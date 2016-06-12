عمار محمد يكتب: مرحلة بلا ملامح

يعيش بيننا كثير من المعتقلين والمطاردين حياةً مملةً بعض الشئ والبعض الآخر يعيش بحريته وكأنه لم يُعتقل أو لم يطارد، فكيف يعيش هؤلاء؟ يتبع

يعيش بيننا كثير من المعتقلين والمطاردين حياةً مملةً بعض الشئ، والبعض الآخر يعيش بحريته وكأنه لم يُعتقل أو لم يطارد، فكيف يعيش هؤلاء؟

إذا نظرنا بيننا في شوارعنا في الريف والمدن، في الصعيد والدلتا، وكل بيوت مصرنا الحبيبة نجد في تلك الأنحاء مطاردين أو معتقلين سابقين أو أهاليهم او أصدقائهم، فكل هؤلاء تجدهم في اختلاف من حين إلى حين ومن وقت إلي وقت.

المعتقلون السابقون

كانوا بالأمس القريب معتقلين وقضوا أياماً من عمرهم في غيابات السجون، طالت تلك الأيام أو قصرت؛ ولكنهم تعرضوا خلال تلك الفترة إلى عزلة شبه تامة عن الواقع الخارجي .. وعند خروجهم ربما يجدوا من كان صديقاً لهم قبل الاعتقال أصبح بعيداً، ومن كان بعيداً عنهم أصبح يتقرب منهم لسبب أو لآخر.

ففي تجربةٌ شخصيةٌ لي ولبعض الأصدقاء لاحظت أن بعضا من انتهجوا نفس فكرتنا وكانوا قريبين منا قبيل اعتقالنا أصبحوا الآن يخافون منا، فمنهم نري نظرات احتقارٍ بسبب الاعتقال، ومنهم من يخاف من التعامل معنا سواء أننا في نظره رد سجون، أو يخشي علي نفسه الاعتقال بسبب التعامل معنا.

ولم أقل ذلك الكلام مرسلاً ولكن عايشته بنفسي، فعندما نخرج إلى الطرقات نجد بعض الذين كنا نعتبرهم أساتذتنا يبتعدون عنا لمجرد معرفتهم إن فلانا كان معتقلاً، وتكرر هذا المشهد كثيراً، والبعض يتقربون منا عطفاً ليس لشيء آخر، ومع الوقت تزيد الفوارق والجفاء بيننا وكل هذا بسبب الاعتقال، وعلي النقيض تجد أن البعض من الذين سبق اعتقالهم يستطيعون أن يتعايشوا بسرعة مع المجتمع مره أخري ولكنهم قليل.

وأقول لذاك الذي يبعد عن المعتقلين بعد خروجهم؛ ضع نفسك مكان أحدهم فهل تستطيع الحياة في مجتمع يمقتك ويستحقرك بسبب أنك كنت بطلاً تدافع عن الحق، فلماذا جعلتمونا من البداية نسلك ذلك الطريق طالما نحن الآن في نظركم مجرمون أو مشبوهون، ونحن والله لم نسلك ذاك الطريق إلا لله ولن نبتعد عنه حتي نلقي الله عز وجل.

لم يتوقف الأمر عند من هم علي نفس الطريق بل وصل الأقارب والأعمام والأخوال، فهذا عم معتقل يبعد عنه في محنته بل ويتهمه بالإرهابي ويحذر أبناءه من الذهاب لبيت ابن عمهم والتعامل معه أثناء اعتقاله أو بعد خروجه بسلام!!

هؤلاء الذين ذكرتهم في الفقرات السابقة سواء المؤيد للانقلاب أو المعارض، أنتم كلكم عندي سواء واجتمعتم علي كلمة سواء وهي أنكم آثرتم الذل والهوان علي الوقوف بجانب القريب والصديق في محنته، فهو لم يسرق ولم يقتل ولم يفعل المنكرات، بل كان سجنه في سبيل الله رافعا كلمة حق في وجه سلطان جائر، ونحن لا نريد منكم عطفاً ولا أكلا ولا شربا في غيبتنا بل سؤالاً واطمئنانا وسلاماً إلينا، ولكنكم لم تقفوا عند عدم السؤال علينا فقط، بل اتهمتمونا بالإرهاب.

أهالي المعتقلين

تحدثنا عن المعتقل وما مر به من تعب في فترة اعتقاله ولكن الأهل في الخارج يعانون ما يعانيه وأكثر حيث الزيارات ومصاريفها ومصاريف المحامين وسفرهم الطويل لرؤية ذويهم لدقائق خلف القضبان، فأهل المعتقل هم أشد تعبا وألما، ومهما تحدثت عن ألمهم لن أستطيع وصفه ولكن واجب علينا جميعاً أن نسأل عنهم وعن ذويهم حتي نخفف عنهم ما هم فيه.

المطاردون

وما المطارد إلا أسير .. جملة صعبة ولكنها تعبر عن الواقع فان المطارد هو الأشد تعباً وعناءً وهماً بين كل هؤلاء، فكل يوم يبحث عن مكان يبيت فيه، تجده اليوم عند صاحب له وفي الغد يبيت في الشارع ويوماً آخر يبيت في مواصلات في سفر، ولا يستطيع أن يجد قوت يومه، وبين أصدقائه وأقربائه إنه مجرم ليس إلا أنه تم وضعه في قضايا ملفقه ويظل بسببها في غير أمان .. وعند اعتقاله من الممكن أن تقوم قوات الانقلاب بتصفيته فيتحول من مرحلة المطارد إلي شهيد أو معتقل وتستمر المعاناة .. وعلي النقيض أيضاً فهناك بعض المطاردين استطاعوا أن يعيشوا في جو جديد وتأقلموا عليه وصنعوا لأنفسهم حياة أخرى غير التي كانوا فيها ولكن إلى متى سيستمرون في ذلك.

عدم فهم للمرحلة

هؤلاء المعتقلون أو المطاردون ما هم إلا ضحية لتفكير عقيم من قيادات غابت عن المشهد لفترات بسبب مطاردتهم وابتعادهم عن الواقع إلا من التلفاز و وسائل التواصل الاجتماعي، ذاك البعد الذي يودي بنا وبأصحابنا في السجون أو القبور أو يجعلنا مطاردين بلا ثمن أو حساب، وبسبب عدم الفهم الصحيح للمرحلة أصبح المعتقلون والمطاردون يزيدون كل يوم عن الذي قبله، وعند مطالبتنا بتغييرهم أو تغيير إستراتيجيتهم يكيلون لنا التهم الباطلة، ولا نعلم أساس هذه التهم أو من أين أتوا بها .. ولكن ماذا تخبئ لنا الأيام في طياتها، هل سيرحل العسكر بما نفعله من عدم استعداد وأخذ بالأسباب، أم سينتهي بنا المطاف عند هذا الحد، ولكن غير المشكوك فيه من وجهة نظري أن قادة الانقلاب سيشربون من نفس الكأس الذي سقوا منه الشعب، ولكن نحن ننتظر مكتوفي الأيدي حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً .

عمار محمد

مدون مصري ومعتقل سابق

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