محمود إبراهيم يكتب: الأخلاق برهان الإيمان

لا إيمان صحيح وحقيقي بلا أخلاق، ولا عبادات تصمد في ثوابها أمام انحدار الخلق .. وهناك أعداد -لا يعلمها إلا الله- تظن أنه لا علاقة بين إيمانها وتدينها.يتبع

لا إيمان صحيح وحقيقي بلا أخلاق، ولا عبادات تصمد في ثوابها أمام انحدار الخلق .. وهناك أعداد -لا يعلمها إلا الله- تظن أنه لا علاقة بين إيمانها وتدينها وبين تعاملاتها وأخلاقها مع أهلهم ومجتمعهم والنَّاس جميعا؛ فكذبوا وضيعوا أنفسهم وحرفوا في الدين.

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا" رواه الإمام أحمد في المسند. بل إن الرسول حصر رسالته وقصرها على إتمام الخلق اذ روي البخاري في الأدب المفرد وأحمد بالمسند قوله عليه الصلاة والسلام " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وتعريف الخلق هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية؛ فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا، وإن كانت الأفعال قبيحة أطلقنا على الهيئة خلقا سيئا (التعريفات للجرجاني). كان من دعاء النبي الكريم: "اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت".

نحو الأخلاق الحسنة

يصل المسلم إلى الأخلاق الحسنة عبر عدة مراحل أولها وأساسها: هو أن تكون عقيدته سليمة؛ فهي التي تحدد بوصلته نحو السلوك الرشيد وتدفعه وتساعده على تصحيح المعوج من أخلاقه. ففي الحديث الشريف قال النبي عليه الصلاة والسلام: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار".

إذا حللنا الحديث وسألنا الله أن يجعلنا بهذا الإيمان؛ بل لابد أن نكون كذلك وإلا كان ادعاء الإيمان يحتاج إلى مراجعة، فنصل إلى التالي: 1- حب الله ورسوله ليست كلمة على اللسان بل سلوك وعمل بالجوارح لتحقيق المحبة في العمل بكل مأمور وتجنب كل محظور وبالتالي لا محل لمعاذير عدم الاتباع وارتكاب المنكرات مثل: أنا عبد المأمور- يا عّم ربك غفور (هم غفور للمؤمن الصادق الذي نذكر صفاته عندما يذل بضعف ويتوب وليس العاصي المصر على ذنبه). 2- حب المؤمن لإخوانه لها حقوق محددة فلا يظلمه ولا يحقره ولا يعتدي على دمه وماله وعرضه وينصره إذا تم ظلمه ويمنعه عن الظلم دون ظلم فهل نحن كذلك؟ 3-إذا كان المؤمن صادقا فخشيته من النار وحساب ربه تعينه دوما على حسن العمل وفي قلبه حسن الخلق ليكتمل إيمانه ( الإيمان حسن الخلق).

محمود إبراهيم

كاتب مصري

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