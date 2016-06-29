يحيى عقيل يكتب: البشرى .. انتقل إلى سجن عمومي

قال رجل مهاتفا زوجته: لقد خرجت من العزولي أنا الآن أتنفس الهواء من شراعة باب كبيرة بعد أن كنت أتنفس من تحت عِقب الباب أو بأوراق إخوتي السجناء يحركونها قريباً من وجهي. يتبع

أشياء كثيرة تفرح الإنسان يعرفها الناس عنه فإذا حدثت حملوا له البشرى، لكن أن تكون البشرى أن ابنك أو أخيك انتقل إلى سجن وادي النطرون، ثم تجد الأهالي يفرحون بذلك ويسارع الكل ليكون مصدرا للخبر السعيد فيبلغ به الأحباب والأصحاب.

هي مآسي الزمن رمي بها علي أهل مصر واختص سيناء بالجزء الأكبر منها، فمن زار العزولي أو التقي بأحد نزلائه الذين خرجوا وسمع عن المآسي التي تتم فيه يعلم جيداً أن الانتقال إلى غيره من السجون خبر يستحق أن نبشر به الأحباب و الأصحاب.

فيكفي أن يكون العدد 50 فردا في غرفة مساحتها 48 متر مربع ، وأن الذهاب للحمام مرتان فقط في اليوم مرة صباحاً ومساءً مرة واحدة ولمدة خمس دقائق فقط في المرة، ويمنع النزيل من الاستحمام او استخدام أدوات التنظيف، حتي عندما خرج أحد النزلاء رفض السائقون حمله إلى بلدته في سياراتهم لفظاعة منظرة شعر طويل ولحية طويلة وجسم أصابه الهزال.

و زِد علي ذلك حفلة ضرب وإهانة صباحية وأخرى مسائية و زيارات منعدمة، و أبواب لا تفتح إلا للحمام صباحا ومساءً فقط، أضف إلى ذلك أن من يخرج من العزولي أغلبهم يخرج إلى مستشفي الجامعة أو إلى المقابر. فكل نزيل ينتظر دوره؛ أما ظهور مرض ينقله إلى المستشفى أو موت ينقله إلى المقبرة، من هنا كانت الفرحة والبشرى بالانتقال إلى السجن العمومي.

قال رجل مهاتفا زوجته: لقد خرجت من العزولي أنا الآن أتنفس الهواء من شراعة باب كبيرة بعد أن كنت أتنفس من تحت عِقب الباب، أو بأوراق إخوتي السجناء يحركونها قريباً من وجهي، نفس الدرجة من السرور تحمل الزوجة البشرى الي أهله وأحبابه.

يا بشري انتقل إلى سجن عمومي .. حالة تختصر مشهد السجناء في العزولي تحت يد جلاد مجرم بلا قلب ولا عقل، ولن تصلح دولة أيا كانت إذا كانت هذه قيمة الإنسان عندها تسحق كرامته وتضيع حقوقه كما في العزولي، وإلى الله المشتكى.

لكم الله يا أهل العزولي وَيَا أهل سيناء.

يحيى عقيل

عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة شمال سيناء

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