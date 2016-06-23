عبد الرحمن شكري يكتب: كداب يا خيشة

هكذا تتعامل حكومات الانقلابات مع الشعوب وقدراتها ومصالحها وطعامها وهمومها؛ إذ تهيئ الفرصة للصوص والمفسدين وتعاقب الجادين المنتجين. يتبع

لعل العنوان الصادم الذي صدرت به الأهرام المصرية صفحتها الأولى، والأهرام الزراعي عنوانها الرئيسي فى 9 فبراير/شباط الماضي: "القمح في ذمة الله"، "وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول فى مصر".. كان مقدمة لسلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات التي لا تخطئ العين مدلولاتها إذ الهدف هو استبدال الزراعة بالاستيراد.

فبدلا من أن تزرع في أرضك وبيد أبنائك غذاء مواطنيك قمحا طيبا نقيا بمواصفات عالية، استورد لهم قمحا من نفايات القوم, فهذا يحقق لحكومة الانقلاب تنفيذ مطالب داعمي الانقلاب بالخلاص من قضية الدعم وفتح الأسواق أمام ما عندهم من منتجات بغض النظر عن أثارها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على المدى البعيد وهي: ستقضي على مزاياك التاريخية وستضعف أمنك القومي بفقدك أهم المحاصيل .. ستفقر فلاحينك ومواطنيك وتدفعهم إلى زراعة مالا قيمة له ولا فائدة منه وستلفحك يوما رياح الطبيعة وتغيراتها فلا تجد ما تأكله.

كل الإجراءات التي تمت، في الحقيقة، ضد مصالح الفلاحين وليست معهم من التخويف من الزراعة إلى الشراء بالسعر الدولي، ومن الدعم إلى الاستلام بسعر العام الماضي مع وضع عراقيل الحيازة وإلغاء الشون الترابية، وتعذيب الفلاحين بالسفر بقمحهم لعشرات الكيلومترات، إذ يجب أن ينقل كل فلاح بسيارة خاصة مهما كان المحصول صغيرا ولا يشترك مع غيره فى سيارة واحدة فضلا عن تأخير تسليم الأثمان لفترات طويلة والرشاوي للجان الفرز وذلك كله لمساحة زراعية تقل عن العام الماضي بمساحة خمسمائة ألف فدان وفق مذكرة سرية من وزارة الزراعة إلى رئاسة الجمهورية وبها صورة خطاب يكشف عن المساحة الحقيقية التي زرعت العام الماضي (2014/ 2015) وهي مليونين و912 ألف فدان، فضلا عما يقارب 400 ألف فدان اجتاحتها السيول الشديدة الشتاء الماضي في عدة محافظات. فالمساحة لا تزيد بحال عن 2.5 مليون فدان، كما أن المحصول مرت به ظروف جوية صعبة هذا العام فلا يزيد عن 14 أردبا ومن ألسنة الفلاحين أنفسهم.

وإذا بالأهرام يخرج علينا فى 15 يونيو/حزيران الحالي باستلام الحكومة 5.2 مليون طن قمح، وهو أمر غير مسبوق في مصر، إذ إن المساحة المعتاد زراعتها فى مصرهى 3.2 مليون فدان تنتج ما يقرب من 9 ملايين أردب لا يسلم الفلاحين منها إلا 35% ويبقي الباقي لطعامه.

وبالنظر لظروف هذا العام وما أبدته الحكومة من نوايا رفع الدعم والاستلام بالسعر الدولي للقمح والاجراءات الغريبة والعوائق الكثيرة من بداية الموسم ولذا فإن الفلاحين لم يصلوا فى تسليمهم لأكثر من 3 ملايين طن هذا العام.

وجاء قرار فتح الباب أمام استيراد القمح قبل دخول المحصول وأثنائه بغية إغراق السوق ومزاحمة القمح المصري وإضعافه وإرهاق الفلاحين المصريين وإبعادهم عن زراعته مرة أخرى لصالح المستورد.

وتم استلام أكثر من مليوني طن قمح رديء مستورد ملوث على أنه قمح مصري جديد بدرجة جودة (جيد23)، أو (جيد24) درجة، وذلك من قبل لجان الفرز الفاسدة والتى يشرف عليها وزير التموين والذي صرح للمصري اليوم بأن هناك 7 أشخاص يسيطرون تماما على واردات مصر من القمح، وأنهم يديرون دوائر فساد داخل الوزارة وخارجها وأنهم حققوا أرباحا طائلة وأثروا ثراءً فاحشا وأصبحوا، بحسب تصريح الوزير "مالتي مليادير".

فهناك أكثر من 2 مليون طن قمح ردئ عفن وملوث دفعت الحكومة فيها 6 مليارات جنيه من مال الشعب كان الفقراء المثقلون بالأعباء فى أمس الحاجة إليها.

والوزير يعلم أن في وزارته لجانا وقيادات فاسدة تتستر وتمرر بجرأة فاجرة هذا المال إلى جيوب لصوص الشعب، ولم يتخذ ما يلزمه به منصبه من منع هذه الجريمة والعقاب عليها، ذلك في مقابل عشرات القرارات التي اتخذت لإرهاق الفلاحين وتضييق الخناق عليهم حتى لا يحصلوا على أبسط حقوق المنتج الشريف.

لا شك أن 6 مليارات جنيه لقمح ملوث سيضر بصحة الشعب المصري، ويكلف ميزانية الدولة أضعاف هذا الرقم فى المستشفيات والعلاج وحرمان من طاقة عمل وإنتاج وتحويلها إلى ركام بشري.

6 مليارات جنيه ما أحوج الناس إليها وخصوصا الفلاحين الذين تعبوا وعرقوا عاما كاملا.

هكذا تتعامل حكومات الانقلابات مع الشعوب وقدراتها ومصالحها وطعامها وهمومها. تهيئ الفرصة للصوص والمفسدين وتعاقب الجادين المنتجين..

بهذه المناسبة نهدى حكومة الانقلاب الأغنية الشعبية الأكثر رواجا "كداب يا خيشة".

عبد الرحمن شكرى

نقيب الفلاحين المصريين السابق

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