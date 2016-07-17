نبيل ينسى يكتب: لماذا فشل الانقلاب في تركيا ونجح بمصر؟

لايمكن إنكار وعي الشعب التركي بمجرد ما تيقن أنهم أمام انقلاب عسكري، حتى تم محاصرة الانقلابيين.أما في مصر فكان واضحاً ارتباك المعارضة وغياب الخطة. يتبع

في 15 يوليو/تموز 2016 تقوم مجموعة من ضباط َبمُحاولة انقلابية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت قيادة فصيل داخل القوات المسلحة التركية.

و يعلن مدبرو الانقلاب إنشاء مجلس السلم، من خلال بيان بث بعد سيطرتهم على قناة تي آر تي الرسمية، والذي تضمن خلاله حظر التجول في أنحاء البلاد وإغلاق المطارات. وفي غضون ساعات قليلة كان الانقلاب قد تم إفشاله.



في 3 يوليو 2013 يقوم الجيش المصري بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وقام بتعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية.

وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز الرئيس محمد مرسي، وقام قائد الانقلاب بإصدر أوامره باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين، وبالفعل يمرر الانقلاب ويصبح قائد الانقلاب بعد فترة رئيس للجمهورية. فما هي الأسباب التي أدت إلى فشل الانقلاب الأول ونجح الثاني ؟

#الوعي و الفاعلية

لا يمكن إنكار وعي الشعب التركي، وفاعلية القيادات في الحزب العدالة والتنمية. فبمجرد ما تيقنوا أنهم أمام انقلاب عسكري، حتى تم محاصرة الانقلابيين في كل شوارع العاصمة، ولم يكتفوا بالصراخ والتنديد؛ بل اتجهوا صوب المنشآت التي سيطر عليها الانقلابيون، وتم تحريرها بالكامل. أما في مصر فكان واضحاً ارتباك المعارضين للانقلاب وعدم الفاعلية وغياب الخطة والمنهاج لإسقاط الانقلاب. وكل ماتم إنجازه هو تكتل أكبر عدد ممكن من المعارضين في رابعة والنهضة، وإتاحة الوقت لقائد الانقلاب للقضاء عليهم من مسافة صفر.

#الدعم الشعبي

لم يحظ قادة الانقلاب في تركيا بأي دعم جماهيري؛ بل كان كل الشعب والأحزاب في صف الديمقراطية. أما في مصر فقد استطاع الجيش أن يخدع قطاع كبير من شباب ثورة و العلمانيين، ووجد قائد الانقلاب من يرقص له ويغني معه تسلم الأيادي.

#الاعلام

في تركيا لم يكن لقادة الانقلاب إعلام به يوجهون الشعب نحو أهدافهم، أو لشيطنة أعضاء الحكومة، كان الإعلام كله في يد الحكومة تركية، أما في مصر فكنا مع انقلاب جرى تحضيره لأكثر من سنتين.

#الرئيس

عدم قدرة الانقلابيين للوصول للرئيس أردوغان أو أي من القيادات الكبرى لحزب العدالة والتنمية، فيما في مصر كان الرئيس صيدا سهلاً لقائد الانقلاب، وتم اعتقال القيادات الكبرى في الساعات الأولى.

#الدعم الخارجي

في تركيا لم يلق الانقلاب أي اعتراف خارجي. الكل وقف موقف ريب وترقب، فيما في مصر كان هناك من أيد الانقلاب في الساعات الأولى وفي مقدمتها عدد من الدول العربية والإسلامية مما أضفى شرعية للانقلاب و أنصاره.

نبيل عمر ينسي

مدون مغربي

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