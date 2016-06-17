رحمة الراوي تكتب: جزيرة "اللندي".. كيف يستحق الإنسان الحرية؟

ما الذي تعرفه عن "هايتي" في القرنين الخامس والسادس عشر؟ هل تعرف "هايتي" أصلا؟ لا بأس، فمن الممكن أنك لا تعرفها، مثلما ما حدث معي.. يتبع.

ما الذي تعرفه عن "هايتي" في القرنين الخامس والسادس عشر؟ هل تعرف "هايتي" أصلا؟ لا بأس، فمن الممكن أنك لا تعرفها، مثلما ما حدث معي، فهايتي لم يكن اسمها كذلك، بل كانت مستعمرة فرنسية يطلق عليها اسم "سان دومانغ".

البداية

تحكي "إيزابيل اللندي" في روايتها "الجزيرة تحت البحر" قصة "هايتي" إحدى جزر الأنتيل الواقعة في البحر الكاريبي، التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني ثم الفرنسي. والتي تعتبر أقدم جمهورية سوداء في العالم، وثانية الدول التي ثارت من أجل استقلالها وحريتها ونالتها في نصف الكرة الغربي.

تبدأ القصة بقدوم "تولوز فالموران" من باريس، الشاب الممتلئ بالرؤى الجديدة للعالم وللإنسان، يأتي متذمّراً إلى الجزيرة الحارة ليرعى أملاك والده المريض ثم البقاء في الجزيرة اضطراراً بعد وفاته.

أرض الجزيرة صالحة لزراعة قصب السكر، لكن من سيزرع القصب؟ الإسبان أم الفرنسيون؟ كانت هناك أفريقيا دائما، من أفريقيا كانوا يقودون العبيد في سفن عملاقة عبر بحار خطيرة يموت معظمهم فيها، إما جوعا وعطشا أو تحت التعذيب أو انتحاراً برمي أنفسهم في البحر لتخليص أنفسهم من المصير المشؤوم الذي يقودهم إليه هؤلاء البيض المجهولين.

في الجزيرة الكثير من العوائل الفرنسية الغنية التي شكّلت لها مجتمعاً وحياة خاصة بها، فقد كانت عاصمة المستعمرة "لوكاب" تسمى بـباريس الأنتيل، وفيها مارسوا حياة الترف وجمع الأموال ونقلها إلى فرنسا.

من هذه الجزيرة، ومن مزرعته "سان لازار" يبدأ "فالموران" بإدارة شؤون المزرعة والعبيد السود، وفي هذا الوقت، يقوم بالبحث عن رئيس للعمال يوليه المهام القاسية التي عليه القيام بها تجاه عبيد المزرعة الذين يجب أن لا يتوقفوا عن العمل أبدا، وإلا فالسياط بانتظارهم، أما من يهرب منهم إلى الجبال، هناك حيث يختبئ آلاف العبيد الهاربين، فتتم ملاحقته وإعادته وتعذيبه ليكون عبرة للآخرين: لستم بشرا لتكونوا أحرارا. فالموران الذي كان يرغب بالعودة سريعاً إلى باريس، يجبره الاعتناء بالمزرعة والحفاظ عليها والأحداث المتسارعة فيها على البقاء، من دون رؤية باريس إلا بعد مرور عقود من الزمن.

زاريتيه

يلتقي مصير "فالموران" السيد الأبيض، بجارية صغيرة سوداء هي "زاريتيه" أو "تيتي"، يقوم بشرائها لترعى شؤون زوجته الجديدة التي أحضرها معه من كوبا "تيتي" الصغيرة والنحيلة، تدخل بيت المزرعة، لتبدأ منه حياتها وطريقها للوصول إلى حريتها وما حلمت به طويلا.

بعد وقت من الزمن تصاب زوجة السيد الأبيض بالجنون، فتقوم تيتي بالاعتناء بها وبطفلها الوحيد "موريس" الذي ستحبه وترعاه كما لو أنها أمه، تكون تيتي خادمة مخلصة، فهي أفضل حالا من غيرها من العبيد العاملين تحت الشمس وسياط السيد والموت والجوع، تصارع "تيتي" الكثير من المشاعر المؤلمة والإهانة والحزن، وتفكّر طويلا في الهرب، حتى انها كانت تسأل الأمة المداوية "تانت روز" دائما، عن سبب عدم هروبها، فتجيبها روز: لا فائدة ترجى من أن أكون حرة ويبقى الآخرون عبيدا".

