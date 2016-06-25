محمد فضل الله يكتب: تونس و مصر.. طفولة تغتصب في صمت

إذا كنت طفلا مصريّا أو تونسيّا، قد تقع طفولتك البريئة ضحيّة للاستغلال الجنسيّ، تماما كما حصل مؤخّرا مع ستٍّ و ستّينَ طفلا بينهم واحد و أربعون تونسيّا و ستّة مصريّين. يتبع

إن كنت طفلا فلسطينيّا فاحذر من الخروج برفقة والدك إلى الشّارع، قد تغتصب طفولتك رصاصات جنود الاحتلال حتّى و إن حاول والدك الذّود عنك، فتتحوّل إلى ذكرى تماما مثل محمّد الدّرة.



إن كنت طفلا سوريّا فارجع البصر كرّتين قبل مغادرة إحدى أزقّة حلب، قد يغتصب طيّار أو قنّاص طفولتك برصاصة تعصف بنصف رأسك فترديك قتيلا، تُنْشَرُ صورك على شاشات التلفاز و مواقع التواصل الاجتماعي لسويعات قبل أن تعوّضها صور جثث الأطفال اللاّحقين.

وإذا كنت طفلا عراقيّا ففكّر وقدًر قبل المرور بإحدى الأسواق، قد تغتصب سيّارة مفخّخة طفولتك فتُصَيًركَ أشلاء متناثرة، يلملمها أحد أفراد فرق الإنقاذ و يرفعها في وجه آلات التّصوير لتُعرض، في وسائل الإعلام.

وأمّا إذا كنت طفلا مصريّا أو تونسيّا، فلا تحسبْ أن لن يقدر على طفولتكَ أحد، قد تقع طفولتك البريئة ضحيّة للاستغلال الجنسيّ، تماما كما حصل مؤخّرا مع 66 طفلا بينهم 41 تونسيّا وستّة مصريّين، تراوحت أعمارهم بين 6 سنوات و 17 سنة، 47 طفلا وجدوا أنفسهم فريسة بين يدي كهل يدعى "تيري درنتيير", فرنسيّ يبلغ من العمر 52عاما، كان يتنقّل بين عديد من البلدان من بينها تونس و مصر وسيريلانكا تحت غطاء مهمّاتٍ إنسانيّة، يترصّد فريسته قبل أن يفعل بها ما لم تر، مديرة عمل الفرقة المختصّة التي ألقت القبض على الجاني، مثله قطّ، على حدّ تعبيرها.

47 طفلا كانوا عرضة لانتهاكات السّائح الفرنسيّ الوحشيّة والهمجيّة، كما وصفها المدّعي العام الفرنسي، إن كنت طفلا مصريّا أو تونسيّا فلا حذر .. دهاليز المدينة و مغاراتها، هناك نظر من أتى القُصَّرَ من العالمين بوجه عبوس قمطريرٍ إلى أحد أقرانك، تقدّم نحوه بخطواتٍ بطيئة، مدّ يده مكشّرا عن أنيابه الّتي تقطر لعابا، أمسك به بقوّة كما يمسك جلاّد السجن الحربيّ بسوطه حين يهوي بها على ظهر السّجين، و لم يحتج إلى أكثر من دقائق معدودات ليعلن، في صمت، وفاة طفولة أخرى.

إن كنت طفلا مصريّا أو تونسيّا فمالك من وليّ و لا واقٍ، فمن بين الدّول الثلاث المنكوبة، أي سيريلانكا و مصر و تونس، سارعت فقط سيريلانكا إلى التعاون مع جهات التحقيق، بينما لم تستجب سلطات الدولتين المتبقيتين لمطالب المساعدة القضائيّة في ما يخصّ هذه القضيّة.

لا تَغُرّنَّكَ حكومة جاءت بلا انتخابات ديمقراطية و لا رئيس صعد إلى الحكم بدبّابات حربيّة، فمثلا، وزيرة المرأة التونسيّة رفضت ابداء موقف من القضية و لا اكتفت بإعلانها متابعة الموضوع، و أمّا وزارة العدل التونسية فقد تحدّثت عن تعاون مع الجانب الفرنسيّ لا ينفكّ هذا الأخير ينفيه على لسان المحقّقين.. و لا تغرّنّك كثرة الأحزاب و لا تعدّد وسائل الإعلام و لا أصوات النّخب المثقّفة، هم غثاء كغثاء السيّل، نزع اللّه المهابة من قلوب عدوّهم و جعل في قلوبهم الوهن، سيحرّكون جيوشهم لأجلك فقط إن كان الوزير إخوانيّا.

لم تتصدّر الحادثة عناوين الصّحف الفرنسيّة والعربية ولا نشرات الأخبار التلفزيّة، ستّ و ستوّن طفلا اغتصبوا في صمت فالجاني ليس عربيّا أو ملتحٍ أو خليجيّ.. ستنسى الحادثة و لن يبقى منها سوى تلك الصّور و مقاطع الفيديو التي وجدتها قوّات الشرطة الفرنسيّة بحوزة الجاني، تظهره و قد تمكّن بالقصّر.. يجدر الذّكر بأنّه قد حُكمَ على صاحب الاثني والخمسين عاما بالسّجن لمدّة ستّ عشرة سنة.

أخيرا، إن كنت طفلا عربيّا فستتداعى عليك الأمم من كلّ أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فقر مدقع، فنوم على الرّصيف، فاغتصاب، فحروب، فقذائف، فبراميل متفجّرة، فقنابل حراريّة و فسفوريةّ، و من ثمّ يطلبون منك أن تقف صباحا في ساحات المدارس خلف معلّمك لتحيّي العلم و تردّد "نموت نموت و يحيا الوطن.."

محمد فضل الله الزغلامي

مدون تونسي

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