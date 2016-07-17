عادل القطبي يكتب: ليلة الملحمة التركية ومعركة فيسبوك

كانت ليلة شديدة الوطأة على كل إنسان حر شريف يحلم بعالم تسوده العدالة والحرية، إثر ورود أنباء عن تدبير محاولة انقلابية في تركيا. يتبع

عادل القطبي، مدون مغربي

كانت ليلة شديدة الوطأة على كل إنسان حر شريف يحلم بعالم تسوده العدالة والحرية، إثر ورود أنباء عن تدبير محاولة انقلابية في تركيا التي تعتبر من أحسن النماذج الإسلامية اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا خلال العشرية الأخيرة.

وأنا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة خاصة على مستوى صفحات فيسبوك العربية ساد القلق والترقب والدعاء.

الكل كان يعبر عن دعمه للشرعية واحترام المسار الديمقراطي ورفض الانقلاب العسكري. كنت أدرك أن هناك حربا إعلامية شديدة الضراوة تدور رحاها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها حرب القيم والدفاع عن الهوية حينها أخدت المبادرة "كما فعل الآلاف والآلاف" والدخول على العديد من الصفحات لأعبر عن رفضي للانقلاب.

قمت بإطلاق مبادرة بسيطة تتمثل في الدعوة إلى تغير صورة البروفايل إلى العلم التركي كدلالة رمزية توحد الرأي العام الإلكتروني الرافض للانقلاب، بعدها بدأت تتناسل التعليقات من الكتائب الإلكترونية "حزب الليكود العربي وعبيد الحذاء العسكري".

تتكلم بمنطق واحد السب والشتم و"الشماتة" فكان جوابي "الله مولانا والعسكر مولاكم سوف نرى من سينتصر الشعب التركي أم الانقلاب، سلام أعرض عن الجاهلين".

كان لي إيمان كبير أن الله عز وجل لن يخذل الأمة، وأن الشعب التركي له من الوعي ليدحر الانقلاب خاصة بعد الظهور الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب على أحد تطبيقات المجانية التي غيرت مجرى الأحداث حيث خرجت جموع الشعب التركي ملبية نداء الشرعية وحماية البلاد من قبضة العسكر الغليظة.

بدأت الصور والفيديوهات والنقل المباشر يأتي تباعا تظهر شجاعة الأتراك في التصدي إلى الدبابة والبندقية والمؤامرة الخارجية.

المساجد كان لها الدور الكبير في تحريك الناس من خلال تعالي أصوات التكبير والتهليل و الذكر الحكيم.

ثم تسارعت الأحداث وسقط الانقلاب وولوا الأدبار، حقا إنها ملحمة بكل المقاييس تعايشنا معها .. صلينا لأجلها .. بكينا لروعتها .. حزنا لشهدائها .. تفاعلنا مع مجرياتها إدراكا منا أن استهداف تركيا هو استهداف لنا ولأحلامنا و أمالنا، هو استهداف شخصي لي ولك.

خرجت تركيا قوية من هذه المحنة لتتحول إلى منحة ربانية تعيد لنا الاعتزاز بأنفسنا، وتحقق نصرا نشتاق إليه وإحياء كرامة مهجورة وبناء وعي إسلامي جماعي على أن المؤامرة مستمرة.

لقد هُزم الجمع الانقلابي وسادت الفرحة من طنجة إلى جاكرتا وكل العالم الحر، فعلا ليس للحرية وطن ولا لون ولا لغة حقا إننا أمة واحدة ذات مصير مشترك قد تضعف؛ لكنها حتما لن تموت ولنا موعد مع انتصارات وملاحم أخرى، فابشروا.

عادل القطبي

مدون مغربي

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