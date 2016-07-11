عبد الرحمن شكري يكتب: غيط القمح

في يوم جميل من أيام مايو/أيار 2013 وقف الرئيس محمد مرسي بين أهله الفلاحين ومواطنيه المنتجين في غيطهم يفرك بيده وهو سعيد سنابل القمح الذي ولد بين حقولها. يتبع

عبد الرحمن شكري- نقيب فلاحي مصر

في يوم جميل من أيام مايو/أيار 2013 وقف الرئيس محمد مرسي بين أهله الفلاحين ومواطنيه المنتجين في غيطهم يفرك بيده وهو سعيد سنابل القمح الذي ولد بين حقولها.

لحظة من لحظات الثورة الواعدة في أول تجلياتها، قمحنا من أرضنا، جاء الرئيس الذي انتخبته جماهير الثورة من أجل العدل والحرية والتنمية الي أرض العرق والعمل ليعلي قيم الثورة والحضارة ولينتشل من النسيان فصيلا هاما من فصائل عظمة مصر داسته خيل الخاطفين لثرواتها.

جاء محمد مرسي رئيس مصر المنتخب إلى الفلاحين في حقلهم شاهدا ومؤكدا على أن الخطوة الكبرى نحو البناء والنماء تبدأ من هنا، وأن الحرية المنشودة والأمن القومي المتين تصنعه سنابل القمح المزروعة على هذه الضفاف وبين هذه الحقول.

انطلق محمد مرسي وبوعي عميق من البداية الصحيحة ليتحقق لمصر فيما بعد الانطلاقة الكبرى نحو مكانها ومكانتها التي وعاها التاريخ ورصدها.

رغيفك من أرضك .. ميدان لمعركة كبري وهي الأولي اذا كسبتها فقد حققت الكثير ولذلك جاء الرئيس الواعي ليشد من أزر الجنود المجهولين والأبطال الحقيقيين في معارك الإرادات الذين صمدوا في نكسة 1967 ومهدوا بقوة لنصر رمضان في 1973 وذلك دأبهم علي مدار التاريخ.

حضر محمد مرسي حفل عيد الفلاح بعد شهرين وأيام من تنصيبه رئيسا لمصر وسمع شكاواهم ووعاها وعلي الفور لبى، كان معاش الفلاحين أصحاب الحيازات 120 جنية شهريا فرفعها إلى 380 جنية وكنا في انتظار المزيد كما تم لأول مرة في مصر منح المرأة المعيلة معاشا وعلاجا.

حدد سعر الأرز بألفي جنية للطن وفاز اقتصاد مصر بمليار دولار تصديرا ومليار جنية توفيرا لدعم التموين استلمت حكومته القمح من الفلاحين بمبلغ 420 جنية للأردب وتم تسهيل الاستلام وصرف المستحقات بسرعة بما يحقق مصلحة الفلاح الذي عانى موسما كاملا يستدين ويعمل.

تم دعيم قنطار القطن بمبلغ 50 جنية و 100 جنية ليبقى القطن حيا حتي تعالج مشاكله، زيادة سعر طن القصب 35 جنية ووعد بزيادته، أعد لاستلام أردب الذرة الصفراء بمبلغ350 جنية لتوفير الزيوت (نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت) وتوفير الاعلاف لتوفير اللحوم (نستورد 65% منها).

تم إسقاط ديون بنك التنمية الزراعي لدي المتعسرين من صغار الفلاحين بمبلغ 10 آلاف جنية فاستفاد منها أكثر من 50 ألف فلاح هم 85% من المتعسرين عن سداد ديونهم للبنك كما تم زيادة مقرراتهم التموينية وتحسينها وضبط صرف الأسمدة المدعمة والمواد البترولية وفق منظومات جيدة رغم محاولات الفاسدين والفاشلين إعاقة هذه القرارات وتحريك الجهلاء ضدها.

تم تعيين نائب لوزير الزراعة لشؤن الثروة الحيوانية والسمكية لما لها من أهمية كبيرة في حياة المواطنين عاملين ومستثمرين ومستفيدين من توفيرها بأسعار معقولة وسلامة غذائية.

لقد أدرك محمد مرسي بحسه وانتمائه أن قضية تسويق محاصيل الفلاح المصري هي عصب حياته ومحور حركته للأمام وكذلك تنشيط الحركة الاقتصادية كلها إذ أن مصر تتوفر لها البنية الاقتصادية والعلمية في مجال الزراعة وتتميز محاصيلها بمزايا عالمية نادرة، لذا كانت معركة توفير الغذاء للوطن من المعارك الهامة التي بدأها مرسي علي الفور ولم يتوانى في تقرير دعمها وتحقيقها بكل السبل.

هذه المعركة المهمة التي وقف ضده فيها كل قوى الفساد من رجال الأعمال وصانعي القرارات ومصاصي الدماء ومن يدعمهم من الخارج إقليميين ودوليين هي من أهم معارك حرية الشعوب التي تبدأ بالغذاء وتنتهي إليه.

تحياتنا للرئيس البطل الذي وعي حق أمته وسعي بجد وعزم لتحقيق شعارات ثورتها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ودفع في ذلك الكثير الذى لم يسبقه إليه أحد.

عبدالرحمن شكري

نقيب فلاحي مصر

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها