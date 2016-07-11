عادل القطبي يكتب: معادلة الموت العالمية "نحب الحياة"

مناظر الموت المريعة التي نراها كل يوم على شاشات القنوات الفضائية، ونسمع عنها في التقارير الإخبارية، موت، قتل، استشهاد، تشريد، نزوح، استعباد، تهجير.. يتبع.

عادل القطبي – مدون مغربي

مناظر الموت المريعة التي نراها كل يوم على شاشات القنوات الفضائية، ونسمع عنها في التقارير الإخبارية، موت، قتل، استشهاد، تشريد، نزوح، استعباد، تهجير.

الإنسان يبيد أخاه الإنسان في كل لحظة يمعن في الإهانة والتنكيل والقتل. إنهم وحوش في صورة بشرية يفعلون فعلهم القبيح هذا باسم الدين واللون والعرق والجنس والأيديولوجيا والتحزب والمصلحة.

تسفك دماء المحارب فنجد لها تبريرا أنه في جبهة القتال، اختار أن يموت بطريقة ما، فماذا عن العجوز والطفل والمرأة والمسالم والمريض والشجر والحجر والحلم؟ لماذا يقتلون في لمح البصر ببرميل عشوائي متفجر أو طائرة سوخوي أو بإلقاء قنبلة أو بمذبحة، سلوكيات بهيمية لا علاقة لها بالنبل والإنسانية وبقايا الفروسية في عالم منافق يحترم القاتل ولا مكان فيه للمقتول.

هيئة الأمم المتحدة (سلخانة) الأمم عن طريقها تموت وتعطي صك شرعية سرقة الأرض وبفضلها تقسم الدول وتعطي الأوراق الرسمية للجوء وتفاوض القاتل وتساوي بينه وبين المقتول والجريح والمهجر، فجعلت منا شعوبا وقبائل "لتنافروا" لا لتعارفوا.

باسم الحياد واللعب بدبلوماسية المصطلحات تصنع سيمفونية الموت الرهيبة تعزف على مسامعنا في كل يوم لدرجة الملل منها والتطبيع مع الموت مهما كان مصير الجثمان ومعه صرخة الإنسان، تطبيع يلقي بنا من برج الملائكة النوراني إلى قاع الشيطان الظلامي فأعلنوا عن موت الأنا الأعلى لتتحول حياتنا إلى شر مقيم وإلى قطيع يساق نحو حظيرة اللاإنسانية واعتناق مذهب إفلاس القيم وتقديس الوثنية العالمية الجديدة ، فكن إنسانا وبعدها اعتنق ما تشاء وجادل بالتي هي أحسن بالحجة والمنطق.

مهما فعلت أيها القاتل فابشر بعذاب من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك، وارتقب فإنا معك مرتقبون، فإن عين الخالق لا تغفل ولا تنام وإن نامت وغفلت عين بني الإنسان.

عدالة إلهية تحطم الأصنام الجديدة القديمة وتحررنا من عبودية تقديس القوي الظالم وتعيد لنا إنسانيتنا السليبة المتوارية وراء اللاهوية المصطنعة التي تعمل جاهدة على تحويلنا إلى مجرد أرقام ضمن ماكينة الإنتاج والاستهلاك الضخمة.

لا تطبيع مع الموت إلا في سياقه الطبيعي السليم، الإنسان خلق ليحب الحياة ويصنع السعادة و يحسن في الأرض ويكرم الإنسان، حقا إننا نحب الحياة وستسقط معادلة الموت العالمية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} الآية 13،سورة الحجرات.

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