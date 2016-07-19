نبيل عمر ينسي: لماذا فشل الانقلاب في تركيا ونجح في مصر؟

عدم قدرة الانقلابيين للوصول للرئيس أردوغان أو أي من القيادات الكبرى لحزب العدالة والتنمية، أما في في مصر كان الرئيس صيدا سهلاً لقائد الإنقلاب. يتبع

في 15 يوليو 2016 تقوم مجموعة من ضباط َبالمُحاولة انقلابية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت قيادة فصيل داخل القوات المسلحة التركية، ويعلن مدبرو الانقلاب إنشاء مجلس السلم. من خلال بيان بث بعد سيطرتهم على قناة تي آر تي الرسمية، والذي تضمن خلاله حظر التجول في أنحاء البلاد وإغلاق المطارات، وفي غضون ساعات قليلة كان الإانقلاب قد تم إفشاله.

في 3 يوليو 2013 يقوم الجيش المصري بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وقام بتعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وتم احتجاز الرئيس محمد مرسي، وقام قائد الانقلاب بإصدر أوامره باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين وبالفعل يمرر الانقلاب ويصبح قائد الانقلاب بعد فترة رئيس للجمهورية. فما هي الأسباب التي أدت إلى فشل الانقلاب الأول ونجاح الثاني؟

الوعي و الفاعلية

لا يمكن إنكار وعي الشعب التركي وفاعلية القيادات في حزب العدالة والتنمية، فبمجرد ما تيقن أنهم أمام انقلاب عسكري، حتى تمت محاصرة الانقلابيين في كل شوارع العاصمة، ولم يكتفوا بالصراخ والتنديد بل إتجهوا صوب المنشآت التي سيطر عليها الانقلابيون وتم تحريرها بالكامل، أما في مصر كان واضحاً ارتباك المعارضين للانقلاب وعدم الفاعلية وغياب الخطة والمنهاج لإسقاط الانقلاب، وكل ما تم إنجازه هو تنكيل أكبر عدد ممكن من المعارضين في رابعة و النهضة، وإتاحة الوقت لقائد الانقلاب للقضاء عليهم من المسافة صفر.

الدعم الشعبي

لم تحظ قيادات الانقلاب في تركيا بأي دعم جماهيري، بل كان كل الشعب والأحزاب في صف الديمقراطية، في مصر استطاع الجيش أن يخدع قطاعا كبيرا من شباب الثورة و العلمانيين ووجد قائد الانقلاب من يرقص له ويغني معه تسلم الأيادي.



الإعلام

في تركيا لم يكن لقادة الانقلاب إعلام به يوجه الشعب نحو أهدافه، أو لشيطنة أعضاء الحكومة، كان الإعلام كله في يد الحكومة التركية، أما في مصر فنحن كنا مع انقلاب على المباشر، استغرق تحضير له أكثر من سنتين.

الرئيس

عدم قدرة الانقلابيين للوصول للرئيس أردوغان أو أي من القيادات الكبرى لحزب العدالة والتنمية، أما في في مصر كان الرئيس صيدا سهلاً لقائد الانقلاب، وتم اعتقال القيادات الكبرى في الساعات الأولى، خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل.

الدعم الخارجي

في تركيا لم يلق الانقلاب أي اعتراف خارجي الكل وقف موقف ريب وترقب، فيما في مصر كان هناك من أيد الانقلاب في الساعات الأولى السعودية والإمارات وسوريا والأردن واليمن مما أضفى شرعية للانقلاب وأنصاره.

نبيل عمر ينسي

مدون مغربي



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