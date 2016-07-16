هند محسن تكتب: ليست الإجابة تونس دائماً.. قد تكون تركيا أيضا

لم ينم أحد تلك الليلة ذات الساعات المتقلبة والأحداث متسارعة الوتيرة، يحمل داخله مشاعر متناقضة كادت تُودي به حد الجنون. يتبع

المدونة هند محسن

لم ينم أحد تلك الليلة ذات الساعات المتقلبة والأحداث متسارعة الوتيرة، يحمل داخله مشاعر متناقضة كادت تُودي به حد الجنون.

لقد أعلن مذيعو النشرات في كافة القنوات: "الانقلاب العسكري يضرب تركيا في مقتل ديموقراطيتها"!

لكم أن تتخيلوا جميعاً ما مرّ بنا نحن الشباب عامةً، والشباب المصري خاصةً، وكيف خالجنا شعور الغدر والقهر مجدداً ولمرتين، لقد قتل الانقلاب في مصر ثورتنا وقتل معها آمالنا وأحلامنا، واليوم كاد يقتل الانقلاب العسكري في تركيا ما تبقى من شعورنا وإنسانيتنا، وما يراودنا من أمل بين الحين والآخر.

الكل تناول الحدث كما يفعل دائماً، عبّر عن مشاعره وأفكاره وما يأمل أن يتحقق في تركيا؛ على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وغيرها، ثم بدأ البعض في تحليل الموقف سياسياً ومنطقياً وتاريخياً، والبعض الآخر يسخر من الأحداث ومن الواقع ومن حالنا وما وصلنا إليه، والبعض الثالث بدأ يعقد مقارنات بين مصر وتركيا؛ مقارنات بين انقلابين.

فالانقلابات لا تحدث كثيراً إلا في العالم الاستبدادي، وتركيا تحاول الخروج من هذا العالم منذ ما يقرب من 20 عاماً بمحاولات تطبيق الديموقراطية وممارسة الحريات.

ومهما حدث؛ ومهما كان الواقع الذي تعيشه تركيا فإنه يظل غير الواقع الذي تقتاته مصر من قبل وأثناء وبعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، فالاختلاف عميق ومتجذّر يضعنا أمام حسابات تتفوق فيها تركيا كثيراً بنسبة عالية في إفشال الانقلاب العسكري على حكمها الديموقراطي.

الديموقراطية والحرية في تركيا لها ظهير شعبي كبير جداً؛ لا يقبل بالعودة لعصور التخلف والظلم والدموية والفاشية تحت الحكم العسكري والانقلابات مجدداً، فلطالما عانى من انقلابات كثيرة كسرت ظهره لعشرات السنين، حتى استعادة حريته وكرامته وحقوقه الدستورية.

فالديموقراطية والحرية في تركيا لها ظهير شعبي كبير جداً؛ لا يقبل بالعودة لعصور التخلف والظلم والدموية والفاشية تحت الحكم العسكري والانقلابات مجدداً، فلطالما عانى من انقلابات كثيرة كسرت ظهره لعشرات السنين، حتى استعادة حريته وكرامته وحقوقه الدستورية.

كذلك فإن النظام التركي الحالي يملك من أجهزة الدولة ما يُقويّ شوكته، حيث إن جهاز الشرطة كان يتبعه، وهناك أيضاً الاستخبارات التركية، والقوات الخاصة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين الذين فتحوا له المجال ليصل بكلمته إلى الشعب، دون حجر أو إقصاء.

وجود صراع واضح وحقيقي داخل المؤسسة العسكرية عززّ من الموقف ورجحّ كفة بطلان التخطيط المزري بإسقاط الأمة، فمجرد أقلية فقط من العسكريين الذين خططوا ونفذوا الانقلاب، وباقي المؤسسة مع النظام الحالي قلباً وقالباً.

أما بالنسبة للشعب هناك فكان على درجة من الوعي والقدرة والقوة والإرادة ليفرض كلمته وقراره واحترامه، فاختياراته ليست قابلة للتزوير، أو أن تُداس أو تُرمى في القمامة ولا يُعتد بها، الشعب لم يعد يطيق ذرعاً بالعسكريين؛ خاصةً مَن شاركوا في هذا الانقلاب وأراد الفتك بهم فعلياً لولا محاولات الشرطة منعهم لأنه سيتم محاكمتهم طبقاً للقانون.

