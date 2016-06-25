بلال فتيان يكتب:30 يونيو … انقلاب أم مقلب؟

ربما يكون كل هذا مقلب من نوعية برامج المقالب الطويلة وفي نهايته ينتزع عبد الفتاح السيسي وجه الوهمي الذي يرتديه لنري وجه رامز جلال. يتبع

بلال فتيان- مدون مصري

عرفت مصر برامج المقالب منذ التسعينيات حيث بدأت بشكل بسيط وفي إطار سريع بشوارع المحروسة، مثل سلسلة برامج الكاميرا الخفية.

كانت كل حلقة تحتوي على فقرات عديدة لمقالب سريعة تتم مع المصريين البسطاء بتلقائية ودون أعداد كبيرة، ثم تطور الأمر بإحضار النجوم لاستديوهات خاصة وبإعداد مسبق للحديث عن حياة النجم وما شابه ويحدث المقلب أثناء الحوار.

ومؤخرا، وصلت صناعة المقالب لقمة التطور في مصر فبعدما كانت تتم في الشوارع المصرية وببساطة ودون تكلفة كبيرة؛ أضحت برامج المقالب المصرية تتم خارج الوطن لزيادة الحبكة مع تنظيم مهرجانات وهمية والاستعانة بمعدات ضخمة وصلت لحد استخدام الطائرات.

ربما ما يحدث في مصرنا منذ 30 يونيو/حزيران 2013 مقلب ليس انقلاب كما يصفه المعارضون لحكم العسكر، وليس ثورة بالطبع كما يدعي مؤيدو العسكر، ربما تكون هذه هي المرحلة المتطورة من صناعة المقالب فيمتد المقلب لسنوات طويلة ويتحكم في مصير شعوب وبلدان.

بنظرة سريعة سنجد أن الجميع شرب المقلب بسذاجة أوصلتنا لهذا الوضع المذري على كل الأصعدة باستثناء مستوانا في برامج المقالب التي أصبحت جزءا من حياة المصريين ولا تجد أسرة لا تتابعها وتنتظرها بشغف كبير إلا القليل الذين يعانون من مقالب من نوع أخري مثل برنامج "الحبسة الخفية"، وبرنامج " إعدام مع ناجي شحاتة"، وغيرها من برامج المقالب المرعبة والمبكية.

الإخوان المسلمون ومعهم مؤسسة الرئاسة أول من انخدع بالمقلب فلم يلاحظوا الكاميرات الصغيرة التي زرعت بموقع المقلب لتصويره من كافة الزوايا، فقد نظروا لثلاثين يونيو على أنه يوم مثل غيره سرعان ما يمضي دون غبار.

ساعدهم في ذلك الحشود الضخمة من مؤيديهم وثقتهم في المؤسسة العسكرية وحفاظها على إرادة المصريين، لكنهم صدموا بتتابع وتسارع الأحداث الذي أفضت لإسقاط حكمهم الجديد، وأرجعتهم سنوات عديدة للخلف ربما تجاوزت في رجوعها وضعهم في عهدي مبارك والسادات واستقرت على حالهم في عهد عبد الناصر.

مركب جبهة الإنقاذ وما يحمله من رؤوس كبيرة أمثال البرادعي وصباحي وأحزاب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي وغيرهم من الذين لم يستطيعوا الحصول على ثقة المصريين في صندوق الاقتراع، فاتجهوا للصندوق العسكري ذو المدافع حتى يصلوا لسدة الحكم، لكن الصندوق العسكري استخدمهم كغطاء مدني وسرعان ما أطاح بهم بعد انتهاء صلاحيتهم وحاجته لهم.

حزب النور صاحب القوة السياسية بمصر بعد الإخوان بحكم أصوات المصريين وبمقاعد برلمان 2011 لم يقنعوا بكل هذا وأعلنوا معارضتهم للحكم وادعوا سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة بمنهج "الأخونة"، ربما اعتقدوا أنهم سيحتلون المرتبة الأولى بعد إسقاط الإخوان.

حال حزب النور لم يكن أفضل من "جبهة الإنقاذ" كثيرا، حيث تم التخلص منهم بشكل كبير بعد سيطرة العسكر على البلاد ولم يصبح لهم ذكرى سوى بضع نواب بمجلس النواب الحالي.

الحركات الشبابية لم تستطع أن تتحمل ديكتاتورية الإخوان كما زعموا، وانضموا لـ"جبهة الإنقاذ" على أمل حكم الثورة لمصر والتنعم بالديمقراطية والحرية المفقودة بعد إسقاط مرسي.

وعندما حكم الصندوق العسكري وجدوا أنفسهم في صناديق أكبر قليلا تسمي زنازين بصحبة هؤلاء الذين سعوا لإسقاطهم والإتيان بالحرية الغائبة كما تخيلوا.

الجميع تعرض للخداع و"شرب المقلب" بسذاجة متناهية، وإن اختلفت درجة السذاجة، إذ تجاوزها البعض لمرحلة الخيانة.

لكن ربما يكون المقلب من نوعية برامج المقالب الطويلة وفي نهايته ينتزع عبد الفتاح السيسي وجه الوهمي الذي يرتديه لنري وجه رامز جلال!

بلال فتيان

مدون مصري

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