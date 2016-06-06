علاء الدين آل رشي يكتب: المنفيون في الأرض

لن تتوحد سوريا إلا إن عدنا جميعا لسوريتنا وتخلينا عن الخطابات القومية والمذهبية الضيقة وعلى الجميع احترام خصوصيات وهوية الآخر .. يتبع

د علاء الدين آل رشي

تشن حالياً حملة كيدية، على الإعلامي سمير ميتني جراء مواقفه المنتمية والمرتقية بالإنسان السوري.

هذا الإعلامي الكردي الدمشقي الذي تعود أصول عائلته إلى أكراد دمشق وهم يجمعون بين مزية الاندماج من بين الأقليات في المجتمع الشامي مع المحافظة على قسمات الهوية القومية في الغالب، وهناك في حي ركن الدين ما يسمى ب (جادة المتينية) فالمتيني دمشقي أصيل بأصول كردية عريقة.

منذ أن احتل حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية السلطة في 8 آذار/مارس 1963، تم تحييد الأكراد من أي منصب حساس نظراً لاندماج الكرد في الألم السوري، وعدم تماهي الكرد مع فكرة التعذيب والتطويع للشعب السوري والتي مارستها غالب الأقليات ضد الجسم العام، ولا يخفى وجود حالات استثنائية من المعومين المنتفعين من الكرد وغيرهم استثمرها النظام ليعطي معنى للديكور الخارجي بأن هناك عملية ديمقراطية سياسية تجري داخل هرم السلطة الأوتوقراطي الموجود.

غاب الكرد تماماً عن المشهد السياسي السوري الرسمي وتم تغييب أكراد الشمال بشكل كبير جداً، وعمق النظام قبل وبعد الثورة الشروخ بين المكون الكردي والمكون العربي بصفتهما أكبر مكونين في سوريا ونتيجة التغييب السياسي والعفن الفكري الذي بسطه حكم البعث على السوريين جهل فيهم الكثير من القيم ومعانيها ، يقول الإعلامي متيني :

مقدساته :

لا فرق عندي بين عربي وكردي وبين أي قومية ودين ومذهب , كل السوريين " المؤمنين بالحرية " هم أخوتي بالإنسانية وبالمواطنة ويجمعني معهم حب سوريا أرضاً وشعباً .

أسرته :

كل من يؤمن بسوريا " الحرة " التي تضمن حقوق كل أبنائها دون تمييز قومي أو ديني, هو أخي وشريكي وأتشرف به بغض النظر عن قوميته ودينه ومذهبه يكفي أنه سوري .

المعادلة الوطينة :

لم أتكلم عن الكرد إلا لأقف بوجه من يعملون على تفرقة الشعب السوري ويشتمون ويعممون على أهلنا الكرد, تكلمت لشعوري بالخطر المحدق بسوريا و لمنع الظلم عن أهلي ولا أقبل منهم أن يكونوا ظالمين، وإنني على ثقة بوطنية وإنسانية هذا الشعب أبناء سوريا الكرام .

القيم التي يؤمن بها :

أرجو من كل السوريين أن يترفعوا عن الخلافات القومية والمذهبية فالمرحلة خطيرة جداً ,لست ممن يتكلمون من منطلقات قومية ومذهبية ،كل ما قلته وسأقوله إن شاء الله هو من منطلق الحرص على وحدة سوريا ووحدة شعبها على مختلف قومياته ودياناته ومذاهبه .

هويته :

أنا انسان مسلم أؤمن بالله وبرسوله وأؤمن بالعدالة والمساواة والتسامح , ولا أختلف مع أي دين أو مذهب و أحترم معتقدات الجميع وخصوصياتهم . والله على ما أقول شهيد .

إن جوهر المواطنة عند الإعلامي متيني هو المساواة أمام القانون، واعتبار المواطن تحت حماية الدولة بشكل متساو مع الجميع طبقا للقانون ; فمضمون هذه المواطنة يدور حول كيفية اكتساب الحقوق وكيفية ممارستها يقول الاستاذ سمير :

لن تتوحد سوريا إلا إذا عدنا جميعا لسوريتنا وتخلينا عن الخطابات القومية والمذهبية الضيقة وعلى الجميع احترام خصوصيات وهوية الآخر بتواضع ودون عنجهية وأقلية وأكثرية وهذه المصطلحات التي دمرت النسيج السوري.

