محمود إبراهيم يكتب: نحو التسامح .. الرحمة والعدل (2)

لا نستطيع ابتداء العيش في مساحة من الائتلاف والتسامح إلا حال أن نقيم هذه المبادئ في نفوسنا ونتعلمها ونطبقها في حياتنا الصغيرة ثم ننصر من يقيمها على مستوى الأمة.يتبع

إن أي دين أو ايدولوجية أو دولة أو أي مجتمع بشري لا يقيم هذه المبادئ الثلاثة (الرحمة والعدل والحرية )؛ فهو مجتمع خرب حتى وإن بدا الظاهر أحيانا غير ذلك.

ومن أثنى على وضع يفتقد لهذه المبادئ فأكيد أنه أحد اثنين؛ إما أنه جاهل بهذه المبادئ –"مثل من رأى أن الفقر أحسن من الغنى لأنه لم يعرف غيره"؛ وإما أن في قلبه مرض لا يرى الحق ويقوده هواه وشيطانه.

ولا نستطيع ابتداء العيش في مساحة من الائتلاف والتسامح إلا حال أن نقيم هذه المبادئ في نفوسنا ونتعلمها ونطبقها في حياتنا الصغيرة ثم ننصر من يقيمها على مستوى الأمة.

الإسلام دين الله الخالد من لدن آدم عليه الصلاة والسلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام أرسى قواعده على تحقيق هذه المبادئ وتأمل القرآن آخر رسالات الاسلام بقوله: " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظّا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، وأيضًا: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وغير ذلك كثير.

وفي الأحاديث النبوية الكثير، ويكفي أن تعرف الرحمة بالحيوان مثل: دخول امرأة النار لقسوتها على هرة حبستها لا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل؛ فما بالك بانتهاك حق الإنسان (أي إنسان)، ومع المخالف في العقيدة والمؤتمن داخل الدولة؛ فمن ظلمه أو انتقص منه فقط معنويا فالرسول حجيجه (خصيمه .. تخيل خطورة الأمر) يوم القيامة؛ بل الدفاع عن مخالف في العقيدة وغير المتجنس بجنسية بلد للمسلمين إذا طلب اللجوء ولو أعلنت دولته الحر.



العدل والحرية

أما العدل فهو كما قيل حيثما كان العدل فثم شريعة الاسلام فالقران يقول مثلا: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذَي القربى)، والله خلق السموات والأرض والبشر ليقوم الناس بالحق والعدل.

أما الحرية فالإسلام دين الله في الأرض منذ آدم يرسخ أن الشرك بالله هو الظلم الأكبر؛ لأنه يدفع للعبودية لغير الله فيقع في الاستعباد لحاكم طاغية أو هوى أو شياطين الإنس والجن أو مال؛ لذلك فالإسلام يعمد إلى تحرير الإنسان أولا حتى لا يكون عليه سلطان إلا سلطان ضميره ليختار وحسابه على ربه في الآخرة.

فالإسلام دين الرحمة والعدل والحريّة لمن يعي منهجه الخالد، ولمن يقرأ فيه بعمق لأننا للأسف نفتقد للثقافة المتكاملة ( خاصة الشرعية التي لم نتعلمها في الغالب وهو أمر مقصود منذ حملة التغريب ضد أمتنا لإضعافنا حضاريا لترسيخ تبعيتنا الدائمة وهذا أمر يطول شرحه)، ولمن ينصف وهناك بعض المستشرقين من غير المسلمين أنصف وقال في ذلك الكثير.

الطريق إلى الائتلاف والتسامح

تحدثنا عن القواعد الثلاث وهي الرحمة والعدل والحريّة والتي لا تقم أمة بدونها..ولكن لن يتحقق ذلك فقط بقوانين من السلطة فحسب مهما كانت السلطة راشدة؛ فالأصل في سنن الله أن يكون جل المجتمع أو الطبقة المؤثرة فيه واعية ومنفذة لهذه القواعد ثم داعمة لتطبيقها.

