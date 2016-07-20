محمد الزغلامي يكتب: دولة المجانين

كان بكاؤها مؤلما، أردت ان أعانقها و أطمئنها بأنّ ابنها ليس بمجنون، فلو كنت مجنونا لصرت قاضيا أو وزيرا أو ضابطا أو فنّانا أو داعية أو سياسيّا.. يتبع

أجلس الآن في انتظار أن يأذن الطبيب بإدخالي.

غيّروا ليلة البارحة ملابسي التي كنت أرتديها منذ أشهر، تحديدا يوم قرّرت الشرطة المصرية إلقاء القبض عليّ، نزعوا عنّي سروالي الذي اتخذ لون الأسفلت و قميصي الذي لم يبقى منه سوى قطع صغيرة التصقت بجسدي بفعل الدّماء. إلى جانبي عناصر أمن ممّن رأيتهم عدّة مرّات في السابق داخل مقرّ احتجازي.. اختفى الشرّ الذي كان يملأ أعينهم قبل هذا اليوم وهاهما يرمقاننا بنظرات الشفقة و العطف، يظنّان أنّي مجنون.. القاضي أيضا يظنّ أنّي مجنون، فالبارحة وعلى غير عادته لم يأمر بإرجاعي إلى المقبرة، مقرّ احتجازي، لم يخاطبني دون النّظر إليّ كما كان يفعل دائما.

في طريقنا إلى الغرفة المخصصة للزيارة لمحت نظرات المعتقلين خلف القضبان، كانوا يتهامزون في ما بينهم، يشعرون بالحزن من أجلي، رأيت دموع بعضهم وسمعت دعوات بعضهم لي بالشفاء.. لكني لست مجنونا!

لطالما أردته أن ينظر في عينيّ علّه يتأثّر بدموعي التي تنهمر بغزارة. البارحة فعل، لكنّي البارحة و لأوّل مرّة لم أبك.. لم يستهزئ، كما كان يفعل، من توسّلاتي و لم يتهكّم من خطبي عن الحريّة و حقوق الإنسان التي كنت ألقيها أمامه تحت تأثير ثورة 25 يناير.. لم يزعزع أرجاء المحكمة بصوته المرعب قاضيا بتجديد فترة احتجازي. البارحة لم يكن صوته مرعبا أصلا، بل نظر إليّ و أمر في لطف بإحالتي إلى الطبّ الشرعيّ.

قبل الذهاب إلى الطبيب زارتني والدتي في السجن رفقة أختي، كنت متشوّقا لرؤية الملاكين الوحيدين اللذان ينيران سجن العقرب بين الفينة والأخرى .. أمسك السجّان بيدي برفق على غير عادته، مجنون آخر يظنّ بأنّي مجنون مثله.. لم يسحبني بسرعة كما كان يفعل، لم يتلذّذ بصفعي هذه المرة.

في طريقنا إلى الغرفة المخصصة للزيارة لمحت نظرات المعتقلين خلف القضبان، كانوا يتهامزون في ما بينهم، يشعرون بالحزن من أجلي، رأيت دموع بعضهم وسمعت دعوات بعضهم لي بالشفاء.. لكني لست مجنونا! دخلت الغرفة، هرولت أختي نحوي وارتمت في حضني بينما لامست يديْ أمي وجهي.. جلسنا، كنت أنظر إليهما باشتياق كبير، أفحص قسمات وجهيهما الجميلين، حتى أني لم أقدر على سماع ما يقولون إلى أن بدأت أمي في الصراخ.. للأسف هي أيضا تظنّ بأنّي مختلّ عقليا.. تظنّ بأنّي لم أتعرّف عليها.. أردت أن أقطع بكاءها و أن أخمد النّار التي تحرق قلبها الطيّب فتحوّله إلى مكان أسودٍ و خالٍ لا أحاسيس فيه.. تماما كمقرّ احتجازي.. أردت أن أصرخ و أبكي و أقول لها بأنّي أتذكّرها، فكيف لي أن أنسى من كان دعاؤها يُذهِبُ عنّي الخوف حين يُطْرَقُ باب زنزانتي ليلا؟ يزداد صياح أمّي، يعلو دعاؤها على الظّالمين، تتساءل في يأسٍ عن سبب جنوني.