إن البعد القومي في شخصية هذا الإعلامي المنفي لم يمنعه من انتقاد أبناء قوميته فنراه يصرح منتقداً الكرد : أشعر بالخجل الشديد من " بعض " الأصوات المحسوبة على أهلنا الكرد ممن يتهجمون على ثورة الكرامة, وضاعت بوصلتهم وراحوا يخلطون بين أخطاء"بعض " فصائل المعارضة " وبين ثورة الشعب السوري الحر ,حتى باتوا يظهرون بمظهر المنحبكجية لبشار وزمرته بتعليقاتهم المخجلة والقبيحة . الكرد شعب حر ويؤمن بالحرية والعدالة وبريء من تلك الأصوات النشاز التي ستسقط مع سقوط الديكتاتور .

ومع نقده لبني قوميته إلا أنه يتبع عملية التقييم والمراجعة والمسح لكل المجتمع السوري بانتقاد آخر للجسم العام فيقول: قبل أن تنتقدوا بعض الكرد وأحزابهم ابدأوا بانتقاد أنفسكم فكوارثكم وسقطاتكم ومصائبكم أكبر بكثير من إشكاليات الطرف المقابل . اصحوا وتبنوا الخطاب الوطني قبل فوات الآوان.

حزب الإعلامي متيني هو الشعب بأكمله حيث يوجه التحايا لهم فيقول : مع كل الاحترام والتقدير للسوريين " الشرفاء " المؤمنين بحرية سوريا وبوطن موحد ممن لا يفرقون بين عربي وكردي ولا بين دين ومذهب, و بالتالي فإن المتيني يرى أن إطلاق الحريات دون قيود يؤدي بشكل حتمي إلى الفوضي من خلال الاستخدام العشوائي لهذه الحرية . فهناك قيم معنوية تعتبر أساسا لمشروعية حرية الرأي والتعبير , وبسبب مخالفة هذه القيم ظهر تجريم الانحرافات الناتجة عن هذه الحرية ولذلك يصرح الإعلامي متيني : الكثير من فصائل المعارضة المسلحة تبنت الخطاب المذهبي وباتت تطالب بدولة إسلامية وإمارات هنا وهناك , وفصائل أخرى تأتمر بأوامر دول إقليمية أخرى همها حرية الشعب السوري , و نسمع أيضاً من أحزاب وفصائل كردية من يطالبون بفيدراليات أو حكم ذاتي أو بوطن قومي والخ . والثوار " الآحرار " من رجال سوريا الشرفاء عرباً وكردا ومن كل القوميات والمذاهب ممن أطلقوا ثورة الكرامة " السلمية " وشاركوا بها ,هؤلاء هم صفوة أبناء سوريا وسادتها ونخبة رجالاتها , استشهد منهم عشرات الآلاف واعتقلوا بمئات الآلاف وهاجر منهم مئات الآلاف, هؤلاء يطالبون بدولة مدنية حرة ديموقراطية, وطن حر لكل السوريين .

للتذكير الإعلامي سمير متيني هو مقدم برنامج سوريا اليوم على قناة سوريا الغد وهو برنامج سياسي ( توك شو) حقق المرتبة الأولى مشاهدة من بين كل برامج المعارضة على اليوتيوب حسب تقرير نايل سات ويوتيوب وذلك بما لمسه المشاهد في الاستاذ سمير متيني من تمرس إعلامي واستقلالية ومشروعية قانونية وأخلاقية لما ينادي به هذا الإعلامي المنفي اليوم في أوربا والذي رغم منفاه وغربته أسس أكبر موقع إخباري غير متحزب إلا للإنسان السوري ( السلطة الرابعة) موقع مستقل يلتزم بهم سوريا فوق الجميع وتحتها كل الرايات القومية والدينية, سمير متيني الرقم الصعب في زمن الأصفار والغبار .

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د. علاء الدين ا ل رشي

المدير العام للعلاقات في المركز التعليمي لحقوق الإنسان ألمانيا

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