سلوى أكسوي تكتب: السوريون وانقلاب تركيا الفاشل

الخامس عشر من يوليو/تموز 2016, ليلة لن ينساها عرب إسطنبول، مساء يوم الجمعة ذاك لن يكون كغيره في تركيا.. يتبع.

سلوى أكسوي – مدونة سورية

الخامس عشر من يوليو/تموز2016, ليلة لن ينساها عرب اسطنبول، مساء يوم الجمعة ذاك لن يكون كغيره في تركيا، فمنظر الدبابات والجنود داخل كبرى المدن التركية وإغلاق الطرقات وما تبع ذلك من بيان للانقلابيين بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول, كلها تفاصيل كوابيس سبق أن عاشتها غالبية الجالية العربية في تركيا بأشكال مختلفة وعلى رأسها السوريون والمصريون قبل سنوات قليلة فقط.

الفرق هذه المرة أن تركيا استقبلت يومها الجديد على هدوء وارتياح وحتى مظاهر فرح وانتصار لدى مواطنيها, في حين أن السوريين والمصريين مازالوا يتجرعون كأس خيانة جيوشهم لهم وسحقها وإخراسها لكل من بحث عن حرية شعبه ورقي بلده.

حزن السوريين الفارين من أهوال الحرب في بلادهم كان عميقاً ومرت ساعات محاولات الانقلاب عليهم وكأنها أيام وهم يواصلون الدعاء لأمان تركيا وحفظها.

بعد فترة وجيزة من بدء محاولة الانقلاب الغادرة في تركيا, مرة أخرى لا نبالغ إن قلنا إن السوريين في تركيا والكثير منهم خارجها – باستثناء الموالين للنظام السوري – كانوا أكثر الفئات سعادة بانهيار محاولة الانقلاب, وكان هذا واضح جدا على مواقع التواصل الاجتماعي, وحتى داخل تركيا وبالأخص في اسطنبول وأنقرة حيث خرج السوريون وغيرهم من الجالية العربية إلى جانب إخوانهم الأتراك للتضامن معهم في محنتهم انطلاقا من عدة أسباب على رأسها الشعور بالخوف فيما تابع السوريون الأحداث الساخنة وقد هيمنت غمامة قاتمة فوق رؤوسهم وهم يتساءلون عن مصيرهم في حال نجح الانقلاب, خصوصاً بعد تصاعد حدة رفض بعض فئات الشعب التركي لللاجئين السوريين بعد قرار منح الجنسية التركية لعدد منهم .

الخوف من مصير مجهول لهم داخل تركيا باعتبار أنهم لاجئين وجدوا الأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب مازالت مستمرة تفتك بالأخضر واليابس في بلادهم، الكثير منهم إما ملاحق أو مطلوب ولا خيار آخر له غير الاحتماء في كنف تركيا التي وفرت لهم بيئة آمنة عادوا فيها للحياة من جديد.

ثم, شعور السوريين وإخوانهم من الجالية العربية بواجب رد المعروف للمواطن التركي الذي قاسمه رغيفه وفتح له بيته وشاركه همومه, فكيف نترك الأتراك الآن في هذه المحنة وكأننا مخلوقات تأكل وتشرب فقط وتبحث عن أمنها مهما كلف الأمر؟ فخرج السوريون في اسطنبول لدعم الشارع التركي الرافض للانقلاب, فيما كان الموالون لنظام الأسد يطلقون العيارات النارية في سماء سوريا فرحا وابتهاجاً بمحنة الشعب التركي.

لم يغب الإيمان بوعي المواطن التركي الذي يتابع ما يجري حوله, وفهمه اللعبة بشكل مباشر, فما يجري في تركيا لا يمكن تفسيره وتحليله وتوقع عواقبه دون قراءة المشهد الكامل إقليمياً وعالمياً.

أضف إلى ذلك, رغبة السوريين وباقي إخوانهم من الجالية العربية بإرسال رسالة للشعب والدولة التركية بأن الجميع أصبح شركاء في المسؤولية, وأن العدو واحد وهو متربص بنا سواء كنا عرباً أم أتراكاً.

نهاية, يرى الكثير من السوريين وباقي الجاليات العربية أن تركيا بقيادة حكومة حزب العدالة والتنمية هي الآن تمثل الأمل الأخير لشعوب فقدت الأمل بقادتها وحكوماتها وجيوشها.

ولا يمكن تخيل ما سيؤول له حال شعوب المنطقة في حال سقطت الحكومة الحالية في تركيا وسلمت أمورها للانقلاب بينما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة أقلها اضطرار الكثيرين من السوريين والعرب إلى ترك تركيا بحثاً عن خيار آخر, باعتبار أن حكومة العدالة والتنمية هي التي سمحت للملايين من اللاجئين بدخول أراضيها وسط رفض أطراف معارضة كثيرة أخرى.

باختصار, للسوريين وغيرهم من الجالية العربية في تركيا الحق في الحزن الشديد أو الفرح الكبير تجاه ما يحدث من تفاصيل الحياة السياسية في تركيا, فهي بيتهم الآن الذي يحتويهم، ومدارسها احتضنت أطفالهم ومشافيها عالجتهم وأزقتها استقبلتهم.

سلوى كتاو أكسوي

إعلامية ومدونة سورية

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