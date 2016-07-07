عبد الله مصطفى يكتب: العيد موسم للفرح

وبرغم الجراح والآلام وبرغم الأنين والدموع وبرغم الآهات والأحزان هناك متسع للفرح الغافي في حضن الأمل، والأمل دائما باق نستمده من الله. يتبع

لا شيء أبدي في هذه الدنيا، فلا يدوم فيها حزن أو فرح فكل من عليها وما عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

وبرغم الجراح والآلام وبرغم الأنين والدموع وبرغم الآهات والأحزان هناك متسع للفرح الغافي في حضن الأمل، والأمل دائما باق نستمده من الله الباقي فالأمل بالله ثقة ورجاء فالله غاية رغبتنا في الدنيا والآخرة وكل شيء بأمره وبقضائه والحمد لله على كل حال.

الحمد لله الذي خص عباده بمواسم للفرح والأمل والسرور ومنها الأعياد التي فرض علينا فيها ربنا أن نظهر البهجة والفرح ونتبادل السلام والمودة ونعزز فيها قيم الأخوة والحب.

الحمد لله أن لنا ربا يأمرنا بالحب والتآخي والسلام والتعاون والتعارف والتلاقي ونبذ الفرقة والتشرذم.

الحمد لله الذي أمرنا بالجهر بالحق والعدل والقسط ونصرة الحق أينما كان ونصرة المستضعفين ولو بشق تمرة أو كلمة وجعل لحياتنا معنى وجوهر فاستحالت عيدا للإنسان الساكن فينا الإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفة له في الأرض، الإنسان الحر الكريم الذي يأبى الضيم ولا يركع إلا لله هذا الإنسان معركته ضد الباطل هي سر وجوده الرباني والكرامة المستودعة فيه هي من الله فلا يسكبها تحت أقدام الطغاة وأذنابهم وزبانيتهم بل ينافح عنها ما استطاع ولو بذل في سبيلها نفسه وماله وراحة باله فلن يكون الإنسان حرا طالما كان عبدا لغير الله.

الإنسان الرباني يحب الخير لكل الناس حتى حرابه للباطل والمبطلين هو جزء من حبه لكل الناس .. الحب غايته والخير هدفه وقيم الله العظيم وسيلته، وكلما ترسخ هذا الإيمان في نفوسنا كلما تعمقت رسالة الإنسان الرباني فينا، وتجذرت روحا وعطاء وحبا وتضحية وأفرزت لحيز الوجود سلوكا شجاعا سليما معافى .. سلوكا ينشر الفرح والأمل ويزرع بذور الخير في كل مكان وزمان.

الإنسان الرباني ناشر للفرح فمهما كبرت ساحة الحزن فثمة أمكنة للفرح، وثمة عباقرة يجيدون صنع الابتسامة من دمعة العين والفرح من رحم الأحزان.

أيها الناس أيها الأحباب أناشد نفسي وإياكم أن نحفز الانسان الرباني فينا ليطل من ذواتنا بوجهه الجميل الذي يقطر روحا وأملا وطفولة ليملأ دنيانا بالجمال والصدق والحق فتستحيل حياتنا عيدا طويلا لا ينتهي.

وهل الأعياد إلا مناسبة لإرواء ظمأ الانسان فينا للحب.

وهل الأعياد إلا من الله خالق الجمال والحب وفرصة ذهبية لنكون ذلك الإنسان الرباني ناشر الفرح والخير.

كل عام وأنتم بخير .

عبدالله مصطفى

كاتب ومدون سوري

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