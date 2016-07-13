نبيل ينسي يكتب: الجمهور نفسي.. خصائص ومقاومات

عندما تذوب شخصية الواعية للأفراد، ويتم توجيه المشاعر والأفكار في اتجاه واحد، فأنت أمام الخاصية الأولى للجمهور النفسي، الذي هو في طور التشكل. يتبع

عندما تذوب شخصية الواعي للأفراد، ويتم توجيه المشاعر والأفكار في اتجاه واحد، فأنت أمام الخاصية الأولى للجمهور النفسي، الذي هو في طور التشكل.

ولا يلزم هذا الأخير الموجود في نفس المكان، ولا الزمان، ولا عدد محدد من الكائنات الحية، فقد يتشكل من عشرين فردا منتشرين حول العالم، ولا يتشكل من آلاف الأفراد الموجودين في مكان وزمان واحد بدون رابط يجمعهم.

فتشكله يكون تحت تأثير حدث ما، أو قضية معينة، وتحت تحريض من زعيم ما.

ففي الجمهور يتبع كل شخص شبيهه المجاور له.

والحشد الكبير يجرف الفرد معه مثلما يجرف سيل الحجارة المفردة التي تعترض طريقه.

وذلك أيا تكن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها عالية أم منخفضة وأيا تكن ثقافته أمية أم عالمة جداً، فهذا لا يغير في حقيقة الأمر شيئاً.

وهذا الحشد لا يتأثر بالمحاجات العقلانية ولا يفهم إلا روابط الشاذة أو الفضة بين الأفكار ولهذا سبب كان محركي الجماهير لا يتوجهون أبدا إلى عقلها، وإنما إلى عطفتها، فقوانين المنطق العقلاني ليس لها اي تأثير عليها.

ولهذا أيضاً كان الرجال الذين استطاعوا تجيش الجماهير، ليسوا رجال فكر، بل رجال خطاب وعمل، على سبيل المثال هتلر و نابليون بونابرت وروبسبير وغاندي.

استبداد الجماهير وتعصبها

إن استبداد الجماهير وتعصبها لهما العاطفة الأكثر ظهورا في نفسية الجمهور النفسي عبر التاريخ. فتعصب طائفة الكاثوليك على طائفة البروتستانت أيام ثورة الإصلاح الديني في أوربا، واستبداد طائفة شيعية على سنة في العراق اليوم، والبوذيين على مسلمي الروهينغيا في ميانمار، هي من البراهين التي تثبت تعصب الجماهير و استبدادها.

ولا يخفى على دارس التاريخ، ما فعله العباسيون في الأمويين، من نبش للقبور وإحراق للموتى، وإن كانت الجماهير ودودة ومسالمة في بعض دول فهذا راجع لسطوة القانون لا غير.

آثار الأساطير في تحريك الجماهير

يمكننا القول أنه لولا وجود أسطورة جبارة (هيكل سليمان و أرض الميعاد) لما استطاع قادة اليهود أن ينشئوا دولة إسرائيل. ولولا الوهم طوباوي بتحقيق الجنة على الأرض لما ثارت الجماهير العمالية في أوربا تحت قيادة الأحزاب الشيوعية.

ولولا حلم تحقيق دولة المدينة لما استطاع البغدادي حشد أكثر من ربع مليون مقاتل.

ولولا عقيدة المهدي ورجعته لما استمر مذهب شيعي إلى يومنا هذا، ولا استطع أن يصمد في وجه الاضطهاد التاريخي له.

ولولا أسطورة سمو الجنس الآري لما استطاع هتلر أن يركب فوق ظهر شعب الألماني.

أثر الإيمان في تحريك الجماهير

بمجرد ما يتم تلقين الجمهور النفسي رأي ما أو فكرة ما حتى تستقر في تلك المنطقة المظلمة التي تسمى لا شعور، فيصبح العقل غير ذي سلطان عليها، ومع مرور الوقت تتخذ هذه الأفكار من القوة، بحيث لا يستطيع الوقوف في وجهها شئ .

وعندما يتمكن الإيمان من الجمهور النفسي يصبحون رسلا على استعداد للتضحية بالنفس والمال والأولاد والمنافع الشخصية، في سبيل نصر القضية التي استحوذت عليهم.

وانتحاري تنظيم الدولة في العراق وسوريا اليوم، من الشواهد التي تثبت على أن الإيمان لا يصمد في وجهه كل الغرائز حتى بما فيها غريزة حب البقاء.

أكثر المؤرخين لثورة الإصلاح الديني، على يد مارتن لوثر سجلوا استغرابهم من صمود المسيحين البروتستانت وهم يساقون إلى الحرق أحياء بالمئات، فقد كانوا رغم هول الموقف يضحكون وينشدون فرحا ولم تظهر عليهم البتة علامات الخوف و الحزن، إنه الإيمان عندما يستحوذ على الجماهير.



نبيل عمر ينسي

مدون مغربي

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