لا نريد أن نغفل أن هذه الدولة –أقصد تركيا بالطبع- لديها قانون يحكم أرجاءها، ويطبق على الحاكم والمحكوم على حدٍ سواء، فلا هي غابة ولا شعبها يعيش فيها إما بلطجي يتسلط أو مواطن مرعوب.

هناك جانب هام رجح فشل الانقلاب بأن معارضي النظام الحالي من علمانيين ويساريين وليبراليين رفضوا الانقلاب قطعاً وأدانوه، ولم يتجاوبوا معه لمجرد كرههم لأردوغان ونظام حكمه، فتعاملوا بشرف من أجل صالح بلادهم جميعاً وليس نكاية في النظام أو مجموعة أفراد.

كان البرلمان بدوره الحقيقي وليس الصوري؛ واستمرار ديموقراطية الممارسة من انتخابات ومعارضة ودستور ضمانة فعالة لكي يناصر الشعب الديموقراطية ولا يستعيد حكم البيادة له، كما أن وجود إنجازات اقتصادية وسياحية وتعليمية مثلت عاملاً قوياً كذلك.

رئيس البلاد رجب طيب أردوغان خرج على الشعب التركي وحدثه بشكل صريح وبكلمات واضحة ومُوجزة بأن ما يحدث في تركيا انقلاب عسكري لن يمر بسلام وسيُحاسب كل من اقترفه، وأن القوة بيد الشعب كله وليس بيد جماعته أو مؤيديه فقط، لم يقم بتسكين مؤيديه بترهات لا طائل منها.

الأمر الذي لا يجب أن يمر بنا هكذا أن أردوغان ومسئولي حكومته ونظامه قاموا بدراسة الصراع القائم وتحليله جيداً؛ ووضع خطة مدروسة لمواجهته وليس التعامل معه بضبابية وعنجهية واستهتار وسذاجة سخيفة.

الشعب يفرض معادلته مجدداً مع تطور الأحداث، فهو لم ينخدع بنزول الجيش للشارع؛ بل أجبر قواته العسكرية على الانسحاب، وقامت الجماهير بطردها من مطار أتاتورك الدولي وقذفتها بالحجارة والزجاجات، بل حاولت أيضاً تحطيم عدد من الدبابات وسيطرت عليها وقامت بتسليمها للشرطة.

الشعب يفرض معادلته مجدداً مع تطور الأحداث، فهو لم ينخدع بنزول الجيش للشارع؛ بل أجبر قواته العسكرية على الانسحاب، وقامت الجماهير بطردها من مطار أتاتورك الدولي وقذفتها بالحجارة والزجاجات، بل حاولت أيضاً تحطيم عدد من الدبابات وسيطرت عليها وقامت بتسليمها للشرطة.

لقد تعلّم الشعب التركي الدروس المريرة جيداً؛ فلم يغادر رجوعاً لبيته حتى يُرجع جميع العسكر لثكناتهم أو إلى السجون، لم يقل أنه سيكمل الحدث في وقت آخر.

وعندها بالفعل قامت القوات الخاصة التركية باعتقال قيادات عسكرية وجنود عديدة كانت قد خططت وشاركت في تنفيذ الانقلاب، ومنهم مَن سلم نفسه وسلاحه للشرطة، ومنهم من ساهمت الجماهير في تسليمهم يداً بيد للقوات الخاص.

علينا ألاّ نسقط هذا الأمر أنه ورغم كل شيء لم يحدث العنف الدموي المتوقعّ من قِبل العسكريين ضد الشعب، كما حدث في بلاد أخرى ببشاعة وإجرام، رغم أننا لا ننكر بعض الإصابات والمناوشات هنا وهناك.

وأخيراً فإن النظام الحالي لم يصعد منصبه غِرّاً لا يملك حلفاء، بل هو حليف لبعض الدول الغربية وتجمعه مصالح مشتركة معهم إن كانت تسليحية أو اقتصادية أو سياسية أو استراتيجية عامة.

لم يسقط الانقلاب لشخص أردوغان، أو لإسلاميته، وليس كذلك لأنه وريث محمد الفاتح أو خليفة المسلمين كما تقول ترهات الغائبين عن الواقع الفعلي، لكن لكل ما سبق من أسباب وعلى رأسهم الشعب كله بوحدته هو ما أفشل الانقلاب، لقد فقد الانقلاب الغطاء الشعبي والسياسي والمؤسسيّ والخارجي في آن واحد فهوى.

هكذا يحدث الانقلاب.. وهكذا يكون التغلّب عليه.

مدونة مصرية

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