيشان)، ما سيجعل تركيا وروسيا يبحثان مستقبلًا عن المزيد من التعاون في النواحي الأمنية خصوصًا، لمواجهة الفكر المُتطرف المنتشر في المنطقة من سوريا إلى دول آسيا الوسطى، ويُمكن لتركيا أن تلعب دورًا مهما في هذا المجال بتصديرها لنموذج إسلامي معتدل لدول آسيا الوسطى الإسلامية، ولمسلمي روسيا البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة.

وبعد هذا يُمكن استنتاج أن الجانب التركي، وخلال فترة وجيزة استطاع ضرب عدة عصافير بحجر واحد، حيث جاءت إعادة علاقاته مع روسيا وإسرائيل، بالتوازي مع انخفاض اهتماماته بالانضمام للاتحاد الأوربي الذي يشهد بدوره حالة إرباك كُبرى بعد الخروج البريطاني. وهذا ما سيُمكن الطرف التركي من التفاوض من موقع قوة في حال أراد مستقبلًا مواصلة مسار مفاوضاته الماراثونية مع الجانب الأوروبي، بسبب امتلاكه علاقات إقليمية جيدة، وإمساكه بأوراق ضغط عديدة ستُربك الأوربي وتُجبره على تقديم التنازلات.

ماهر عدنان قنديل

مدون جزائري



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