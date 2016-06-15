بسيوني نحيلة يكتب: تصاريح دخول الجنة في رمضان

وليس الصيام فقط هو الذي يؤهل للعبور إلى الجنة، بل إذا تأملنا(القيام) سنجد أنه -أيضاً- من أهم عبادات المتقين التي يصفهم الله بها عند دخولهم الجنة.يتبع

الجنة هي غاية ما يرجوه المؤمنون، يسعى من أجلها الصالحون، ويتنافس حولها العابدون، أعدها الله بيده، وزينها من فضله، وجعلها من أنفس ما يكون. جاء في الحديث: "ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة".

رواه الترمذي. وشاءت إرادة الله ألا يكون نيل الجنة بالتمني، ولا الوصول إليها بالرجاء، إنما لابد من الجد والاجتهاد، والصدق والإخلاص. ولأن الله تعالى هو خالق الإنسان، ويعلم ما يدور في نفسه من تشوفٍ فطري للتقدير، وحاجة نفسية للمكافأة؛ وجدنا تكليفات الإسلام وأوامره ترتبط دائماً بثواب الجنة أو بالأجر الذي يؤدي إليها.

ومن أعظم فضائل شهر رمضان وأميز خصائصه أن الله فتح فيه أبواب الجنة وغلق أبواب النار. جاء في الحديث: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار.." رواه مسلم. يقول القاضي عياض: "فتح أبواب الجنة على الحقيقة وليس مجازاً".

وليس هذا بمستغرب في شهرٍ جعل الله فيه ليلةً واحدةً خيراً من ألف شهر، وأنزل فيها الملائكة ومعهم الروح الأمين جبريل عليه السلام؛ ولكن تجدر الإشارة إلى أن الباب قد يكون مفتوحاً ولكن لا يُؤذن بالدخول لفقدان التصريح أو لعدم امتلاك حق العبور؛ ولهذا كان من فضل الله وكرمه في شهر رمضان أنه لم يفتح فيه أبواب الجنة فحسب، إنما زوّد الصائمين فيه بتصاريح الدخول، وأمدهم بوسائل العبور، ودلهم على أيسر طرق الوصول.

من أهم هذه التصاريح: أنه شرع في شهر رمضان من الفرائض والسنن ما يدور حول السبب الأعظم للفوز بالجنة وهو (التقوى)، وذلك حتى يؤهل الصائمين ليبلغوا منزلة (المتقين). يقول تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".

فالآية تشير إلى أن الجنة بهذا الوصف المهيب، ستكون لمن تحلى بالتقوى، وأدى أفعالها، وحقق صفات أهلها؛ ومن هنا نفهم لماذا جعل الله تعالى هدف الصيام الأكبر هو (التقوى) في قوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"؟ أي لتكونوا من المتقين المستحقين للجنة.

وليس الصيام -فقط- في شهر رمضان هو الذي يدرب على التقوى، ويُعد المتقين، ويؤهل للعبور إلى الجنة، بل إذا تأملنا (القيام) الذي هو قرين الصيام من النوافل في ليالي رمضان، سنجد أنه -أيضاً- من أهم عبادات المتقين التي يصفهم الله بها عند دخولهم الجنة.

يقول تعالى: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ". ويلاحظ أن الآيات تشير إلى التهجد وقيام الليل، ولا تَقْصر الآيات أمرهما على الصلاة فقط.

إنما تفتح فيهما كل أنواع عبادات الليل من الاستغفار والدعاء… وغيرهما. ولا يخفى على العابدين كيف تكون ليالي رمضان، وبخاصة العشر الأواخر التي يقلّ في ليلها النائمون، ويكثر المتهجدون والمستغفرون. ونجد في الآيات نفسها وصف المتقين –أيضاً- بالإنفاق وإعطاء السائلين ومراعاة المحرومين.

والمعروف أن شهر رمضان هو شهر الجود والكرم، حيث لا يكتفي فيه الصائمون بإخراج زكاة أموالهم المفروضة، إنما يقوم كل المسلمين بإخراج زكاة الفطر، حتى الفقراء والمحتاجين يدفعون زكاة فطرهم من الصدقات التي تُعطي لهم، وفي ذلك إشارة إلى أهمية تعود الأمة بكل شرائحها -الفقراء والأغنياء- على خلال المتقين في العطاء والإنفاق. وهذا ما يمكن أن يُفهم من قوله تعالى -أيضاً- عن المتقين: "الذين ينفقون في السراء والضراء". إذ "السراء" تعني: الغنى، و"الضراء" تعني: الفقر.

وتحلي المسلم في شهر الصيام بالحلم والعفو، والتسامح وكظم الغيظ، ومحاولة الرقي بالنفس، وإلزامها بمستوى الإحسان في جميع شؤون الحياة تعد -جميعها- من أهم خلال المتقين المستحقين لدخول الجنة كما أوضحت الآية ذاتها في قوله تعالى: "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

ومن أعظم تصاريح دخول الجنة التي يحصل عليها الصائمون في شهر رمضان (المغفرة من الله)، فالكريم إذا غفر لا يعذب، بل يبدل السيئات حسنات، ويرفع بمغفرته العبد مزيداً من الدرجات. وبدون المغفرة لا يمكن أن يلج الإنسان الجنة وإن كانت أبوابها مفتحة، ولذا يأتي ذكر المغفرة في القرآن -كثيراً- قبل الجنة، مثل قوله تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ…"

ولهذا كان من واسع عطاء الله على عباده في شهر رمضان أنه أتاح فرصاً متعددة لنيل المغفرة من الذنوب السابقة في أكثر من طاعة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "غفر له ما تقدم من ذنبه" عند بيان ثواب من صام رمضان، وثواب من قام رمضان، وأيضاً عند ثواب من قام ليلة القدر. وذلك لتشمل المغفرة السابقين في فعل الخيرات والمقتصدين، فمن فاته واحدة من هذه العبادات أدرك الثانية أو الثالثة، ولا خير فيمن فقد فرصة المغفرة في الثلاث كلها. جاء في الحديث: "رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له".

دكتور. بسيوني نحيلة

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة قطر

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