تظل هذه العبارة في رأس الجارية الشابة، في طريقها الشائك والطويل، حتى حين تقوم ثورة السود، تؤثر "زاريتيه" البقاء مع سيدها وعدم الالتحاق بحبيبها، للحفاظ على طفلتها التي أنجبتها من السيد الأبيض، وللاعتناء بموريس ابنه، لكنها وفي غمار جنون الحرق والقتل ذلك، إبان بدايات الثورة، تطلب من سيدها أن يوقع لها على ورقة حريتها، لها ولابنتها الصغيرة، فهي حتى وإن بقيت مع سيدها لكنها تريد نيل حريتها دائما.

في روايتها هذه، تحدّثنا "اللندي" عن العنصرية في مجتمع تهمّه أبسط الاختلافات في درجات ألوان البشرة، فاللون الأبيض له درجات عديدة، وقد لا يعني امتلاكك لبشرة بيضاء أنك أبيض عريق

تدرّجات الألوان

في روايتها هذه، تحدّثنا "اللندي" عن العنصرية في مجتمع تهمّه أبسط الاختلافات في درجات ألوان البشرة، فاللون الأبيض له درجات عديدة، وقد لا يعني امتلاكك لبشرة بيضاء أنك أبيض عريق، إنما مجرد "خلاسي" كان حظّه جيداً عندما غلب اللون الأبيض لأحد والديه على اللون الأسود. تدرجات الألوان هذه هي التي تقرر مصير الإنسان وحياته، هل قلت الإنسان؟ تبدو كلمة ساذجة، فالسود ليسوا بشرا حتما، هذا ما كان يقوله فالموران ويؤمن به في نقاشاته العديدة التي كان يخوضها مع الدكتور "بارمونتيه".

تقع الرواية في 486 صفحة، مليئة بالأحداث والتفاصيل والقصص والتنقلات السريعة، مجتمع فيه مئات الطبقات، ولكل طبقة مجتمع خاص بها ولغة خاصة ودين تلجأ من خلاله إلى آلهتها.

ومن "سان دومانغ" التي تتحول بعد استقلالها إلى "هايتي" تنطلق ثورة العبيد السود القادمين من الجبال، فينزلون ليحرقوا مزارع البيض، ومن هذه النقطة تبدأ الرواية بالانتقال من سان دومانغ إلى كوبا، المجاورة للجزيرة، حيث يرحل البيض مع أموالهم وخدمهم إليها هروباً من الموت على يد العبيد.

ومن كوبا، تذهب القوارب إلى "لويزيانا" التي كانت ما تزال مستعمرة فرنسية، قبل أن تضمّها أمريكا لولاياتها العديدة، هناك حيث تبدأ حياة أخرى، تواصل فيها "زاريتيه" حياتها ونضالها الصامت لنيل حريتها، والتخلّص من "فالموران" وزوجته الجديدة.

تستمر أحداث الرواية، بوتيرة مشوّقة، فتيتي هي بطريقة أو بأخرى "هايتي" نفسها، المستعمرة التي ظلت تحت سياط البيض حتى ثارت ونالت استقلالها وحريتها. وبصوتها الذي يتكرر كثيراً في الرواية، تروي "إيزابيل اللندي" الحكاية، تتحرّر تيتي من فالموران أخيراً، وتتخلّص من ذل الصمت. ورغم استمرار صعوبات الحياة معها ومواجهتها للكثير من القصص المؤلمة وتعقيدات اللون التي تلاحقها في مجتمع جديد قد لا يختلف كثيراً عن مجتمع "سان دومانغ" العنصري المهين للسود ولتدرجات ألوانهم، إلا أنها تفضّل صعوبات الحياة كحرّة، على أن تعيشها عبدة.

وبهذه الطريقة تصل الرواية لنهايتها، "زاريتيه" التي كانت جارية صغيرة ونحيلة ترقص لتشعر بأنها حرة، تواصل رقصها، بعد أن كبرت وصار لها العديد من الأبناء والأحفاد الأحرار، تواصل الرقص لتؤكّد لهذه الحياة استحقاقها بأن تكون حرّة.

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