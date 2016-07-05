محمد محمود يكتب: المسلمون في أمريكا.. متهمون حتي يثبت العكس

يتمتع كل المقيمين علي أرض الولايات المتحدة الأمريكية بقدر كبير من الحقوق والحريات بغض النظر عن نوع الإقامة شرعية كانت أو غير شرعية، فالكل أمام القانون سواء..يتبع

لا ينكر ذو نظر وعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكثر دول العالم تطبيقا للقانون واحتراما للحريات وحقوق الإنسان وهذا ما لا يعرفه كثير من المقيمين خارج أمريكا لأن سياسة أمريكا الخارجية تختلف كثيرا عن سياستها الداخلية.

يتمتع كل المقيمين علي أرض الولايات المتحدة الأمريكية بقدر كبير من الحقوق والحريات بغض النظر عن نوع الإقامة شرعية كانت أو غير شرعية فالكل أمام القانون سواء فلا فضل لدين على دين أو لعرق علي عرق أو لون على لون إلا بالقانون. ولأن أمريكا من الدول التي يختلط أهلها من أعراق كثيرة وديانات كثيرة فتجد المسلمين واليهود والنصارى والبوذيين واللادينيين والملحدين وتجد أعراقا كثيرة ولغات كثيرة ولكن الذي يربط هؤلاء جميعا هو القانون والدستور.

المسلمون من أهم مكونات المجتمع الأمريكي وكانوا يمارسون حقوق الدين والمواطنة والمعيشة كما أقرها الدستور الأمريكي كيفما أرادوا وخصوصا بعد أن زادت هجرة المسلمين إلى أمريكا في منتصف القرن الماضي منذ عام 1950 فبنوا المساجد والمدارس الإسلامية وأنشأوا المحلات والمتاجر التي تبيع البضائع العربية والإسلامية لدرجة أنك تمر في شوارع نيويورك فتري من يلبسون الجلباب الأبيض من الرجال ومن تلبس النقاب من النساء وتري واجهات المحلات مكتوبا عليها باللغة العربية فتشك قليلا أنك في مدينة نيويورك الأمريكية واستمر الوضع كذلك إلى أن حدثت تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر عام 2011 وتم اتهام المسلمين بها.

بدأ بعض المتطرفين الأمريكيين ينظرون إلى المسلمين باعتبارهم إرهابيين وأن الإسلام هو دين الاٍرهاب، خصوصا بعد أن بدأت بعض القنوات الإعلامية العنصرية والتي تتبع اللوبي الصهيوني تركز علي هذا الأمر وأن المسلمين إرهابيين وأن دين الإسلام هو دين الاٍرهاب.

واجه المسلمون في أمريكا حوادث عنف عنصري وجرائم كراهية حتى لجأ البعض من المسلمين إلى تغيير أسمائهم إلى أسماء ليست إسلامية حتي لا يتم اضطهادهم وخلعت بعض النساء الحجاب واستمر مسلسل الاضطهاد يحدث بشكل فردي بين الحين والآخر. وبعد ذلك كان يتم رصد أي حوادث يقوم بها مسلمون في أمريكا والإعلان أن الدافع هو الاٍرهاب، ووضع المسلمون تحت المجهر فأصبح المسلمون متهمين حتي يثبت العكس.

وزادت وتيرة هذا الأمر بعد ظهور جماعات مثل تنظيم الدولة حيث أصبح ربط الاٍرهاب بالإسلام في العالم كله أمرا طبيعيا وكذلك بعد حدوث الانقلابات العسكرية في الشرق الأوسط أصبح كثير من حكام الدول العربية يدعمون فكرة أن كل إرهاب لابد أن يكون من المسلمين لأن هذا يدعم فكرة وجودهم وأنهم يحاربون الاٍرهاب، فأصبح المسلمون متهمين بالإرهاب رغما عنهم. وفي أمريكا بالتحديد عندما يحدث أي عمل إرهابي يتم التفتيش أولا عن ديانة الإرهابيين إن كانوا مسلمين حتي ولو بالاسم يتم إلصاق التهمة بأن ما حدث هو إرهاب إسلامي أما إن كان المنفذون غير مسلمين تسير التحقيقات في مسار الجريمة العادية.

وزاد الأمر حدة ظهور المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الذي لا يخجل أن يظهر عداءه للمسلمين بل ولجميع الأقليات ويطالب بترحيل المسلمين من أمريكا لأنهم إرهابيون ويتعهد بأنه سينفذ ذلك في حالة وصوله إلى الرئاسة الأمريكية، وهو ما أدى إلى زيادة حدة شعور المسلمين الأمريكيين بالاضطهاد.

فالأمر أصبح خطيرا جدا بالنسبة للمسلمين هنا في أمريكا وما يحدث الآن من جرائم كراهية واعتداء على المسلمين في أمريكا مؤشر خطير جدا قد يزيد في المستقبل إذا لم يقف المسلمون يدا واحدة هنا في أمريكا وفي كل مكان ضد هذه الحملات المغرضة لتشويه الإسلام والمسلمين.



مهندس. محمد محمود

ناشط سياسي مصري – نيويورك



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