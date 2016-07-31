البراء الجمل يكتب: هل للظلم أن ينتهي؟!

شعور ينتاب البعض هل للظلم أن ينتهى ويأخذ معه كل ما خلفه من دمار وأسى، تتسأءل: هل لي أن أرى الفرح يعود من جديد يزين عالمي الخاص وتغرد نسمات الحب أرجاء حياتى وتزهر البهجة قلبى؟ يتبع

شعور ينتاب البعض هل للظلم أن ينتهى ويأخذ معه كل ما خلفه من دمار وأسى، تتسأءل: هل لي أن أرى الفرح يعود من جديد يزين عالمي الخاص وتغرد نسمات الحب أرجاء حياتى وتزهر البهجة قلبى.؟! صراع داخلى بين الألم والأمل فإلى ماذا سينتهى؟



قد تكل؛ وحتما ستمل؛ ويستهدف معنوياتك الهواجس الهدامة لتقضى عليك نهائيا. فقط قاوم لا تستسلم واعلم جيدا أنك صاحب قضية، وكل ما دبر لك لتدميرك ما هو إلا تطعيمات لتقويك وتكون تحصين لك ضد المرض العضال وهو الخيانة لدينك ونفسك فتقوى بالإيمان الكامل واليقين التام بإن: "يأيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

نعم صارت الأماني سراب بل صارت الذكرى آلام وصار عودتها محال.

حقا فقدنا أشياء جميلة في حياتنا بل قد تكون مشاعر نادرة في زمن الغدر والقهر الذي نحياه الآن. تدمرت أحاسيس وتبدلت أحوالنا وتصرفاتنا نتيجة لما ألم بنا من مآسى لم تكن تختر ببالنا يوما أنها تحدث لنا بل أن نصادفها أساسا في حياتنا.

ولكن هل معنى ذلك أن نفقد أجمل أشياء بحياتنا؟ بل أن نفقد حياتنا ذاتها في ندم على ما قد كان وتضيع أوقات قد يحدث فيها ما تحملنا العذاب من أجل تحقيقه.

كلا أحبائي فعلينا أن نصنع لأنفسنا حياة متطورة بتغير الطقوس من طقس حرية لطقس ديكتاتورية.

فلنتعايش بثبات كي نعيد مجدا مهدنا له وعانينا الكثير من أجل تحقيقه، ثم ألقت بنا عواصف الظلم إلى شاطئ بعيد لنعاود المسير حتى نصل لحلمنا مهما طال بنا الأجل بأن نصنع أمل متجدد بتجدد الظروف والاضطرابات.

أى كن كعود الخرزان حين تأتيه عاصفة ينحني قليلا لكنه لن ينكسر فإذا انتهت العاصفة سرعان ما يعود كما كان لا ينحني لطاغي ولا ظالم بل يحنيه الألم ثم يعود أقوى مما كان عليه.

أعلموا جيدا أن عجلة الحياة ستمضى لا تقف لموت أحد ولا تهدأ سرعتها لعذاب أحد.. فعلى جانب الطريق تجد من يحملون هم الأمة لايهنئ لهم خاطر ولا يستمتعون بلحظة دون التنقيب عن خلاص الأمة من قيد العبودية لغير الله وتحريرها من الذل والهوان.

وعلى الجانب الآخر من الطريق تجد من شغلهم الشاغل: كيف يستمتعون بكل لحظة ولو على حساب العالم كله.فكل مايعنيهم إشباع "الأنا الغالبة لديهم"!!

فهل يستويان؟ الإجابة تستهويني "أفصح عنها"

لا ثم لا ثم ألف لا" "لن يستوون" فمن عاش لمتعته ونفسه من المحال أن يخلد وراءه أثر أو قيمة يرتجى منها؛ أما من عاش لإحياء أمه سيظل قمة حتى وإن رحلت روحه لكن أثره سيظل يسرى في النفوس يقويها وينير لها طريق الحق الذي لطالما سعى وضحى لنصرته.

فمن تريد أن تكون؟

"سل نفسك"

فثقوا تمام الثقة أن من توكل على الله وهو مخلص بقلبه متفاني بروحه في سبيل نصر شريعته حتما سينصره الله ويكون حسبه فأبشروا وأحسنوا النوايا والأعمال.

البراء الجمل

مدون مصري

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