يحيى عقيل يكتب: ليلة القدر

كيف سيكون المشهد عندما تظهر حقيقة مُصلٍ يقف في الصف و لا هم له إلا أن الناس يرونه في مقدمتهم و كيف سُيجيب على ربه إذا سأله: كنت تصلي لي أم لهم؟ يتبع

عجيب هو شأن النفس تُظهر وَتُخفي وقد تظهر عكس ما تُخفي تماما ويظل العلم بها لله وحده -فإذا انكشف الغطاء وظهر المستور بين يدي العليم الخبير فإنك ستري من النفوس عجباً!!

كيف سيكون المشهد عندما تظهر حقيقة مُصلٍ يقف في الصف ولا همّ له إلا أن الناس يرونه في مقدمتهم و كيف سُيجيب على ربه إذا قال له كنت تصلي لي أم لهم، وآخر في الصف مشغول بدنياه وكسبه ورزقه وزوجته وشهوته وأمنه وماله إذا أظهر الله له ما يدور في نفسه وما انشغل به حال صلاته فكيف سيجيب؟

ورجل يطعن في آخرين يظهر رجاحة عقله وقوة بصيرته ماذا سيجيب إذا استدارت الأحداث و كشف الله له ما في نفسه؟ وكيف كان يفكر؟ وماذا كان يعتقد ساعة الأحداث التي ينتقد فيها غيره الآن وآخر يطعن في ذمة من غاب أو امتنع صوته يأكل بكلماته لقيمات على الموائد؟ كيف سيكون حاله إذا جمع الله بينهما وتكشف ما في النفوس .

ماذا سيقول لسجين تجنّى عليه ظلماً؟ ماذا سيقول لشهيد ذهب إلى ربه مرضيا الصق بهم تهم تقدح في المروءة وتطعن في الأمانة وتخرج من الدين؟ ماذا سيقول إذا جمع الله بينهما وظهرت حقيقة أمرهما !! وآخر أظهر غير قناعاته وأفسد ما اعتقده ليرضي بعض الناس !!

سيكون يوم الفضيحة الكبرى عندما تتكشف حقائق هذه النفوس فإذا هي كعورة الحرة أحرص ما تكون علي سترها تتكشف علي قارعة الطريق.

والأعجب من ذلك عندما تتكشف نفس من دعى لظلم أو رضي به و قد حاول في دنياه أن يقنع نفسه بأن هواها هو الحق وأنه ما فعل ذلك إلا معتقداً أنه الحق.. كيف سيكون حاله؟ إذا أظهر الله له خبيئة نفسه وفضحها على رؤوس الأشهاد، ماذا سيقول لربه؟ كيف سيكون حال من روج كذباً وهو يعلم أنه كذب وافتراء فقط ليضمن لقمة عيش أأأقللبو أمن حياة أو لمجرد الإساءة إلى خصم، كيف سيكون حاله إذا أظهر الله ذلك كله وجمعه الله مع كل هؤلاء وأوكل إليهم تحديد الطريقة التي يقتصون بها منهم !!



واستوقفني حال رجل افتري على غائب وكذب عليه يظُهر الله حقيقة نفسيهما فإذا صاحبه يحمل مشاعر ود طيبة ومخلصة تجاهه، كيف سيكون حال الأول وقد ظهرت نفسه خبيثة ملتوية؟

ساعة الفضيحة سيسقط كل دِثار تجمُل، وتحَسُّن وإدعاء للبراءة والنزاهة والتقوى وستظهر الحقيقة المجردة من حرص علي الدنيا وتكالب عليها و إساءتهُ في الظن بربه أنه لا يعلم ما في نفسه فأظهر غير ما يبطن.

وقفت هنا عند حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – "من أكل بمسلمٍ أكله إلا أطعمة الله مثلها من جهنم"، يتقولون دون تثبت و يشيعون دون تحقق و يشهدون في ما غابو عنه و لم يحضروه زوراً وبهتاناً ليأكلو هنياً في الدنيا حميماً و غساقاً بين يدي الجبار .

وحديث النبي – صلى الله عليه وسلم -"من قال علي مسلم كلمة يشينهُ بها إلا أوقفه الله علي جسر جهنم حتي يأتي بنفاذ ما قال "صدق صلى الله عليه وسلم-

عجيبة هي النفوس في تركيبها و الأعجب سيكون لحظة انكشافها.

إقرأ

{أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ? أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ? إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [هود : 5]



{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)} [الكهف : 103-104]

فكم من مخاطر بآخرته غير متحسب لساعة اللقاء وانكشاف حقائق النفوس، فلا فرصة هناك للكذب ولا الرياء ولا المجاملات حقيقة تظهر وعقوبة تنزل وأتعس الناس من باع دينه بدنيا غيره أو ليرضي غيره.

وكل عام وأنتم بخير

يحيى عقيل

عضو سابق بالبرلمان المصري

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها