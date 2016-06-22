ماهر عدنان قنديل : بريطانيا وجدلية الخروج من الاتحاد الأوربي

مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، تحمل في طياتها عدة وجهات نظر، وهي صحيحة في مجملها عند الجانبين: الداعي للخروج والمؤيد للبقاء..يتبع
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مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، تحمل في طياتها وجهات نظر عدة ، وهي صحيحة في مجملها عند الجانبين: الداعي للخروج والمؤيد للبقاء.
فالمعروف عن بريطانيا أنها ليست على توافق سياسي تام مع دول الجنوب الأوربي المتوسطية، والتي تُعتبر المستفيد الأول من فكرة الإتحاد الأوربي، أمنيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، ونذكر هنا بالأخص فرنسا، التي تعتبر المُسير الفعلي للاتحاد الأوربي، والدور الذي تلعبه داخله قد يفوق أحيانًا حتى دور المانيا المُنكسرة عسكريًا، وسياسيًا، منذ خسارتها الحرب العالمية الثانية، وهذا الدور الفرنسي يبدو مزعجًا للعقل البريطاني الذي لا يُريد أن يعود إلى احد أهم العوامل التي تسببت في إشعال شرارة حرب "المائة عام" (1337-1453)، والتي قامت بسبب مطالب بريطانية بوجوب التخلص من التبعية السياسية، والاقتصادية لفرنسا.
كما أن فكرة تأسيس الإتحاد الأوربي، تعود للفرنسي "جان موني"، والذي وضع أساساتها على أرض الواقع هو الفرنسي "روبرت شومان"، ولا تعود فِكرتها ل"وينستون تشرشل" كما يتم تداوله عادةٌ، فتشرشل هو مؤسس "مجلس أوربا" والذي لا يندرج ضمن برامج الاتحاد الأوربي، بل يعتبر تجمعا أوربيا للدفاع عن الحقوق الإنسانية، والمسائل القانونية، وليس له علاقة بالشؤون الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، كما هو الحال بالنسبة الاتحاد الأوربي، وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي "شارل ديغول" الرافضة لانضمام بريطانيا للاتحاد الأوربي لتزيد العلاقات بين بريطانيا وفرنسا وأوربا توترًا، ما جعل جزءًا كبيرًا من الساسة البريطانيين لا يؤيدون منذ البداية فكرة التوحد مع أوربا، وهذه الرؤية القديمة في التوجه نراها مستمرة اليوم عند عدد كبير من السياسيين البريطانيين، كرئيس بلدية لندن السابق" بوريس جونسون",
في حين، صرح السفير الروسي في بريطانيا "الكسندر ياكوفينكو"، بتاريخ 16 يونيو/حزيران الحالي، بأن روسيا مستعدة لتقبلِ أي نتيجة لاستفتاء البريكسيت مهما كانت. ويبدو أن المستفيد (الحكومي والرسمي) الوحيد (على الأقل المُعلن) من خروج بريطانيا إلى غاية الآن، هي دولة سويسرا ومصارفها، التي ستستفيد من تدفق الأموال الأوربية كما صرح (بدون حيادية هذه المرة) رئيس جمعية المصارف الخاصة السويسرية "غريغوار بوردييه" بتاريخ 10 يونيو/حزيران الحالي. ويتوافق في ذلك (في الجانب غير الرسمي) مع أفكار مؤسس منظمة كشف الفساد "ويكيليكس" "جوليان أسانج"، الذي يؤيد بقوة فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسات أوربا القانونية التي عرقلت استقلالية العدالة البريطانية، مما تسبب بالمطالبة بمحاكمته، وبقائه محتجزًا داخل سفارة الإكوادور بلندن.
وسيزداد الاستفتاء تعقيدًا الآن مع الصدمة التي أَطلقَ عليها ديفيد كاميرون "المأسّاة"، بعد مقتل الناشطة العمالية والنائبة في البرلمان "جو كوكس" والتي يبدو أنها ذهبت ضحية لأفكارها المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وزادت الشرطة البريطانية الطين بلة، في الطريقة التي تعاملت بها مع القضية من خلال رفضها مناقشة الدوافع المحتملة وراء الحادثة رغم التأكيدات عن وجود إرتباط (أو على الأقل تعاطف)
ويبدو أن أسبوع بريطانيا والعالم قبل هذا الاستفتاء التاريخي الذي سيُنظم يوم غد الخميس 23 يونيو/حزيران المُقبل هو ساخن بالفعل ، وإن لم يتأكد بعد وبصورة رسمية إجراؤه إلى غاية اللحظة، وذلك بسبب بعض الأصوات الضاغطة والمُطالِبة بتأجيله إلى تاريخ آخر بعد مقتل النائبة "جو كوكس". ويبدو أن نتائج هذا الاستفتاء سيكون مفتوحًا على كل الاحتمالات؟
ماهر عدنان قنديل
مدون جزائري
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