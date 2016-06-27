محمد بدر يكتب: رسالة شوكان

وإن كانت الصورة هي الواقع والواقع يقلق كل قمعي فلا تتسع أرض للطغاة مع الرسل؛ لكن لو لم يكن في الأرض أوغاد فلماذا أرسل الرسل؟.. يتبع.

المصور حالة شديدة الخصوصية فهو كالطير الجارح، لا يصلح للزينة، ولا يجوز أكله؛ ولذلك لا يمكن سجن المصور، فضلا عن قتله الذي يعد من أكبر الجرائم.

فهو شاهد وناقل للواقع دون تلاعب أو إبراز لأحداث دون الأخرى. فللصورة لغتها التي لا تملك مفردات للكذب؛ فهي لا تتحدث إلا بالواقع ولا تدندن إلا علي نبضات الشارع.

المصور رسول يملك رسالة إلي هؤلاء الذين يبعدون عن مكان الحدث. رسول إلي شعب وجمهور لا يعرفه؛ لكنه يعرف لغته.

فكل رسول بعث بلغة قومه، وللمصور لغة تصل إلى كل الدنيا. فالصورة رسالة للعالم رسالة صدق رسالة تصديق رسالة إلهام.

فالمصور رسول، ولغته الصورة، ورسالته إلى كل الدنيا وكل اللغات. فالمصور لا يتحدث بل يتمنطق علي ضفاف الصورة

وإن كانت الصورة هي الواقع والواقع يقلق كل قمعي فلا تتسع أرض للطغاة مع الرسل؛ لكن لو لم يكن في الأرض أوغاد فلماذا أرسل الرسل؟!

الله أرسل الرسل للأوغاد، وليس للشرفاء؛ فلو كان كل من في الأرض عبادا صالحين، فما كان لله أن يبعث رسله.

هكذا مهنتنا لفضح الأوغاد الطغاة المستبدين، ولهتك ستر الجرائم والمؤامرات، ولنكون صوتا للثوار.

الصورة الأخيرة لزميلي شوكان في القفص الحديدي وهو يحاكي عمله بالكاميرا .. صورة لا أستطيع التعبير عن شعوري بها. لا أستطيع أن أصفها بما امتلك من مفردات.

ما يقارب ثلاث سنوات مضت علي اعتقال المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بمحمود شوكان، والذي قبض عليه أثناء تغطيته لفض اعتصام رابعة العدوية؛ بعد أن وجهت له النيابة العامة تهما بالقتل والتجمهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وهي تهم لا تمت للواقع بصلة.

ما كان ينبغي أن يُقبض على شوكان، ويجب علي الحكومة المصرية إطلاق سراحه لكي يمارس عمله كمصور صحفي، وهو أمر يكفله له حقه في حرية التعبير.

كيف بنا نعيش في هذه المهزلة: آلاف المعتقلين في القلب منهم عشرات الصحفيين المحترفين، لا ناقة لهم ولا جمل إلا مهنتهم، ومهنتنا ليست وظيفة؛ هي موهبة ورسالة. فخير لنا أن يسيل الدم مني على عدسات الكاميرات ليمتزج مع تراب الشارع من الموت في البيوت وسط الأهل والأحباب.

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