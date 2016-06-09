رسمية علي تكتب: الرجل الحقيقي والرجل المزيف

الرجل الحقيقى لا يسمح أن تتحمل شريكتة وحدها مسؤلية الاولاد بل معها يدا بيد،هو الأمان الحقيقى والحب الحقيقى وليست صورة واهمه من شنب وصوت أجش. يتبع

الرجل المزيف هو من يعتبر الصوت العالى هو المعبر عن رجولته، وأن الأوامر والنواهى الدليل على قوته، وأن يمسح شريكته فى الحياة بحجة الغيرة؛

لا يسمح لها بالإبداع ولا الظهور لتحقق ذاتها بمبرر – يتردد دائما- "بخاف عليك من الهواء الطائر".



وفي نفس الوقت يتركها تتحمل مسؤلية الأولاد وحدها، وتذهب للمدرسة وتتعامل مع المعلمين لوحدها.



الرجل المزيف هو الذى ينكر على شريكته أن تعبر عن رأيها فى أهم الأمور التى تخصها ..

ينكر عليها ملكيتها الخاصة بحجة "أنا أمانك وأنا سندك"، وفي نفس ذات الوقت ترى المسكينة فتتحمل مسؤليات البيت وحدها فى الطل بلا ظل .. تذهب للسوق وتتعامل مع السباك والبواب وهى من تغير أنبوبة البوتاجاز.

الرجل الحقيقى هو الصوت العالى خارج البيت؛ أما داخل بيته فهو ودود مبتسم واحة أمان لأهل البيت. هو يسمح لها أن تظهر وتحقق ذاتها لأنه واثق من نفسه، وليس أنانيا، ويعرف أنها إنسان. وكما هو يحقق ذاته؛ هى أيضا من حقها أن تحقق ذاتها (لا نقصد بتحقيق الذات العمل خارج البيت فقط بل كل عمل أو نشاط هى تقوم به وتستمع به مثل أنشطة مجتمعية أو دراسة).

الرجل الحقيقى لا يسمح أن تتحمل شريكته وحدها هم وكرب مسؤلية الأولاد بل معها يدا بيد وخطوة خطوة.

يشاركها مشوار السوق ويذهب معها إلى مدرسة الأولاد .. الرجل الحقيقى هو الأمان الحقيقى والحب الحقيقى وليست صورة واهمه من شنب وصوت أجش.



الرجل الحقيقى يعلم معنى الرجولة فى حياة المرأة فيشبع احتياجاتها ولا يستهين بعواطفها أو يؤجلها.

دكتورة رسمية علي

كاتبة ومدونة مصرية

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