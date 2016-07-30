زكية التمامي تكتب: جنازة الحلم الكبير

تري ما هذه الأفكار البالية؟ ومن وضعها في عقول هؤلاء؟ وقمة ماذا التي يتحدثون عنها! من صنعها .. ومن نصبها لتكون فوق الجميع؟ يتبع

تتعالى الأصوات في هذا الوقت من العام ويعلو معها تارة الزغاريد، وتارة أخرى يعلو النحيب بين أب وأم يفرحون بنجاح أبنائهم وفى نفس الوقت يبكون علي الحلم الذى ضاع، وأبناء يودعون أملا في مستقبل رسموه لأنفسهم وقرروا أنه الوحيد الذى يرضيهم وأحيانا يرضون به آخرين.

ربما لم يكن أملا بالأصل؛ ولكنه أراد به أن يثبت للجميع أننى هنا .. أنا متميز .. أنا في القمة.. لقد دخلت السباق وفزت به؛ إذن فأنا نااااجح والعكس صحيح.

ترى ما هذه الأفكار البالية؟ ومن وضعها في عقول هؤلاء؟ وقمة ماذا التي يتحدثون عنها! من صنعها .. ومن نصبها لتكون فوق الجميع؟

الطب والهندسة: هذه هي الكليات التي أطلق عليها في بلادنا كليات القمة يسعي الجميع إلى اللحاق بها ويتناقل الجميع جملة كريهة إذا لم يفز بأحدها" "ياعينى خلاص كده مش ها يلحق حاجة".

ثقافة تناقلتها الأجيال وزرعتها الأصابع الخفية التي أرادت بهذه البلاد أن تعيش في صندوق أسود مظلم كبير لا يدخله نور ولا يري فيه نور إلا أن ينكسر بفعل فاعل أو مصيبة فيدخل النور ويخرج هو ليراه هنا وهناك، وتنبني هذه الثقافة على أن تجعل حلمنا وحلم آبنائنا أن يكونوا أطباء أو مهندسين؛ وربما أصبحوا ولكن كثيرا منهم لن يكون.

هذه المهنة الخدمية التي تلبي الاحتياجات المادية والحياتية وتخرج من أحلامنا وأحلامهم وتبتعد به بعيدا عن ساحة الشرف والافتخار والتمجيد .. لا أن يكون معلما يربى العقول أم يكون مفكرا يغذيها أم مخترعا يحقق طموحها وينميها أو يكون فنانا ينشر الوعى ويحمل الرسالة أو يكون عالما في الدين وفروعه فينير العقول ويرسخ الإيمان أو يكون عالما في الفلك أو الاقتصاد أو يكون حرفيا فيبدع ويتألق أو يكون محاميا فيحمل لواء الحق ويرعى الإنسانية أو يكون متخصصا في الزراعة فيملأ الدنيا خيرا، أو يكون اقتصاديا ويساهم في نمو الأم، ونسمع عن أحد الشباب يقال عنه بعد ما خاب أمله دخل زراعة ولا علوم ولا حقوق.

أدرك الشباب الواعي اللعبة وأخذوا يتوافدون علي كليات إدارات الأعمال (البيزنس) فهو موضة العصر ربما رزق بفرصة عمل في الشركات الأجنبية، أو سعوا ليكونوا معلمين ليس لحب المهنة السامية ولا المشاركة في تنمية العقول والارتقاء بالنفوس لكن لأن الدروس الخصوصية يمكن أن تكون مصدر مضمون للثروة.

جنازة الحلم هذه ربما ساقها الله إلينا ليقف كل منا أمام المرآة كان أبا أم إبنا ويسأل نفسه الكثير من الأسئلة:

– ماذا أريد من هذه الكلية؟

– وهل هذا ما أحب؟

– وهل سأصبح متميزا أو مبدعا في هذا المجال؟

– هل سأكون نفسي فيها أم سأكون آخر لا يشبهني ولا يعبر عنى؟

وما الفائدة بني إن لم تكن فيها نفسك؟! وكنت صورة للآخرين وكم ستجد من طبيب ولم يعمل بالطب يوما وخرج منها فقط بحرف الدال الذي يوضع قبل اسمه فيزينه به، وكم من مهندس أصبح تاجرا أو فنانا بعد أن أنهي دراسته وبدأ حياته من جديد بعد أن استمع إلى النصيحة الذهبية اللعينة (خلص كليتك وخد شهادتك وبعدين أعمل اللي أنت عاوزه) لماذا لا يفعله منذ البداية؟

ربما كان حظ هذا الجيل أفضل منا بكثير فهناك من تعلوا أصواتهم ومصابيحهم لينيروا للناس الطريق وأيضا هناك العالم الذى أصبح قرية صغيرة بكبسة زر صغيرة فقط يستطيع أن يعرف ويفهم ويتعلم الكثير ولديه فرصة أكبر للاختيار وأيضا يخطط ويصل لما يريد .

في جنازة الحلم الكبير أقول لك ولها ربما هذه الجنازة بداية لحلم أكثر روعة وحقيقة.

فقط فكروا ماذا تريدون وابنوا أحلامكم ولا تلتفتوا.

وأنت يامن ترى نفسك لا تحب أن تكمل في الدراسة الأكاديمية ولا تعرف ماذا تكمل فهناك الكثير لكي تفعلوه، ولا تضيع من عمرك أربع أو خمس وربما ست سنوات وأحيانا يزيد. فهناك كليات التدريب المهنى والمعاهد الصناعية منتشرة في الدول المتقدمة يدخلها أكثر من 60% من حاملي شهادة البكالوريا ويبدؤون حياتهم العملية مبكرا ربما فيما بعد اختاروا أن يستكملوا دراستهم في أي فرع يختاروه بعد قليلا من النضوج .

ثوروا على موروثاتكم أحبتى .. فأنتم من تصنعون مستقبلكم وليس هذا المجموع اللعين.

ثوروا وأعيدوا التفكير وحددوا أحلامكم الحقيقية من جديد.

واشكروا جنازة الحلم الكبير ..عذرا…الوهم الكبير.

في النهاية أؤكد على معني اليقين ثق بنى في تقدير الله، وإن لم تفهمه الآن ولسوف تفهمه في يوم ما وتحمده تعالى عليه كثيرا.

أسعد الله أيامكم وأنار لكم بصائركم وكنتم دائما ناجحين النجاح الحقيقي في حياتكم أجمعين .

د.زكية التمامى

استشارى زواجى وتربوى



المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها