محمد رزق يكتب: هدم القدوات

هدم الأشخاص لن يكون له مردود غير العداوةوإنسحاب الكفاءات وهذا مراد أعداء الثورة،لن تنجح أى ثورة إلا بسواعد أبنائها المخلصين وهذا لن يأتي إلا برص الصفوف ومعالجة الجروح.يتبع

مع انطلاق شرارة الثورات العربية حطمت الشعوب الثائرة الطوق الملتف حول عنقها وخرجت عن المألوف الذي تربت عليه من تبعية وتقديس للحاكم أياً كان فساده وخيانته. من وقتها غدا التفكير الثوري يسيطر على كثير من الشعوب التى قامت بهذه الثورات بل وأصبحت الثورية أسلوبا للحياة بشكل عام وذلك نظراً لما عانته من كبت للحريات لعقود طويلة.

إن أردت الدقة في التعريف فهو التفكيرالذي نظنه ثوريا والذي تكون لدى كل شخص منا عبر منظوره ـ تعريفاً وممارسة وسلوكا ـ المبني على المعارف والثقافة الشخصية فضلا عن التجارب العامة فى الحياة دون أي سند من علم أو اجتهاد في المعرفة للوصول إلى الصواب.

ولما كانت الثورة وأدواتها أمر جديد علينا – وما زالت – مما يسهل معه اقتياد الشعوب الثائرة من أعدائها المالكين لأدوات اللعبة عبر كثير من الأفكار التي يتم بثها بادعاء ثورية هذه الأفكار أو عن طريق عدوى الممارسة الفعلية التي كثيرا ما ننزلق فيها دون التفكير في رشادة الفعل ومدي صوابه.

فقد تكونت كثير من الرؤى والأفكار التى فى حاجة إلى مراجعة وتمحيص حتى تستطيع الثورات بناء وعيها الصحيح الذي يضمن لها ولأبنائها قطف ثمرة الحرية والتحرر التى تأخرت بسبب بعض الممارسات والسلوكيات التى تهدم ولا تبني وتؤخر أي تقدم منشود.

من ضمن هذه الممارسات الملغمة سياسة "هدم القدوات" في وقت أصبح كل شيء مباحا نجح أعداء الثورة في ترسيخ مبدأ الهدم المتعمد لكثير من الأشخاص والرموز مستغلين هامش الحرية الذي تنامى مع نجاح انطلاق الثورات العربية.

انتقل هذا السلوك إلى الثوار ومارس الكثير منهم الهدم بشكل موسع فتعدى الأمر مربع هدم الطغاة المستبدين إلى مربع هدم الثوار أنفسهم بأنفسم فغدا الهدم أسهل من البناء فانتقص الثوار من بنيانهم بهدم قيمة وقامة بعض ممن بينهم.

لا يختلف اثنان على أهمية تطهير وتطوير الصف الثوري عن طريق النقد الذاتي ومراجعة الخطوات الثورية بشكل مستمر؛ لكن على الرغم من وجاهة الطرح وأهميته فلا علاقة بين النقد الذاتي والهدم الذاتي للقدوات .

وكذا ليس منصفاً من يدعي أن هدم القدوات من طبيعة الحداثة والتطور إذ لا يمكن أن تحيا أمة وتنمو بدون قدوات حقيقية .

ما الذي يمكن ان نجنيه من هذه السياسة غير انسحاب الكثير من ميدان العمل ممن لا يستطيعون تحمل هذا العبء الثقيل من السباب والتخوين الذي لا يصدر إلا من تربة تدل على أن ما زرع بها يصعب أن يحصد منه خيرا.



بون شاسع بين النقد والهدم

فالنقد هو مناقشة الأفكار والأراء والقرارات وتفنيدها ثم قبولها أو رفضها وهذا لا يأتي إلا ممن يستطيع أن يمايز بين الغث والثمين ويملك من فنون العلم وأدواته ما تمكنه من تحليل الأفكار والآراء وقياسها بموازين الصواب والخطأ، وهذا أمر مطلوب بشكل دائم بل إنه ضمانة النجاح والتقدم، أما الهدم فهو هدم صاحب الأفكار والآراء بشكل عام دون التطرق لأفكاره ومناقشة آراءه وهذا ما أسهله.

من المؤكد أن هذه الدعوة ليست لتقديس أو تأليه الأشخاص أو الأفكار، بل على العكس أن من واجب كل مخلص أن يصلح موضع الإعوجاج وأن يصوب اتجاه السهام حتى تصيب هدفها وهذا لن يأتي إلا بالنقد الجاد البناء.

لكن في المقابل فإن هدم الأشخاص لن يكون له مردود غير العداوة والفرقة وانسحاب الكفاءات وهذا مراد أعداء الثورة. لن تنجح أى ثورة إلا بسواعد أبنائها المخلصين وهذا لن يأتي إلا برص الصفوف ومعالجة الجروح والتسلح بالعلم وأدواته بعيدا عن الأهواء الشخصية والانجرار وراء العواطف والانزلاق في المنعطفات المختلفة.

إنما هدم القدوات ما هو إلا هدم وانتقاص من قوة وقيمة المجتمع الذي يجعل الساحة خالية لأنصاف المعارف وأنصاف العارفين الذين لا يجيدون قيادة الأزمات أو إيجاد مخرجا للأنفاق المظلمة التي دائما ما تنتظر الثورات من أعدائها. لن تتحرر أمة بدون قدوات ولن تفلح ثورة بهدم قدواتها.

محمد رزق

كاتب مصري

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