حسن مرعي يكتب: الأثمان المؤجلة للانقلاب التركي

أنا لا أود أن أخوض في الانقلاب، فكما قلت قيل الكثير ولكنني أود الإشارة إلى أبعاد ربما لم يتطرق إليها أحد من قبل. يتبع

قيل الكثير عن الانقلاب التركي ولم يبق أحد لم يدل بدلوه حتى ملّ الناس مما قيل وعيد.

‎وعلى أهمية ما جرى وتأثيره العميق على الأوضاع العامة في العالم الإسلامي كون تركيا أخذت موقعا ريادياً في حركة النهضة، وأصبحت قبلة ونموذجاً يحتذى به للدولة العصرية الناجحة التي وائمت بين ما هو اسلامي وعصري.

أنا لا أود أن أخوض في الانقلاب فكما قلت قيل الكثير ولكنني أود الإشارة إلى أبعاد ربما لم يتطرق إليها أحد من قبل. ‎وأحد هذه الأبعاد هو أن انشغال الدولة بمحاربة الكيان الموازي قد ينتج عنه إعادة تغلل جماعة الطورانيين والقوميين في الدولة، ومما لاشك فيه أن سر نجاح تجربة العدالة والتنمية في تركيا في أنه لم يغفل الجانب القومي حين استدعى الجانب الإسلامي، فقد خاطبت أدبيات الحزب الإسلام بوصفه تاريخاً تركيا من الخلافة العثمانية إلى الأمجاد التركية في حماية الإسلام.

ولكن ضرورات الأمور تقتضي أن لا يغفل هذا الجانب المهم حتى لا يعود الطورانيون مجدداً ويصبغوا خطاب العدالة والتنمية بخطاب أكثر قومية، لاسيما إذا علمنا أن جمهور العدالة والتنمية ليس كله اسلامياً، فهناك جزء واسع منه صّوت له بسبب نجاحاته الاقتصادية ولأنه أعاد هيبة الدولة القومية التركية.

‎ولا نعلم يقيناً أن كان فشل الانقلاب سيؤدي إلى بروز نجوم محليين ساهموا في فشل الانقلاب أو أنهم سيقفزون إلى واجهة السلطة كشركاء لأردوغان في الحكم. ‎البعد الآخر: أن المواجهة مع الولايات المتحدة والحلفاء في الناتو ستأخذ طابعاً مباشرا وواضحاً بعد الآن، بعد أن كانت تجري بضربات من تحت الحزام، فالتورط الواضح للأمريكان في محاولة الانقلاب لا يحتاج إلى دليل.

وكالعادة يدفع الأمريكيون الحلفاء إلى التصرف فان نجحت استغلوا النتائج، وإن فشلت فهم بعيدون عن تحمل المسؤولية، ولا دليل على تورطهم. ولكن هناك أدلة واضحة على دعمهم المباشر وليس أدل على ذلك من استخدام الانقلابيين قاعدة انجرليك لاستهلال نشاطهم الانقلابي، وإجلاء طاقم السفارة الفرنسية قبل يوم من الانقلاب.

وهذا دليل واضح على أن أحداً ما خطط وشارك وكان يعلم مسبقاً ما سيحدث. ‎هنالك بعد مرتبط بالبعد السابق ويجب قرائته بهدوء وهو التحول التدريجي التركي من الغرب إلى الشرق. فأردوغان الثعلب الذي يحاول تجنب مصير صدام حسين، أدرك أن عليه أن يعيد تموضعه التاريخي إلى جانب المحور وليس إلى جانب الحلفاء، ‎والقارئ المدرك لطبيعة الأمر يدرك أن خيارات أردوغان محدودة وأنه يفاضل بين السئ والأسوأ في معركة يبدو أن رقبته فيها على المحك، فلو كان نجح الانقلاب لكان مصير أردوغان كمصير المرحوم عدنان مندريس.

