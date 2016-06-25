كريم درويش يكتب: انتحار الأرجنتين!

ما هو معلوم الآن عن الأرجنتين هو أنها من الدول النامية، ما لا يعلمه أغلب الناس هو أن الأرجنتين في نهاية القرن التاسع عشر كانت من دول العالم الأول. يتبع

ما هو معلوم الآن عن الأرجنتين هو أنها من الدول النامية أو كما يقال من دول العالم الثالث، ما لا يعلمه أغلب الناس هو أن الأرجنتين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت من دول العالم الأول باقتصاد يماثل اقتصادات ألمانيا وهولاندا وكان اقتصادها أقوى من اقتصاد النمسا والسويد، وكان معدل النمو الاقتصادي بها يوازي حوالي 6% سنويا، ومر عليها أعوام كان متوسط دخل الفرد فيها يفوق مثيله في الولايات المتحدة! فكيف انتكست الأرجنتين بهذا الشكل المريع؟

القصة تبدأ بسياسات حكومية في هذه الفترة مكنت مجموعة محدودة من الأشخاص من امتلاك أراضي هائلة المساحة، حتى وصل الأمر في عشرينات القرن العشرين إلى استحواذ خمسين عائلة فقط على 11 مليون فدان من الأراضي الزراعية، وكان دخل أغنى ستة أشخاص أكثر من الدخل الحكومي.

تزامنا مع هذا وصلت الثورة الصناعية إلى الأرجنتين مما ساعد على النمو الاقتصادي وساهم في إيجاد طبقة وسطى واجتذاب الملايين من المهاجرين الأوربيين الحالمين بحياة أفضل.

هذه الفئات الجديدة كانت تضغط لتشارك في العملية السياسية، وبدأت الدولة في الاستجابة لهم، وكانت غالبا ما تكون الاستجابة على حساب القوة السياسية التي كانت يتمتع بها الأغنياء من أصحاب الأراضي. فتآمر الأغنياء مع جنرالات الجيش للانقلاب على الرئيس المنتخب هيبوليتو يرغويين (Hipólito Yrigoyen) في 1930، ولكن سرعان ما أراد جنرالات الجيش أن يستحوذوا على الحكم لأنفسهم، فأقصوا الأغنياء، وبنوا دكتاتورية مبنية على عبادة الرئيس القائد الملهم، وتوالت الانقلابات العسكرية حتى 1983، واستطاع الجنرالات في خلال الـ53 عاما أن يدمروا اقتصاد الأرجنتين وأن يؤسسوا لدولة فاشلة، حتى وصل بها الأمر في أحد السنين إلى أن يكون التضخم حوالي 5,000?!

ولكن لماذا تحدث الانقلابات ولماذا تؤدي إلى فشل الدول؟

هناك مع يعرف في العلوم السياسية بـ "تحالفات الجباية" (rent seeking coalitions)، ويكون عبارة عن فئة في المجتمع تستحوذ على المقدرات الاقتصادية لبلد ما من خلال استخدام سلطة الدولة في فرض الإتاوات والضرائب لصالح هذه الفئة. تهيمن هذه التحالفات على اقتصادات الدول ولا تضيف لها شيئا، بل تمثل عبئا عليها، هذا على العكس من التحالفات القائمة على الزراعة والانتاج والصناعة وغير ذلك من النشاطات التنموية.

نشأت تحالفات جباية في كثير من بلاد العالم بأشكال عدة. قد يتكون هذا التحالف من: الطبقة الأرستقراطية كما حدث في المملكة الفرنسية إبان الثورة الفرنسية، أو القبيلة كما فعلت قبيلة الكُوكُوِي في كينيا بعد الاستقلال، أو الحزب الحاكم كما فعل الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وحزب البعث في العراق، أو دولة محتلة تأتي للاستحواذ على الموارد الطبيعية أو البشرية لدول أخرى كما فعلت بريطانيا وفرنسا وغيرها، أو تحالف من رجال الأعمال كما يتشكل الآن في الولايات المتحدة.

ولعل أشهر صور تحالفات الجباية في العصر الحديث هي دول العسكر، دول العسكر تتصرف بصورة شبه متطابقة لتحالفات الجباية الأخرى. الذي يجمع بين أعضاء التحالف العسكري هو في الأساس الانتماء للمؤسسة العسكرية، وقد تكون هناك انتماءات أخرى قبلية (كما في اليمن) أو طائفية (كما في سوريا) إلخ.

تأتي دولة العسكرة إلى السلطة بعدة طرق مثل الحصول التدريجي على الاستقلالية داخل الدولة (كما حدث في اليابان قبل الحرب العالمية الثانية)، أو من خلال انقلاب عسكري في أوقات حدوث كوارث كبرى في المجتمع مثل المجاعات (كما حدث عند انهيار دولة الهَنّ في الصين في 220 م)، أو عند احتدام الصراع السياسي (كما حدث في تايلاند في 2014) أو عند تدهور الاقتصاد (كما حدث في الأرجنتين مع بداية الكساد الأعظم في 1930). في مثل هذه الظروف يصور التحالف العسكري نفسه على أنه المخلص من الكوارث الحاصلة، أو قد تأتي الانقلابات دون سابق إنذار. في الغالبية الساحقة من الانقلابات يكون هدف الانقلاب هو تأسيس المؤسسة العسكرية كتحالف للجباية.

لو أصبح تحالف جباية هو الغالب في بلد ما، بغض النظر عن شكله، فإن هذا البلد بلا شك سيحدث فيها الآتي:

1) بروز طبقة صغيرة مستفيدة من النظام تستحوذ على نسبة كبيرة من المقدرات الاقتصادية.

2) زيادة الفقر عند عموم الشعب.

3) الانحدار المستمر في كفاءة مؤسسات الدولة التي أصبحت مسخرة لخدمة التحالف.

4) وصول الدولة إلى دولة فاشلة مما يعرضها للزوال من خلال ثورة شعبية أو احتلال خارجي أو تفكك الدولة تماما.

قال تعالى في سورة الإسراء: "وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا".

كريم درويش

مدون مصري

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