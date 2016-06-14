يحيي وائل يكتب: مشاعري قتلت

ماذا حدث؟ ما الذي قتل هذا الشخص ؟ ما الذي جعله يتحول من شخص كهذا إلى شخص فضل الوحدة، شخص لم يعد يخاف شيئا إلا ربه؟ يتبع

لم أعد أشعر وأحزن وأخاف مثلما كنت ، فقد كنت صبيا مرهف الإحساس كل ما أريد قبلة من أمي قبل نومي وربما عناقا ، ربما التعارف إلى أصدقاء جدد ، أردت لعب الكرة في الساحات ، أردت السباق بالدراجات مع أصدقائي في شارع بيتنا الوعر بدون عتاب أمي لي ، أردت التسكع أكثر وقت ممكن ، لكن ماذا حدث ؟ ما الذي قتل هذا الشخص ؟ ما الذي جعله يتحول من شخص كهذا إلى شخص فضل الوحدة ، شخص لم يعد يخاف شيئا إلا ربه ؟

فلنقل ، فلنقل أنها الظروف التي فعلت ذلك ، ربما لم أدرك كلمة الظروف القاسية إلا بعد حدوث الجريمة وقتل آلاف الأشخاص مثلي ، أعلم أنها مشيئة الرحمن وأحمده يوميا على مروري بهذه الظروف غير الآدمية التي خلقتني وسطها ، خلقت الإنسان الذي يعلم لماذا خلق وما مهمته في هذه الدنيا الفانية ، ألم تسأل نفسك يوما ما لم خلقت ؟ لم تمر بهذه المحن المقبلة من كل جهة وكأنها تترامى كالأسهم ؟ لماذا أنت في هذه المهمة ؟ خلق الإنسان الذي عرف ربه بعدما كان يمشي في الظلام الحالك لا يعلم الصواب من الخطأ ، خلق إنسان متحملا للمسؤلية ، خلق إنسان لا يخاف ، خلف إنسان يكاد لا يشعر !.



كلنا نعلم أن لكل الطرق عواقب … ولهذا الطريق عاقبة فقدان جزء من الإحساس ، ترى الدماء تجري أمامك ، ترى أشخاصا يقتلون ، ترى أناسا يسحلون ، ولا ترجف عين ، لكن أعلم أنه الطريق الصواب ، لم أختر في البداية دخول هذا الطريق بنفسي فكنت صبيا لا أعى مثل هذه الأشياء ولكنني عندما دخلته أحببته ، أحببته حبا جما ، فأكملته .



شعور مختلط ، هل يجب علي الشعور بالحزن أم بالسعادة ؟ أشعر بالحزن لأنني أصبحت أفضل الوحدة والبقاء وحدي وأنني لم أعد هذا الطفل مرهف الإحساس ؟ أم أسعد لأن الله اختارني من وسط آلاف مؤلفة لأسلك هذا الطريق ويهديني ربي على كل ما كنت أفعل وأجد الرفقاء الذين يكملون معي هذا الطريق الوعر شديد الصعوبة وأهم ما في الأمر ، أن اجد نفسي ؟ بالله خبروني قولوا لي بماذا أشعر ، أأحزن أم أسعد ؟

أجاهد نفسي ، أجاهد نفسي لتجنب السلبيات مثل الوحدة وغيرها ، أعلم أنها غاية في الصعوبة لكنني أظن أنها لهذا سميت بجهاد النفس.



إنها دنيا فانية وما نحن فيها إلا مارة يمرون بعض الوقت ثم يرحلون ، ثم ماذا بعد الرحيل ؟ نحن نعلم ماذا بعد الرحيل ، إجلس وفكر أين تريد أن تكون؟

بعدما تقرر يجب أن تعلم أنه ليس بالقرار فقط كاف بل بالفعل أيضا عندما تمر على هذه الدنيا الهالكة.



قتلت ، لكنني قتلت وأنا راض، راض ولم ولن أندم يوما عن الطريق الذي جعلني أنا.

يحيى وائل

مدون مصري



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