عبد الرحمن شكري يكتب: الأطماع الصهيونية في مياه النيل

الحلم غير المشروع علي الخريطة المعلقة في الكنيست الإسرائيلي (من الفرات الي النيل أرضك يا إسرائيل) تنبئ بما يخفيه المشروع الصهيوني غير المشروع. يتبع

الحلم غير المشروع علي الخريطة المعلقة في الكنيست الإسرائيلي (من الفرات الي النيل أرضك يا إسرائيل) تنبئ بما يخفيه المشروع الصهيوني غير المشروع ليس في مياه النيل فقط بل في أرضه وشعبه أيضا.

لقد كان تيودور هيرتزل أبو المشروع الصهيوني عام 1903 مسكونا بحلمه فكرا وحركة، فقد كان يأمل أن يكون الوطن القومي لليهود في سيناء – فلم يكونوا قد استقروا سنة 1903 بعد علي المكان الذين ينوون اغتصابه وطرد أهله منه ليقيموا عليه دولتهم اعتداءً علي التاريخ والجغرافيا والشرائع والأعراف.

سنة 1903 تقدم تيودور هيرتزل إلى الحكومة البريطانية (الدولة المحتلة لمصر) عبر اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني آنذاك، وعرض عليه مشروعه وطلب منه التوسط لدي الحكومة المصرية لقبول المشروع الذي يقضي بحق الانتفاع بشبه جزيرة سيناء لمدة 99 عاما يقوم فيها بزراعة 60 ألف فدان تحتاج 4 ملايين و340 الف متر مكعب يوميا من المياة لريها. وقد التقي بالفعل برئيس الوزراء المصري بطرس غالي الذي سأل هيرتزل من أين تجيئون بالمياه؟ فشرح هيرتزل لبطرس غالي من ترعة مياه الاسماعيلية وعرض بطرس غالي المشروع علي نظارة الاشغال وجاءه في 3 مايو/أيار 1903 تقرير (وليم جارش) وكيل نظارة الاشغال يوضح فيه عدم قدرة ترعة الاسماعيلية علي الوفاء بالمطلوب ومن ثم رفض بطرس غالي المشروع.

قامت ثورة 1952 في مصر وكان أول مشاريعها بناء السد العالي علي نهر النيل للاستفادة من مياة الفيضان وزيادة الرقعه الزراعية وتوفير الكهرباء لمصر فرفض البنك الدولي تمويل المشروع بتعليمات أمريكية، وقام جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس وتسبب ذلك في حدوث العدوان الثلاثي علي مصر سنة 1956 (إنجلترا فرنسا واسرائيل) وبعده بدأت المؤامرات في حوض النيل للتأثير علي حق مصر التاريخي وحصته في مياه النيل.

كانت مصر طوال تاريخها تتمتع بعلاقات جيدة مع دول المنبع من خلال قواها الناعمه الأزهر والكنيسة وفتح أبواب التعليم المصري أمام أبناء هذه الدول وتقوية العلاقات الثقافية والتجارية ثم دعم الثورات الأفريقية للتحرر من الاستعمار، وقامت فيه مصر بدور هام وساندت الحكومات التي قامت في هذه الدول الناشئه ثم أقامت منظمة الوحده الأفريقية التي عملت علي توحيد المواقف الأفريقية وتنمية دولها وحصار النزاعات لتحقيق الاستقرار وتوفير المناخ الملائم للتنمية وتحسين أوضاع الشعوب الأفريقية التي حرمت طويلا.

هذا الدور المصري الفعال خلال الخمسينات والستينات دفع بالقوي والأحداث إلى حرب يونيو/حزيران سنة 1967 وهزيمة مصر إلي انشغالها بمعركة التحرير وقدمت الدول الأفريقية لمصر دعما قويا حتي تحقق نصر أكتوبر سنة 1973، ثم أعقبها محادثات السلام التي استغلتها إسرائيل لتحقيق حلمها القديم في مياة النيل؛ ولكن هذه المرة لزراعة صحراء النقب.

في 27 سبتمبر/أيلول 1978 نشرت جريدة معاريف الإسرائيلية مقالا للمهندس اليشع كلي مدير مشروعات المياه بشركة تاحال للمياة الإسرائيلية بعنوان (مياة السلام) تحدث فيه عن أزمة مياه شديدة ستواجه إسرائيل في السنوات القادمة والحل هو أن تبيع مصر جزء من مياة النيل لإسرائيل بنفس ثمن بيع القطن مشيرا إلى أن المزارع الاسرائيلي (المدعوم من دولته) ينتج من متر مكعب واحد من المياه ستة أضعاف ما ينتجه الفلاح المصري، وأضاف أن 1% من مياه النيل في مصر كفيل بحل مشكلة المياة في إسرائيل.

لقد كانت محادثات كامب ديفيد والطريقة التي تعامل بها السادات في محادثاته مع الإسرائيلين ووعوده المفرطه في مياة النيل سببا في إصرار الإسرائيلين علي هذا الهدف وقد كان إنشاء ترعة السلام في سيناء بوضعها الحالي خير دليل علي ذلك.

بعد تولي مبارك الحكم في مصر سنة 1981 أهمل كثيرا العلاقات المصرية الأفريقية وخصوصا دول حوض النيل، واستغلت إسرائيل ذلك جيدا في تقوية علاقاتها مع دول حوض النيل وخصوصا إثيوبيا (يهود الفلاشا) وحرضة دول الحوض علي العبث بالاتفاقيات التاريخية وتجاوزها (اتفاقية عنتيبي).

وساعدت أمريكا وإسرائيل هذه الدول علي إقامة الكثير من المشاريع بتمويل من المؤسسات الدولية، وقامت بتدريب أبنائها والتدخل في كثير من قراراتها في غير صالح مصر، في مقابل ذلك تردد وتأخر مواقف الحكومة المصرية وقصورها في التواصل مع هذه الدول لدعم المصالح المصرية.

عبدالرحمن شكري

نقيب الفلاحين المصريين السابق

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