أحلام وفاء بالحبيب تكتب: ضياع أمة

في موطن العرب إذا أردت الحياة الجم صوت الحق وادهس على كرامتك مترديا وشاح الذل، وإذا أردت الموت فاجهر بزهدك واصرخ حتى يصل صوتك إلى معسكر السلطة.. يتبع.

من يفسر الموقف ، وكل منا يلازم كرسيه في ركن من مجالس السؤال والذهول، تحجرت أعيننا على حالة ذاك الجرم المشهود المجرد من حق القضاء والمبرأ من جرمه بجرمه.

صرنا وكأننا جثث على قيد الحياة لا نمارس سوى النظر لشرف الأمة يخور وبعض من الإحساس المتِلف للعقل فتجزأت أمتي لثلاث.

سلطة العار القاصرة التي استحلت دماء شعبها واستباحت حرماتها عبثا. هاتان أمتان أخرجتا فيلما سينمائيا مليئا بالدراما و قصص الرعب، هو أول فيلم حصري وضخم يُشاهد من دون تذكرة، يحق لكل عابر سبيل تعثّر بصره أو أصاب أن يتابعه، والثمن شيء من الجرأة والدموع تقتنيها تلك الأمة الثالثة التي لا تجيد سوى المتابعة بصمت لأحداث الفيلم التعسفية.

في موطن العرب إذا أردت الحياة الجم صوت الحق وادهس على كرامتك مترديا وشاح الذل، وإذا أردت الموت فاجهر بزهدك واصرخ حتى يصل صوتك إلى معسكر السلطة. أنا إخواني ولا تنس أن تصنع لنفسك ثورة كي يشهد العالم بأسره أنك انتحرت ولم تقتل.

أزهقت أرواح، رمّلت نساء و يتّم الصغار، إنها الشهادة بإذن الله، وكلّهم عند الله أحياء اعتقل الأحرار فقد هانت كل المآسي في سبيل الله ، دمّرت ديار ، فإن ظل للعمر بقية فالعوض من الله، ولكن أن تنتهك حرمات الدين بتدمير بيوت الله ، وحرق المصاحف ذآك هو البلآء الأعظم والذل الأكبر في حقّنا أما آن للأنفس أن تنتفض. إن لم تستطع ولوج ساح الوغى فاغضب وصل لله واحتسب صلاتك للنصر غاية. اغضب ورتّل في اليوم ألف آية ، اغضب وانتهج بعزمك درب الهداية، اغضب وتشبث بدينك فمآ ضاعت أمتي إلا بذآك الفضاء الشاسع الذي خلقته بينها وبين الله.

أحلام وفاء بالحبيب

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