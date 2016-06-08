بلال فتيان يكتب: هل أحلت للجنايات اليوم !؟

أصبحت بلدنا العجيبة تشبه فيلم كارتون للأطفال، كوميدي لكنه مبكٍ ، لو نظرت لكل ما حولنا ستكتشف الحقيقة التي نحياها، الكوميديا المبكية تسيطر علي كل شئ في بلدنا. يتبع

أصبحت بلدنا العجيبة تشبه فيلم كارتون للأطفال، كوميدي لكنه مبكٍ ، لو نظرت لكل ما حولنا ستكتشف الحقيقة التي نحياها، الكوميديا المبكية تسيطر علي كل شئ في بلدنا، وكل ما يحدث يؤكد لك هذا بسهولة، غلاء الأسعار، ظاهرة الحرائق، سعر الأسبرين، خطابات رجال الدولة، القضاء المسيس، تسريب امتحانات الثانوية العامة؛ كوميديا هابطة تزيد حزننا وحرقتنا علي مصرنا.

حجم القضايا الملفقة لعشرات الآلاف القابعين في سجون المحروسة يثبت لك ما أقول، قضايا من خيال مريض وكأنها نسجت بيد الشيطان نفسه، بلا منطق ولا عقل، في وضع يؤهلنا للمنافسة في صناعة أفلام الكارتون للأطفال.

قريبي محمد شاهد أبواق ماسبيرو تتحدث عن أسراب المصريين أمام اللجان والتوافد الغير مسبوق للتصويت علي الدستور المعدل عام 2014، لم يصدق وذهب لأقرب مقر تصويت بقريته ليشاهد الحاضر البغيض ويبكي الماضي الجميل، ألقي القبض عليه ليشاهد بعد ذلك المستقبل الكئيب، ظل في سجنه بضع شهور وأخلي سبيله ولكنهم ما لبثوا حتي لفقوا له تهم جديدة جاهزة والحقوه بتلفيقة كتائب حلوان المزعومة، التي أحيلت للجنايات ومازالت قيد المحاكمة و مازال قريبي قيد الأسر منذ عامين.

في الخامس والعشرين من أبريل 2016 نظمت عدة حركات ثورية مظاهرات منددة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية والتي أسفرت عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية، هاجمت الشرطة المحتجين واعتقلت العشرات منهم، و كان منهم شاب أعتقل فقط لأنه كان يسير أمام أحد السيارات التي تحمل المعتقلين، وهو ليس له علاقة بالأمر أطلاقا و لكن حظه العثر جعله يسير في تلك اللحظة، أحيلت قضيته للجنايات و تم الحكم عليه بالسجم عامين لإجرامه في حق الدولة العظيمة.

رفيقي حسين منصور أبن المرج الجدع ، حاله مثل حال شباب مصر ، لا يجد له عمل كريم فيعمل في كل شئ بحثا عن لقمة العيش الحلال ، ذات مرة جلس يشاهد تلفزيونه القديم فعلم بخبر تجمع مئات الألاف في ميدان رابعة العدوية منتصف 2013، حزم أمتعته و ودع زوجته و قبل طفله الرضيع ياسين ؛ أتجه صوب الميدان لكسب الرزق و ليس للاعتصام، عمل علي بيع أكواب الشاي الساخن للمعتصمين من أجل توفير بضع مئات من الجنيهات يعود بها لزوجته وطفله، لم يهتم حسين بمطالب المعتصمين هو كل ما يشغل باله مطالب أسرته الصغيرة، ظل الوضع بضع أسابيع و لم يكن يتخيل أبو ياسين أن تكون النهاية مأسوية للمعتصمين و له.

في الرابع عشر من أغسطس لعام 2013 اقتحمت قوات الجيش والشرطة الميدان و فضته بالقوة مما أسفر عن مقتل وإصابة و اعتقال المئات، كان الاعتقال نصيب أبو ياسين، الذي لم يتفهم الأغبياء كونه بائع شاي مطالبه تختلف عن مطالب المعتصمين ، مازال بائع الشاي يقبع بأحد سجون مصر منذ أكثر من 1000 يوم و اُحيلت قضيته مع كثيرين للجنايات لينتظره مصير مجهول.

أحد من أصابتهم لعنة التلفيق الفج، أعتقل في أواخر 2013 في قضية وهمية تجمعه بأشخاص لم يعرفهم من قبل، لم يجد سوي الرضا بالواقع حلا، أستمر حبسه علي مدار 17 شهر ما بين سجون وأقسام المحروسة حتي أخلي سبيله في أبريل 2015 بعد عناء شديد، تمضي شهور وفي مايو المنصرم أحيلت قضية حرق قسم شرطة قريته للجنايات، لكنه فؤجي بوجود إسمه ضمن المتهمين في واقعة غريبة الشكل وماسخة الطعم ، لا يعلم كيف تمكن الغباء منهم إلي هذا الحد ، كيف يحال في قضية لم يكن بها من الأساس رغم كونها في التحقيقات من 3 سنين وهو أعتقل علي ذمة قضية أخري وكان بينهم وخرج فكيف حدث هذا !؟ .. لكنه تذكر حقيقة الفيلم الكارتون الكوميدي الذي نعيش فيه فأقتنع رغم تحول الكوميديا إلي دراما.

كنت مؤمنا بأن مصر تعني أن تستيقظ علي كارثة ولكن لم أتوقع أن تكون الكارثة إحالة للجنايات، لذا يجب عليك أنت أيضا أن تتوقع كل شئ في بلدنا العجيب حتي لا تتفأجأ يوما، ويبقي السؤال صديقي القارئ : "هل اُحلت للجنايات اليوم !

بلال فتيان

مدون مصري

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