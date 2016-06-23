محمد الأخرسي يكتب: نحنُ أهل البيت..!!

كانت حياتهُم بعاداتها وتقاليدها تسير طبيعيًا كباقي المخلوقات وكأنّ على كثيرٌ من هذه "المخلوقات" أن تحيا حياة المخلوقات في وطنها وموطنها. يتبع

مِثل كُل خَلقِ الله، مِثل كُل إنسان على ظهر البسيطة، هو يعيش في وطنه.. ينام في بيته.. يستمتع بحياته كباقي البشر.. يمارس أعماله الحياتية العادية.. يرقُد في فراشه.. يُطهي طعامه في مطبخه .. يتناول وجباته على سُفرته.. يروي ظمأه من ماء ثلاجته البارد.. يحتسي الشاي أو القهوة وقتما يُريد .. يتزاور مع أحبائه وأقربائه؛ يجلس في شِباك منزله… يستمتع بهواء ربه.. يحلم بُمستقبل أولاده .. بتحسين و نموّ أعماله.. يوصل صِغاره للمدارس وكِباره للجامعات.. يحلق ذقنه بشفرته الخاصّة.. أمام مرآته المُعتادة في بيته.. في أوقات الحَرّ يفتح نوافذه ويُدير مراوحُه لتلطيف جوّ بيته.. في أوقات البرد يُشعل النار أو المدفئة لتدفئة بيته.. في المساء يُغلق الأبواب والنوافذ ويخُلد إلى النوم في بيته.. يذهب إلى صلاته في أقرب مسجد من بيته.. يستضيف أقرباءه وجيرانه وأصدقاء أولاده في بيته.. يُذاكر لأبنائه.. يُفكر فيما يفعل غدًا أو في الغَدِ القريب في زرعته أو صنعته.. يمرض في بيته.. يأخذ دواءه وعلاجه في بيته.. يقضي أوقات الأفراح والأتراح في بيته.. يصوم ويُفطِر في بيته.. يرفع المياه لخزان بيته.. يُحضِر "جَرةِ" الغاز لمطبخ بيته.. وكُلمّا تيسّر يشتري جديداً لبيته… يكتب في بطاقته الشخصية عنوان بيته.. يخرج أو يُسافر ثُمَّ يعود إلى بيته… بيته الذي يَستُره.. بيته الذي يشعُر فيه بالأمن و الأمان عندما يُغلِق بابه ويشعُر بالطمأنينة عندما يفتحه.. رُبمّا يموت في بيته.. ويُدفن بالقُرب من بيته..

هذا هو البيت العادي، البيت الذي يحلُم به أيُّ إنسان يجوع و يشبع يكدّ ويَعرق حتى يؤسِس هذا البيت.. لأنه رمز الدفء والأمن والراحة والأمل والاستقرار والسكينة والسعادة والمسئولية، والرجولة فالرجُل الحقّ هو من يستطيع أن "يفتح بيت".. كُل هذه المعانِي وغيرها الكثير ليست حِكرًا على الإنسان فقط بل يفعلها ويحسها الطير أيضًا وسُبحان الخالق العظيم.

فالبيت هو الوطن والموطن وكُل ما سبق كان عاديا إلى ما قبل عامين تقريبًا من الآن تَبدد كُل شيء لُحمةً وسُدىَ فنحن نَقُصُ عليك القَصَص بِلسان حال أهل سيناء خاصةً أهل "الشيخ زويد ورفح".. كانت حياتهُم بعاداتها وأنماطها وتقاليدها تسير طبيعيًا كباقي المخلوقات وكأنّ على كثيرٍ هذه "المخلوقات" أن تحيا حياة المخلوقات في وطنها وموطنها.. لم يشفع لهم دورهم البطولي في حروب خاضها الوطن.. باعتراف العدوّ قبل "الوطن"! آهٍ عليكم يا مخلوقات رفح والشيخ.. تلحقُها آهٍ لكم ..

آهٍ عليكم لأنكم تُعاملون مُجرد "مخلوقات" لا تحيا إلاّ كما يُراد لها.. ليس لها حقّ الاتصال بالعالم الخارجي أو حتى التَنَفُس.. فقد منعوها من حقَّ الشهيق حتى يختَنِقوا أو حقَّ الزفير حتى ينفجروا.. وآهٍ لكم لأني لا أستطيع عمل شيء لكم سوى عرض إحساسي بكم.. سامحوني أيتها المخلوقات المصرية.. فهؤلاء يُصّرون على أن يضعوا أنفسهم في مقارنة مع المُحتّل الصهيوني وبالطبّع معروف سير المقارنة في أيّ اتجاه؟!

