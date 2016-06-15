يحيي عقيل يكتب: لـ10 رمضان معنى خاص في سيناء

ثلاث أعوام أظنهاالأقسى والأصعب في تاريخ سيناءوأهلها حتي قالت السيدة العجوز مخاطبة السيسي:"إذا كان السيسي قرر أن يبيع الأرض فليبعها بمن عليها"قاصدة الناس"ولاداعي لأن تقتلنا.يتبع

للعاشر من رمضان يوم الانتصار، يوم الاحتفالات، يوم الإجازة اليوم الذي له معنى خاص في سيناء.

وفي عام 1973 إذ استفاق الأهالي وقبل انقضاء اليوم بصوت الراديو يعلن ضرب خط بارليف وعبور المانع المائي وإذا بالأمل يتجدد في نفوس أهالي سيناء بانقشاع بقية الاستعمار والاحتلال.

والعودة إلى أحضان الوطن الأم مصر بما يحمل ذلك من بشرى لقاء الأهل الذين هاجروا من سيناء مع الاحتلال وانقطعت الصلات بهم فلا خبر يأتي أو يروح ست سنوات من القطيعة، وأمل في يسر الذهاب والعودة إلي مصر الأم والاستفادة من خيراتها وفتح أبواب التعليم أمام الأبناء الذين حرموا منها.. بدأ يفتح من جديد0

العاشر من رمضان يوم استرداد الكرامة والشعور بالعزة والقدرة علي الرد والنيل من الأعداء يوم جعلنا نشعر إننا قادرون علي أن نقول إننا موجودون وقادرون علي الدفاع عن أنفسنا والزود عن حياضنا.

العاشر من رمضان 2016 يأتي هذا العام وصدقي صبحي يعلن أمام جنوده والعالم أنه تم تغيير عقيدة جيش العاشر من رمضان من حرب الأعداء اليهود وحراسة الحدود إلى الحرب علي أهل سيناء أو ما يسمى مجازاً بـ"الإرهاب"، إذ كل قتيل يقع برصاص الجيش ليس له توصيف إلا بالإرهابي وكل عسكري يقتل حتي وإن قتله الضابط لأنه رفض إطلاق النار أو الخروج في الحملة ليس له توصيف إلا أنه شهيد.



فالحرب قائمة بين الإرهابيين القتلى والجنود الشهداء، جيش العاشر من رمضان أصبحت مهمته توطين حكم العسكر لسرقة البلاد وإهدار حقوق الناس، وهل هذه عقيدة العاشر من رمضان؟!

العاشر من رمضان يأتي للعام الثالث بعد انقلاب السيسي وقد أحال سيناء إلي كومة تراب 5500 منزل مهدم (خمسة آلاف و خمسمائة)، وما يربو علي 1200معتقل ومحكومون غيابياً وحضورياً عسكرياً وجنائياً يزيدون عن الثلاثة آلاف محكومون بالمؤبد والإعدام .

العاشر من رمضان يوم عادت فيه الدولة المصرية إلي سيناء ظننا أنها دولة تضمن الحريات وتؤدي الحقوق وتنصف المظلوم وتنجد الضعيف وتغيث الملهوف، فإذا بها سلطة ظالمة تضمن أمن اسرائيل وتضمن بقاء التهميش والإفقار لسيناء.

دولة أضحت مصدر تهديد بعد أن كان الأمل أن تكون حصن أمان، وإذا بالوصول إلى مصر الأم والتنقل فيها والعودة منها حلم بعيد المنال صعباً صعوبة تواجد المحتل على أرض سيناء يمنعنا عن مصر بقوة السلاح.

حتي تدور المناقشات والحوارات، هل كان المحتل سيصنع بنا ما يصنع بنا الآن على يد النظام المصري، صحيح أن اليهود هم عدونا من أهل الأرض ولكن جيش 3 يوليو (إعلان الانقلاب) وضعنا في مقارنة محيرة في تصرفاته وسلوكياته مع جيش الإحتلال.

ثلاثة أعوام أظنها الأقسى والأصعب في تاريخ سيناء وأهلها حتي قالت السيدة العجوز مخاطبة السيسي :"إذا كان السيسي قرر أن يبيع الأرض فليبعها بمن عليها "قاصدة الناس"ولا داعي لأن تقتلنا.



كل عام وأنت بخير يا سيناء .. كل عام وأنت بخير يا مصر .. كل عام وجيشنا هو جيش العاشر من رمضان.

يحيى عقيل

عضو سابق بمجلس الشورى المصري عن شمال سيناء

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