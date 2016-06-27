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فاطمة المهدي تكتب: كبسولات زواجية22

    27/6/2016

    الحياةالزوجية حب ومشاركه..وليس حربا..الحياة الزوجية هدفها سكينه..موده ورحمه..وليست حلبة ملاكمةلاثبات مبدأ البقاء للأقوى…يتبع

    الاسطورة بتقول:

     
    إعملى حسابك أنا عازم ماما وبابا واخواتى بكره بكره!! طب ليه مقلتليش عادى ما أنا متفق معاكى إننا هنعزمهم فى رمضان أيوه بس محددناش اليوم وايه المشكله يعنى..
     
    أنا حددت خلاص مش قادره انا تعبانه تعبانه من ايه..هو أنا كنت قلت لك تعزمى صحابك أمبارح وأهلك أول أمبارح ؟ تقوم تزودها على وتعزم اهلك بكره عشان تخلص على بلاش دلع بقى ولا هو عند اهلى والدنيا بتقف …وبعدين صعب اوى اعتذر لهم قولهم انى تعبانه.. لا طبعا شكلى هيبقى وحش ..انتهينا خلاص ..انا الراجل ولى القوامه وكلامى هو اللى هيمشى .
     
     الكبسولة بتقول:
     
    الحياه الزوجية حب و مشاركه..وليس حربا .. الحياة الزوجية هدفها سكينه..موده ورحمه..وليست حلبة ملاكمة لاثبات مبدأ البقاء للأقوى.. القوامه تكليف وليس تشريف..راجع مفاهيم دينك مرة أخرى.

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