ويا الألم والحسرة يحدث هذا من بني جلدتنا ظنوا أنهم الواقي الذُخري كَيّ يحمل الأوطان وليس الواقي الذكري كَيّ لا تَحَمّل الأوطان.. هُم بعض الأهل والجيران والأبناء احتسبناهم ليذودوا عن الوطن والأوطان. حُلمُنا فيهم اتضح أنه كابوس بأيديهم.. أشياء مُفترسة كُلها أنياب ومخالب تشرب الدم.. تُمزق اللحم.. تُحطم العظم.. وبعد ذلك الهَّم يبدأ الطرد والهدم.. هجرة قسرية تهجير حصري.. هدم الدور.. مقتل الأخضر وعشق البور.. ليست كُل ما تستعرض على الأعزل صقور.. وليست كُل رموز الإعلام نسور.. يا أهلنا في الفلاةِ والبطون هُزّتِ الجبال.. وعزّت النِحال.."فلم يفعلها بني صهيون" هكذا عَبرّتُم عن هول ما رأيتموه وغَول ما لقيتموه.. قُلتها لكُلِ الدُنيا وأنتم تُلملِمون ما تبقّى من متاعٍ تحمِلونها على عربات بضاعة.. عجوزٌ حَفر الزمن بإزميله القاسي خطوطَ وأخاديد تُعبرِّ عن ألم عتيد و مُرٌ صديد.. تُقسِمُ بالمنُتقم الجبّار وتقول:" والله اليهود ما سووا فينا اللي سواه المصريين" صَدقتِ والله يا جدتي.. صَرختِ وسمعت الدُنيا الصِراخ ولكن أين المُعتصم وسط "الرِعاع"؟؟!

أين البيت؟؟ فجّروا البيت.. تتارٌ وهكسوس خيبر وبَسوس.. شردوهم في البلاد غير مأسوفٌ عليهم.. جَرّفوا أرضهم.. حَرّقوا عليهم.. غارات على بيوت المساكين العُزّل.. قتلوا الأهل والولدان.. شردّوا الناس.. سممّوا الطير.. قنصوا الحيوان.. هَجَروا المكان.. تركوه للبومِ والغِربان.. وتبعثر الناس في كُل المحافظات القريبة لا يملكون ما يَسُد رمقهم أو يستُر نسائهم.. خرجوا بوفاضٍ خاو.. تشتتّوا على جُرفٍ هاوٍ.. قالوا هُناك تعويض لهم لم يحدث ولم يحدث هم قالوا.. ومن يعوضني عن بيتي.. عن أمني و سِترَ أهلي.. عن ملبسي ومطعمي ومشربي.. عن الأساس والأثاث.. عن راحتي في بيتي.. عن نومي ملء الجفون.. عن الضعن والبنون.. عن حياتي وذكرياتي.. عن منشأي ومولدي.. عن ضحكتي ودمعتي.. من يعوضني عن شجر الخوخ والزيتون.. اقتلعوهم وهم لله يُسبّحون.. عن مصدر رزقي وثمن رغيفي.. عن غُرفتي وسريري.. عن احتساء قهوتي..عن لُقمتي وسط أولادي.. عن كُل مناسباتي.. عن ماء صنبوري.. عن مروحتي ومدفئتي.. عن نخلتي و شُرفتي.. عن أركان الذكريات في بيتي.. عن ملابسي المرصوصة في دولابي.. عن حُريّتي.. عن شهيقي وزفيري.. عن غنمي وبعيري.. عن أيامي.. عن أحلامي.. عن فرحي وآلامي..

هذا هو لِسان حال من اُخرِجوا من ديارهم وجُرِفت أرضهم ومات لهم آباء وأخوة وأبناء وأمهات وأزواج وزوجات.. ولم يكتفوا بذلك بل تتبّعوهم ولاحقوهم في البلاد.. لم يُمكنوهم من استئجار أو شراء مكان للمأوى.. أو الالتحاق بأيّ عمل ومن يُمكنهم من ذلك يهددونه بالثبور وعظائم الأمور!!

ورغبةً في عمل أي شيء لهم بحثنا عنهم وبعد جهد جهيد وصبرٍ عنيد أقنعناهم بالبوح عن بعض ما يُعانونه وخوفًا من زيادة الحصار عليهم وتجنُبًا من ملاحقتهم والتنكيل بهم حكوا لنا وبإيجاز لا يخلو من الحذر الشديد عن بعض ما حدث لهم ومعهم فمنهم عندما تذكّر أجهش ببُكاءٍ مسموم ومنهم من بكى بِلا دموع ومنهم من أخذ يدعو على الظالمين الأعداء الجُدُد ويسألون الله أن يُخلصهم ويعودوا لديارهم ولو حَبواٌ.

لن أنسى كلمات تِلك العجوزٌ وهي تقول: "دمّروا مجموعة منازل في وقتٍ واحد ولم يُمهلوا أحد بأن يأخذ كُل حاجيّاته، ولكن لملمنا بعضها على عجل لدرجة أنه ما خرجنا به من منزل ثلاث طوابق بالكاد وُضِع في سيارة رُبع نقل واحدة".

تلك بعض من المُعاناة التي يلقاها مُهجرين من مصر هُجِروا من أرضهم في مصر!!

فِلمن يلجأوا؟؟ و من يسمع لهم أو ينصفهم؟؟ وهُناك حالة تعتيم إعلامي وحصار أمني داخل سيناء وخارجها.. اقتلعوهم من أحضان دورهم كطبيب "بيطري" يقتلع ضرسًا سليمًا مُعافًا تمامًا في ريعانه من جذوره وبدون تخدير.

يا كُل البشر تعاطفوا معهم.. ساعدوهم.. ادعوا لهم.. وهم مخلوقات قبل أن يصبحوا مخنوقات!!

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