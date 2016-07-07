أسامة زايد يكتب: أفلاطونيات عقلانية

من المعروف أن بعض الأقوام والأديان تفسر الرذيلة على أن النفس هي التي تأمر الجسد بفعلها، والعكس هو الصحيح عند الفلاسفة، فالجسد له رغبات ونزعات يقررها له العقل بفعلها. يتبع

أفلاطونيات عقلانية ما عرف قديما ليس بقديم وما عرف حديثا ليس بالجديد فالعالم نفسه، والأرواح نفسها، فأفلاطون الذي حدد مفهوم الأخلاق باعتبار أنها سامية وتتبع نظرية الفضيلة، والذي قسم العالم إلى قسمين؛ عالم المُثل، والعالم الذي نعيشه، فقد خالفه نيتشه في ذلك متخذاً من الإلحاد كيفية أنه لا يوجد عالمٌ آخر سوى عالمنا المحتم علينا أن نعيشه.

وقد زاد إلحاد نيتشه بسبب أن الأديان لا تربي الأخلاق وأنها تحذو حذو ما يسمى بالقدر الذي يأخذنا للخير والشر معاً في نفس التصرف، تلك الفلسفات أخذت موقفاً مخالفة لما كانت عليه المجتمعات، وأخذ يظن نيتشه ومن قبلة من الفلاسفة أن العلماء والفلاسفة يصنفون في الطبقة العليا للبشرية كون أنهم فكروا على خلاف الآخرين الذين يعيشون باعتياد.

ولم تخلُ مصنفات أفلاطون وفلسفاته في إشراك عقيدة الفكر والإلحاد معاً، مشركاً في ذلك أراء استاذه سقراط، ومتبنياً فيها المواقف خاصته.

إن الجسد البشري يجب أن ينصاع لما تأمره به النفس كي يحقق الفضيلة، والنفس جاءت للجسد البشري بعد إن كانت روحاً لله، بعد أن أرسى دعائم الكون وأنشأه من فراغ، وسيحل في مكان آخر ما يسمى بعالم المثل، مروراً بالحاضر الذي نعيشه، حيث أنها اتخذت من الجسد مستقراً ليس بدائم.

ومن المعروف أن بعض الأقوام والأديان تفسر الرذيلة على أن النفس هي التي تأمر الجسد بفعلها، والعكس هو الصحيح عند الفلاسفة، فالجسد له رغبات ونزعات يقررها له العقل بفعلها، باطلها وصائبها، فليس للجسد من أمر إذا ذهب العقل والروح، وإن شاءت روحة في ذلك، فالإنسان يعرف أن الخطأ مرفوض ولكنه يفعله، ويعرف أن الصواب مرغوب ولكنه يتجنبه.

ولم يكن لدى نيتشه إلا أن يسلك مسلك ما يفوضه له العقل البشري متخذاً من زرادشت مذهباً له، فألف كتابه المعروف "هكذا تكلم زرادشت للمجتمع والفرد" آخذاً بالأخلاق مذهباً لابد أن للأقوام أن تتخذها مرجعاً تنظيمياً للحياة البشرية، ولم يخالفه حتى في مسألة التصوف التي يتخذها العلماء والفلاسفة والعقلانيين مرجعاً عن هموم الدنيا وما تفعله الرذيلة في الجنس البشري، والدمار الذي يصنعه البشر للبشر.

وعلى عموم الحال فلا شك أن للإنسان فترة زمنية سيعيشها على هذه البسيطة، إلا أن الفضيلة يجب أن تدرس وتعلم وتلقن وتفهم في عموم الناس وخاصتهم، فالخير سمة الرب، فلأفلاطون نظرته الخيرة عن الجنس البشري أنه نوعٌ نادرٌ من الحياة، وأن روحا خيرة شاءت الأقدار أن تتخذ جسداً معبراً لها لعالم المثل.



أسامة زايد

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