علياء كيوان تكتب: سموم درامية

ما إن يلوح رمضان حتى تبدأ الدعايات التلفزيونية تتسابق في إعلانات خاطفة للأبصار عن مسلسلات درامية عديدة ولمشاهير لديهم شعبية طاغية لدى المشاهدين العرب أينما وجدوا. يتبع

ما إن يلوح رمضان حتى تبدأ الدعايات التلفزيونية تتسابق في إعلانات خاطفة للأبصار عن مسلسلات درامية عديدة ولمشاهير لديهم شعبية طاغية لدى المشاهدين العرب أينما وجدوا، وبالتالي تجد المشاهد العربي يجلس كالصنم أمام التلفاز يتنقل من محطة لأخرى لمتابعة المسلسلات الرمضانية الشيقة والمثيرة.

فإذا تكلمنا عن كم الوقت المهدر في متابعة هذه المسلسلات على مدى سنوات من عمر الإنسان، فإن عمر البعض ضاع أمام التلفاز، فلو تابع على أدنى تقدير ثلاث مسلسلات أي بحدود ثلاث ساعات يومياً فقد أهدر قرابة تسعين ساعة في شهر واحد، ناهيك طبعا عن المسلسلات ذات الأجزاء التي تعرض سنوياً.

أما من ناحية الأموال المهدرة فهي كارثية، فكل هذه الأعمال الدرامية وخصوصا المشهورة منها يصرف عليها بالمليارات والمشاهد الذي يراقب ويتأفف من كثرة الدعايات الفاصلة خلال المسلسل قد لا يدرك إن هذه الدعاية تكلفت آلاف الدولارات، وفي قمة التصدع الذي يشهده وطننا العربي في كل الميادين وأبرزها ميادين التعليم والبحث العلمي كان الأحرى أن تصرف هذه المليارات على ما يجعلنا نتقدم درجة في سلم العلم.

إن كنا نحن كشعوب نتجرع هذه السموم بكامل إرادتنا سنويا وراضيين بالتلذذ بها فلا نتباكى على انهيار حضارتنا وضياع بلادنا وشبابنا ولا نشعر بالعار من كوننا دول عالم ثالث.

السؤال المحير، هل غدا الترفيه عن الناس والعبث بعقولهم ومشاعرهم بواسطة هذه الأعمال الدرامية أهم من تنوير عقولهم وتعميق مداركهم والالتفات إلى قضايا مجتمعاتهم والعمل يدا بيد على بناء الأوطان بدلا من تحنطهم كالحجارة أمام التلفاز والعدو يغلغل سمومه في ديارهم وهم غافلون وغارقون فى بحر الدراما التلفزيونية ؟.

قد يقول الكثيرون إن هذه المسلسلات تعكس همومنا وقضايانا وهي متنفسنا لنضحك ونفرح بدلا من أخبار المجازر والدمار؟ أسألهم أنا بدوري، تضحكون أم يضحك عليكم ؟ إن هذه المواد ما هي إلا عقاقير لغسل الأدمغة ، فالمسلسلات التاريخية التي من المفروض أن تقص علينا تاريخاً مشرقاً كما هو مدون بالتاريخ فلا نرى منها إلا راقصات وجواري حول خلفاء وسلاطين وقادة كبار طبعت أسماؤهم في عقولنا، أما في المسلسلات الدرامية التي من عمق واقعنا لا نرى منها إلا سفورا فاضحا لا يعكس أي طبقة من مجتمعاتنا أو واقعنا وقصص حب وغرام وخيانات زوجية وإباحيات طالما رُبينا على إنها عيب وحرام ولكن في هذه المسلسلات غدت خطأ بسيط يتم حله بكل سهولة بما يسمى ( برستيج حضاري ) وأحيانا كثيرة لا ينظر إليه إنه خطأ أصلاً.

وطبعا لا نغفل المسلسلات التي عمل علي سيناريوهاتها بعض أرباب السياسة في محاولة لتشويه الواقع السياسي وإخفاء حقائق ومحاولات ذكية في استجداء عواطف المشاهد العربي وإقناعه من ثم إقراره بالموافقة على ما يتقاذفه الإعلام الفاسد وبالتالي يكسبون جماهير أخرى تصفق لهم وتشد من أزرهم.

مع الوقت الطويل ومن كثرة تتابع وتكاثر مثل هذه الدراميات وتطبيقا للمثل الشعبي القائل ( الزن على الأذن أقوى من السحر ) أي التكرار وإعادة نفس المواقف والكلمات والأفعال ستجعل من المشاهدين يعتادون أي فعل أو قول يمر عليهم في حياتهم العادية وسيحرصون على معالجته بحضارة كما فعل الممثل فلان أو الممثلة فلانة في ذاك العمل الدرامي.

أما الجيل الشاب فعليه السلام وهو الجيل الذي يتكأ عليه عالمنا العربي ليقوم ويزدهر من جديد، فقد أصابه من الدراميات الرمضانية وقبلها الدراميات التركية ما يكفي ليدير ظهره عن العلم والعمل الاجتماعي ليصبح أكبر همومه الحب والشهرة والمظاهر والانتقام، فكم شاهدنا أو قرأنا عمن قتل صديقه بدم بارد بسبب خيانة، وكم سمعنا عن فتيات يتضاربن في الأماكن العامة بدون حياء بسبب شاب وكم سمعنا عن من أدمنوا المراقص واللهو مع أصدقائهم حتى أواخر الليل وكم سمعنا من غدا المشروب الكحولي مرافقه في كل جلساته من أجل البرستيج وغير ذلك كثير.

قد يقول الكثيرون إن هذه المسلسلات تعكس همومنا وقضايانا وهي متنفسنا لنضحك ونفرح بدلا من أخبار المجازر والدمار؟ أسألهم أنا بدوري، تضحكون أم يضحك عليكم

ولكن لو قارنا ذلك بالمجتمع الأوروبي المتقدم فقلما نجدهم يدمنون الدراما ويهدرون أوقاتهم أمام التلفاز، فقد يتابع الشباب منهم بعض برامج الهواة التي قلدها عالمنا العربي حرفيا أو قد يتابع فيلما واحدا على نهاية الأسبوع يعرض على أحد القنوات أو ربما تلك البرامج الكوميدية الساخرة، والكبار منهم يغلب عليهم متابعة البرامج الإخبارية والوثائقية والحوارية خصوصا لمذيعين مخضرمين يناقشون فيها أهم قضايا البلاد ومشاكلها.

أصحاب المؤسسات في الدول الأوربية يفضلون أن يضعوا أموالهم في بناء مجتمعاتهم ودولهم ، فهناك من يضع الملايين تبرعا لبناء مستشفى وهناك من يضع الملايين لبناء ملاعب ومرافق رياضية وهناك من يضع الملايين تلو الملايين للبحث العلمي كالمليونير ديتمر هوب الألماني.

إن كنا نحن كشعوب نتجرع هذه السموم بكامل إرادتنا سنويا وراضين بالتلذذ بها فلا نتباكى على انهيار حضارتنا وضياع بلادنا وشبابنا ولا نشعر بالعار من كوننا دول عالم ثالث.

علياء كيوان

طالبة دكتوراه ومديرة مجلة المرأة العربية في ألمانيا

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