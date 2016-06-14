فاطمة المهدي تكتب : كبسولة زوجية (8)

يفتح النافذه ويطل برأسه منها ويصرخ قائلا:اشهد يا تاريييخ انا بحب مراتى خلاص ارتاحتى كده ..بتحبنى قد ايه بقى ؟يسمع صوت ارتطام لم يعلم مصدره إلى الأن.يتبع

الأسطورة تقول:

حبيبى -نعم -بتحبنى -اه

بعد ساعة وربع:

كان الزوج المسكين يشاهد مباراة ناديه المفضل حين بادرته:

حبيبى – نعم -عاوزة اسالك على حاجة مهمه-خير؟

-بتحبنى

-قلنا ايوه يا ستى

بعد خمس دقائق:

-حبى

-اففففف نعم ..نعم..نعم أنا عارف اللى بعديها هتبقى ايه؟

-ايه؟

– أكيد هتسألينى بتحبنى قد ايه؟

-لا طبعا

-أمال؟

-بتحبنى ؟

-يا ستى بحبك… أقسم بالله بحبك..هو لو مش بحبك كنت فضلت متجوزك مثلا كل السنين دى ازاى!!

مش يمكن أنت مستحمل عشان الولاد مثلا… وأنا أعرف منين ما أنت مش بتقولى إذا كنت بتحبنى ولا لا ..هكون بشم على ضهر ايدى ولا بشم على ضهر إيدى ..أو يمكن مثلا بقرأ الكف أو يمكن……….

-خلاااااص بحبك أنا ..بحبك..

يفتح النافذه ويطل برأسه منها ويصرخ قائلا:

اشهد يا تاريييخ انا بحب مراتى

خلاص ارتاحتى كده

جدا بس فاضل حاجة واحده

خير؟

بتحبنى قد ايه بقى ؟

يسمع صوت ارتطام لم يعلم مصدره إلى الأن



الكبسولة الزواجية بتقول:

حبيبى ..أنت فاضى ؟

لا هتفرج ع الماتش كمان شويه

-أنا هعمل شوية فشار وأجيب عصير واجى اتفرج معاك

ينظر لها فى ذهول مسائلا نفسه:

مراتى اتجننت ولا إيه؟

تأتى بعد قليل لتجلس بجواره تستند برأسها على كتفه دون أن تتفوه بكلمات تشتت إنتباهه …

فى الفاصل بين الشوطين تهمس له فى اذنه قائلة:

-بحب وقتى معاك

يبتسم ابتسامة حب ورضا ويبادل همسها بهمس : (أحبك) .

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