أردت أن أخبرها بأني لست مجنونا.. فالمجنون الحقيقي هو ذلك الشرطيّ الذي يقف في آخر الغرفة، يسترق السمع علّه يكشف خطة أحيكها.. المجنون الحقيقي هو ضابط الشرطة ذاك الذي كان إذا أحسّ بالضجر ليلا يستدعيني إلى مكتبه ليركلني و يصفعني و يحرقني

أردت أن أخبرها بأني لست مجنونا.. فالمجنون الحقيقي هو ذلك الشرطيّ الذي يقف في آخر الغرفة، يسترق السمع علّه يكشف خطة أحيكها.. المجنون الحقيقي هو ضابط الشرطة ذاك الذي كان إذا أحسّ بالضجر ليلا يستدعيني إلى مكتبه ليركلني و يصفعني و يحرقني حتى إذا شعر بالتعب يجلسني على كرسيّ و يضحك لرؤيتي أرتعش بفعل الكهرباء.. المجنون الحقيقي يا أمي هو ذلك الذي اختطف الطفل مازن محمد عبد الله و اغتصبه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه.. أردت أن أقول لها أن المجنون الحقيقي هو رجل الأمن الذي أطلق كلابه لتنهش لحم طالب في الثانوية، واعتقل شابا مرّ بجانب "عربية" تحمل شعار الشرطة المصرية.. أردت أن أصيح فيها بأنّ المجنون الحقيقي هو ذلك الجنديّ الذي سار بدبّابته فوق الجثث و صديقه الذي صوّب بندقيته نحو المصلين وزميله الذي سحل فتاة في العشرين و قرينه الذي شتم شيخا في السبعين.

أردت أن أقول بأنّ المجانين هم أحمد موسى حين قال "أنا عايز بكرا ألاقي فيه دم".. و مصطفى بكري الذي قال "سندخل بيوتهم و نذبحهم واحد ورا الثاني" وأحمد الزند الذي صرح "حربا بحرب و ضربا بضرب و سحقا بسحق".. أردت أن أصرخ بأعلى صوت أنّ المجنون هو ذلك الداعية الذي حرّض على قتل الأبرياء والأزهريّ الذي يملأ شاشات التلفاز في رمضان بالابتهالات والدعاء.. والغناء.. دون أن يستنكر الظلم و القمع و إراقة الدماء.. وددت أن أقول بأعلى صوت أنّ المجنون هو من صدّق أنّ العسكر في خدمة الديمقراطية.. و من هلّل لرؤية المروحية و قدّم ثورته إلى العسكر هديّة ثمّ عاد ليدّعيَ الثوريّة.. أنّ المجنون الحقيقي هو من صدّق أن السيسي يواجه مؤامرة كونية.

كان بكاؤها مؤلما، أردت ان أعانقها و أطمئنها بأنّ ابنها ليس بمجنون، فلو كنت مجنونا لصرت قاضيا أو وزيرا أو ضابطا أو فنّانا أو داعية أو سياسيّا.. لو كنت مجنونا لصرت رئيسا و فرّطت في أرضي و نيلي.. لو كنت مجنونا لحرّضت ضدّ الفلسطينيين ولتاجرت بآلام السوريين و لقلت بأني قتلت أفراد عصابة مختصة في قتل الأجانب.

أعلن الشرطي عن انتهاء الزيارة و أعادني إلى زنزانتي، و على غير العادة، نمت البارحة نوما عميقا غير عابئ بالمجانين التي تحاصرني من كلّ جانب.. اليوم في الصباح الباكر، جاء عنصرا أمن ليغيّرا لي ملابسي التي أرتديها منذ أشهر، تحديدا يوم قرّرت الشرطة المصرية إلقاء القبض عليّ في 25 فبراير الماضي بتهمة التورط في مقتل النائب العام السابق، هشام بركات.. أجلس الآن في انتظار أن ينادي مجنون آخر باسم "أبوبكر السيد عبدالمجيد" ليرى إن كنت عاقلا أم مجنونا..

مدون تونسي

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