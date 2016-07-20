خولة غريبي تكتب: ليلةٌ تركيّة

ظننت الأمر، بدايةً، مزحة رديئة أو مجرّد افتعال شائعاتٍ مُغرضة، لكنّ تتاليَ الأخبار تترًا لم يترك أمامي إلّا تصديق الحادثة و إدراك جَلَلِها!. يتبع

ظننت الأمر، بدايةً، مزحة رديئة أو مجرّد افتعال شائعاتٍ مُغرضة، لكنّ تتاليَ الأخبار تترًا لم يترك أمامي إلّا تصديق الحادثة و إدراك جَلَلِها !

أوقاتٌ مليئة بالرهبة ظللتُ فيها مشدودة الأعصاب جرّاء تضارب الأنباء العاجلة التي تظهر على الشاشة في تسارع جنونيّ. فالخبر يأتي في الأوّل من جهة مجموعة الجيش المُنقلبة يليه مباشرة نفي له من طرف مؤسسة الرئاسة أو الحكومة الشرعيّة التركيّة، و بينهما أضطرب !

كنتُ أطردُ سوادًا فجعني من الليلة الليلاء التي عِشتها حين اعتدى العسكر على أوّل حكومة شرعيّة أفرزتها الثورة المصريّة.. أقنِعُ نفسي بأنّ الحكايا لا تتطابق، وأنّ لكلّ حكاية تفاصيلُها الخاصّة و لكلّ حكاية ملامحها و إن تشابهت في بعضها. لكنّي لم أفلح في إذابة خاطر ظلّ يجوب في رأسي: ماذا إن سقطت تركيا بيد العسكر؟ حتّى تحضُرُني إجابة واحدة لا بديل عنها: علينا السلامُ إذن! قُضِيَ الأمر و سنتدحرجُ إلى أدنى سفحٍ بدون أجل يُنبئ عن قيامنا!

الأفكار التي قفزت لعقلي حينئذ كانت أولاها عن أيّ تجارب رائدة سنحدّث الأجيال التي نُربّي؟ أيّ محيط سينشؤون فيه و كلّ ما حولنا قاتم؟ ثمّ، ما هو موقفنا بعدما يمدّ الانقلاب المشؤوم أذرُعَهُ؟ نتباكى أوّلا ثمّ نعتلي المنابر نُحلّل و نناقش ونتبارى في لعب دور "الفِهِّيم" الذي يلعن كلّ من سبقه في الرؤية و الكلام. سوف نتفنّن في تأدية دور الضحيّة.

اشمأزت لما سنكون عليه وقتها ولعنتُ العجز ألف مرّة! امتلأت حنجرتي بالغصص ولم يتدحرج دمعي كعادته فقد أقنعت نفسي أنّ البُكائيّات ملّتنا وإن لم نملّها نحن فاحترفناها بمناسبة وبغيرها!

ثمّ ذهب كُلّي للسوريين الذين لفظهم وطنهم فاحتضنتهم تركيا بدفء المحبّة وكرم الضيافة؛ ما هو مصيرهم إذا تغطرسَ العسكر؟.. و أهل غزّة؛ من يُنير شمعة في دجى حصارهم ؟.. و شباب مصر الفارّ من عسكر غاشم أحرق بلاده و أحلامه؛ ما مصائرهم؟ ماذا عنهم كلّهم و عنّا إذا انطفئت شمعةُ الأمل "تركيا"؟!

كلّ هذه الأفكار تتدافعُ بداخلي فأدفَعُ ألمَها بمتابعة التفاصيل وإقناعي بأنّ الوقت ما زال مبكرا لأستسلِمَ لهواجسي الشجيّة، فها هو الرئيس أردوغان يُطِلّ واثقا مؤمنا بقوّة شعبه. ولا يمرّ من الوقت إلّا اليسير جدّا حتّى يستجيب الشعب و تفيض الشوارع بأحرار يدفعون كابوس "العسكر" بعيدا بعيدا، ويرسمون هالةً من نور في ليلة ابتدأت بظُلمةٍ حالكة. ومن قبل هؤلاء الأحرار كان خروجٌ جريءٌ، على الشاشات، للنُخبة السياسيّة تُدافع عن الحريّة و الديمقراطيّة كمبادئ راسخة لا تقتلِعُها رياح الإختلافات الفكرية الأيديولوجيّة. هي نُخبة كانت مثالا لشعبها في أنّ القوّة في الاتّحاد أمام كلّ ما يُهدّد تقدّم الوطن و رقيّه.

تتواصل تداعيات هذا الانقلاب حتّى اللحظة، بيدَ أنّ الأتراك لم يهنأ لهم جفن حتّى أنهوا الليلة بإذلال المنقلبين المُعتدين على حُرمة الوطن. ففد لاح الفجر بتباشير نصر الإرادة الشعبيّة التي اختارت الحريّة مُستقرًّا و وِجهةً. ما فعله الأتراك في هذه الليلة سيُخلّده التاريخ و لن تنساهُ الذاكرة حتما.

بطولةُ الأتراك شرفٌ وهو ليس مُبرِّرًا أبدا ليلعن بعضنا باقي الشعوب التي استبسل شقٌّ عريضٌ منها لكنّها لم تظفر بالانتصار على الظلمة حتّى الساعة. مثالُ ذلك الشعب المصريّ الذي أظهر إرادة و عزما لم ينثنيا لشهور بل لأعوام وهو يرفض الانقلاب العسكريّ. لكنّ واقِعَ مصر مثخن بالفقر المُدقع و التجهيل و البطالة و البؤس.. فأنّى لمُعطيات مختلفة أن تُؤدّي لذات النتيجة؟!

.. و حناجِرٌ حُرّة في بلادٍ كثيرة لم تجفّ و هي تلعنُ الظلم و تنتصِرُ للحقّ، لكنّ طريقها مازال طويلا! فلم الاستهزاء منها و لعنها و النيل من شرفها فقط لأنّها تُحاوِل و لم تُفلِح في تحقيق ما حقّقه الأتراك في ليلة واحدة. ولِنعلم أنّ واقع تركيا اليوم من اقتصاد و تعليم و تنمية مزدهرة جميعها، هو وليد طريق طويل من العمل و التعب.. إذا كان من حقّنا أن نلعن أحدا فهي النُخبة التي استأمنها شعبها على البلاد بتفويضها فظلّت عالقة في أحقادها تارة و في مرض الخيانة تارة أخرى فلم ترفع يدا حتّى اليوم للبناء أو حتّى أبطنت نيّة للإصلاح.

لعنَةُ الله على الكاذبين المُفسدين و سلام على الصادقين المُصلحين !

خولة غريبي

طالبة دكتوراة تونسية و مدوّنة

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