فاطمة يعقوبي تكتب: فصاحة .. الوفاء للغة

مولود جديد فريد من نوعه في فكرته وفي طرحه إنه برنامج فصاحة الذي حاول أن يعيد لهذه اللغة العربية مكانتها بين اللغات كيف لا وهي لغة القرءان الكريم وما تحمله من بيان ودقة.يتبع

في السنوات العشر الأخيرة غزت الفضائيات بشتى أنواعها البيوت، وأصبحت مصدرا من مصادر التأثير المهمة على المجتمعات، ولهذا أصبح القائمون على هذه القنوات يتسابقون في كيفية جذب عدد أكبر من المشاهدين، وقاموا بعرض برامج الواقع على شكل مسابقات في مجالات عدة، وحتى يكسبوا المتابعة الدائمة للمشاهد أعطوه فرصة الاختيار لنجمه المفضل بالتصويت لمن يراه مناسبا في نيل المركز الأول في برنامج معين .

ولكن هذه البرامج لم تكن فكرة ذاتية تراعي متطلبات وقيم المجتمعات العربية المسلمة بل هي نسخات لبرامج غربية دون تغيير حتى في شكل الأستديو الذي يصور فيه البرنامج. ولما لاقته هذه البرامج من متابعة مكثفة وما حظي به الفائزون من شهرة فنية واسعة، أصبح الكثير من الشباب العربي يبحث عن موهبته إما في الغناء أو الرقص أو الطبخ أو ماشابه ذلك لينافس بها في إحدى البرامج إن سنحت له الفرصة.

وفي خضم هذا كله يخرج مولود جديد فريد من نوعه في فكرته وفي طرحه إنه برنامج (فصاحة) الذي حاول أن يعيد لهذه اللغة العربية مكانتها بين اللغات. كيف لا وهي لغة القرءان الكريم وما تحمله من بيان ودقة في المفردات التي لا توجد في لغات أخرى، وتصل إلى أكثر من 12 مليون مفردة.

قال الله تعالى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" ( سورة يوسف الاية 2)، وفي قوله عز و جل "كتاب فصلت آيته قرآنا عربيا لقوم يعلمون" ( الآية 2سورة فصلت) مما يوضح أهمية هذه اللغة وهي أيضا لغة أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم.

فكان برنامج فصاحة بفكرته المميزة والمختلفة عن بقية المسابقات التقليدية الأخرى، ولهذا حظي بمتابعة قوية من شباب هذه الأمة لأنه أعاد لهم روح العروبة وذكرهم بجذورهم الأصيلة، ولا ضير أن يتعلم المرء لغات مختلفة وينفتح على ثقافات أخرى؛ ولكن العيب هو أن ينسلخ من هويته ولغته.

وقد قدم برنامج فصاحة مجموعة من الشباب المتميز من عدة دول عربية حيث أجادوا وأفادوا وصنعوا الفرجة والمتعة بطرحهم وأسلوبهم الفصيح في كل فقرات البرنامج، وأعادوا للغة الضاد روعتها وجمالها.

فمثل هذه البرامج تسمو بفكر الشباب بتشجيعهم على القراءة المتنوعة من أدب وشعر ونثر، وأن يدمنوا على القرءاة بشكل عام فخير جليس في الأنام كتاب.

واختتم الموسم الأول بتتويج ثلاثة فصحاء ابتداءً من بلاد الشام مرورا بالخليج العربي وصولا إلى المغرب العربي، ليضيف هذا الفوز معنى جميلا وعميقا على وحدة هذه الامة الكبيرة والعظيمة في لسانها وثقافتها.

ومن المتوقع أن تكون هناك مواسم أخرى بمشاركات عربية واسعة وبإبداعات متجددة كالعادة.

فاطمة يعقوبي

حاصلة على الاجازة في مادة الفيزياء.

مغربية مقيمة بفرنسا

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