وهكذا يتعين على أردوغان حرصاً على مصالحه أن ينسحب تدريجياً من مفاوضاته مع الاتحاد الأوربي التي لم تعد تجدي نفعا. واستنفذت كل الأسباب التي استعملت لأجلها وهي استعمالها كورقة ضد العسكر لتقليم أضافرهم لكون الاتحاد الأوربي لن يقبل بدولة يحكمها العسكر أو تتعارض قوانينها مع القانون الأوربي لحقوق الإنسان، وهكذا فقد أوهم أردوغان الناس والعسكر والأوربيين أنه يفاوض ليكون عضواً في الاتحاد الأوربي؛ ولكنه كان يعلم علم اليقين أن اتحاداً مسيحياً لن يقبل بدولة مسلمة عددها 80 مليونا أن تكون عضواً فيه.

وها هي بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوربي خوفاً من دخول تركيا؛ ‎إذن ستخرج تركيا وتتحالف مستقبلاً مع روسيا وستتحالف مع إيران. ومن الصعب التكهن الآن بشكل الصفقة وشروطها. وإن كنت لا أرى مكانًا للأسد فيها بل سيدفع رأسه ثمنا لمقايضة ما في الاتفاق.

‎قد يسخر البعض من هذا الاحتمال؛ ولكن إعادة قراءة تاريخ ما قبل الحربين الكونيتين الأولى والثانية تؤدي إلى استخلاص نفس النتائج، فالقيصر الروسي الذي دخل المعترك السياسي بالديمقراطية ها هو يتحول إلى ديكتاتور مغلقا الباب وراءه بهدوء ليمنع أي تغيير محتمل في السلطة في روسيا، وسيتابع تغيير القوانين ليصبح حكمه أكثر تسلطاً، وما القوانين الأخيرة في تقييد الحريات إلا خطوة على الطريق ليصبح النظام ديكتاتورياً أكثر، بل أنه يستغل التراجع الأمريكي وضعف العالم ليتقدم ويعزز نفوذه تماماً كما كان يفعل هتلر.

‎ما فعله بوتين في أوكرانيا وبلاد القرم وسوريا لم يكن ليمر مرور الكرام لو وجد من يواجهه، ولكن سياسة أوباما المبنية على عدم المواجهة هي التي أغرت بوتين بالتمادي.

ولو أن هناك رئيساً آخر في سدة القرار لكانت ردة الفعل مختلفة، ‎بالعودة إلى تركيا أظن أن تركيا لن يطول بها الأمر لتعيد تموضعها وكل هذا رهن بسرعة تكشير الحلفاء عن أنيابهم وإظهار وجههم الحقيقي.

فحتى الآن لم يعبر أحد عن تضامنه مع تركيا كدولة والكل يتعامل معها كما كانوا يتعاملون مع الرجل المريض وهذا سيغضب السلطان الذي سيقوم بنقل البندقية والثأر لما جرى عندما تسنح له الفرصة، ‎ولكنه يدرك جيداً أن عليه أن يتصرف بحذر ليتجنب ما كان يخطط له ليلقى مصير صدام حسين.

‎بالمحصلة نحن في أردوغان كما في علي بن أبي طالب حين أخبره رسول الله صلى الله إليه وسلم:"يا علي هلك فيك اثنان محب غال وكاره قالٍ"، ‎فالعدل يقتضي أن نكون منصفين مع الرجل الذي تحامل عليه خصومه لا لشئ إلا لأنه رفض أن يكون تابعا.

وأراد إثبات استقلالية قراره، ورفعه بعض محبيه إلى درجة الولي الصالح، وهنا مكمن الخلل فينا، أننا نغض طرفنا عن الخطأ لو أحببنا وننتقد فقط عندما نكره، ‎فأردوغان مثلاً حين قبل بالاتفاق الإسرائيلي كان يتصرف كرجل دولة ويفعل ما تمليه عليه مصالح دولته، مع الأخذ بالاعتبار مصالح الفلسطينيين ولا يمكننا أن نزايد على الرجل، كذلك الأمر بالنسبة للاعتذار لروسيا، لعل الرجل كان يرى ما هو آت ولهذا فهو يلطف الأجواء مع روسيا لأنه يعلم أن الطرف الآخر يحضر أمراً ما. لذا وجب أن لا نحمل الرجل أكثر من طاقته وإلا أصبنا بخيبة أمل حين لم يرق إلى مستوى آمالنا، فبالنهاية السياسة هي فن الممكن ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

حسن مرعي

مدون

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