فما لم تكن هذه القواعد راسخة بالمجتمع على مستوى الطبقة المؤثرة على الأقل؛ فيصبح الحديث عن سريانها من تلقاء نفسها أو بقوة القانون عبث ومحض خيال؛ ففاقد الشئ لا يعطيه والسنن الإلهية تحسم ذلك وَمِمَّا جاء بالقرآن ويحفظه الناس: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

من هنا يجب على كل إنسان صادق في دعواه تطبيق هذه القواعد، وضرورة تطبيقها أن يقم بثلاث خطوات: أولا أن يفهم ويتعلم عن مفهوم الرحمة والعدل والحريّة (وغيرها بالطبع)، وكيفية تطبيقها وضوابطها وأمثلتها في دين الله الخالد من لدن آدم حتى خاتم الأنبياء ثم يطبق أخلاقياتها في حياته ويحولها إلى سلوك يشع بين الناس.

يبقى بعد ذلك أن يناصر ويدعم الحاملين لهذه القواعد التي لا تقم أمه راشدة إلا بها حتى يكون أداؤه صادقا بعد أن أصبح أمينا لأنه أصبح يطبقها. هكذا دأب الأنبياء والمصلحون على مدار التاريخ وهكذا هي سنة التغيير في المجتمعات.

فعلى مستوى التعلم والفهم لا يختلف اثنان على حتمية تطبيق هذه المبادئ والوعي بها.

وعلى مستوى التطبيق فيجب أن يتحول هذه الفهم بالعقل إلى هيئة راسخة في نفس كل مؤمن بها تصدر عنها أفعال كل فرد مؤمن بها بسهولة ويسر من غير فكر ولا روية. فحسن الخلق يشمل حسن الظاهر والباطن والأول يأتي بالفهم والإدراك للمبدأ والخلق والثاني أي الباطن لا يكون إلا بتدريب وتزكية ومجاهدة للنفس للوصول بها إلى المقصود من السلوك القويم.

وعلى قدر التطبيق يكون الثواب والعقاب من الله في الدنيا والآخرة. ولأن الحق والمبادئ لا تتجزأ وقديمة فنجدها في دين الله الخالد الاسلام وفي بعض الأحيان بألفاظ متقاربة جدا.

ففي التوراة: أكرم أباك وأمك. لا تقتل لا تزن لا تسرق لا تشهد على قريبك شهادة الزُّور ولا تشته بيت قريبك لا تقبل خبرا كاذبا لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر ولا تحاب مع المسكين في دعواه ساعد غيرك . كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم. لا ترتكبوا جورا في القضاء. ابتعد عن كلام الكذب، لا تنتقم. لا ترتكبوا لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. لا تحقد على أبناء شعبك. كن قديسا طاهرا. تحب قريبك كنفسك. وَمِمَّا جاء بالإنجيل طوبى للأنقياء القلب. طوبى لصانعي السلام. طوبى للمطرودين من اجل البر. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أحسنوا الى مبغضيكم. قد سمعتم .. لا تحنث وأما انا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.

وفي القرآن تجد الآيات الكثيرة المصدقة والمهيمنة مثل" "وبالوالدين أحسنا"، "ولا تقتلوا أنفسكم"، "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، "واجتنبوا قول الزُّور"، "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض"، "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة"، "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين"، "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"، "من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم"، "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم".

وهذا هو المراد أن نلقى الله بقلب سليم ومعناه القلب البريء من الكفر بالله والنفاق. والكفر معروف نعوذ بالله منه والنفاق تعريفه مشهور في آيات كريمة وأحاديث نبوية؛ وكل التعريفات نقيضة للخلق السليم وهادمة للقواعد التي تقوم عليها الأمم من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر.

نعوذ بالله من سوء الخلق ونسأله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا الله وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا الله.

محمود إبراهيم

كاتب مصري

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